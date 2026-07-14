Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келди

·35·Спорт
Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келди

Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи палласи яқинлашар экан, Испания терма жамоаси лагерида ҳам қувончли, ҳам ташвишли хабарлар пайдо бўлмоқда. Жамоа етакчиси Родри ўзининг "Олтин тўп" соҳибига хос бўлган юқори спорт формасини намойиш этаётган бир пайтда, ёш юлдуз Педри кутилмаганда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйиш хавфи остида турибди. Бу ҳолат Испания футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Белгияга қарши чорак финал учрашуви олдидан эълон қилинган таркибда Педри исмининг йўқлиги кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Дастлаб экспертлар ва мухлислар буни кичик жароҳат билан боғлашган эди, чунки 23 ёшли Барселона ярим ҳимоячисининг соғлом ҳолатда захирада қолиши тасаввурга сиғмас ҳолат ҳисобланарди. Бироқ кейинчалик маълум бўлишича, ушбу қарор жароҳат эмас, балки соф тактик сабабларга кўра қабул қилинган.

Родри ва Педри: Икки хил ҳолат

Goal.com нашри таҳлилига кўра, Родри Шимолий Америкадаги турнир давомида ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатмоқда. У майдон марказини тўлиқ назорат қилиб, Испаниянинг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида асосий пойдевор вазифасини ўтади. Икки йил аввал Германияда ўтган Европа чемпионатида ғолиб чиққан таркибнинг ўзаги бўлган ушбу жуфтликдан бу гал ҳам катта натижалар кутилган эди.

Педри турнирнинг илк учрашувида Кабо-Вердега қарши ўйинда бешта хавфли вазият яратган бўлса-да, голли ҳаракатлар амалга ошира олмади. Испания матбуоти ва мухлислари унга нисбатан жуда юқори талабларни қўйишган, шу сабабли ҳам унинг самарадорлиги пастлиги танқидлар нишонига айланди. Айниқса, Реал Мадрид мухлислари Жуд Беллингемнинг турнирдаги ёрқин ўйинини мисол қилиб келтирган ҳолда, Педрининг ўйинига нисбатан кескин фикрлар билдиришмоқда.

Францияга қарши баҳс олдидан хавотирлар

Испания терма жамоаси Техасда бўлиб ўтадиган ярим финалда Франция билан тўқнаш келади. Ушбу учрашувда Педрининг яна захирада қолиш эҳтимоли жуда юқори. Мураббийлар штаби айни дамда кўпроқ натижага йўналтирилган ва жисмоний жиҳатдан бақувват футболчиларга таянишни афзал кўрмоқда. Педрининг чуқурроқ позицияда ўйнаши унинг ҳужумларни якунлашдаги имкониятларини чеклаб қўяётгани ҳам бор гап.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Испания жаҳон тожини қўлга киритишни истаса, майдон марказидаги мувозанатни сақлаб қолиши шарт. Родри ўз вазифасини аъло даражада бажармоқда, бироқ жамоанинг креатив ҳужумлар ташкил қилишида Педрининг ўрни барибир сезилади. Францияга қарши ўйин Испания учун нафақат финал йўлланмаси, балки ўзининг энг иқтидорли футболчиларидан қандай фойдаланиш бўйича ҳам катта имтиҳон бўлади.

ИспанияРодриПедриЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ямаль гол ҳақида очиқ гапирди: “Бу чақириқни қабул қиламан”Ямаль гол ҳақида очиқ гапирди: “Бу чақириқни қабул қиламан”Бугун, 13:45Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...Моуринью Винисиусни ушлаб қоладими? “Реал”да катта синов...Бугун, 13:42Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 13:38Гарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиГарри Кейн Англия терма жамоасидаги ички низолар ҳақидаги гап-сўзларга чек қўйдиБугун, 13:34Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаБугун, 13:19Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаТомас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режаБугун, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди