Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келди
Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи палласи яқинлашар экан, Испания терма жамоаси лагерида ҳам қувончли, ҳам ташвишли хабарлар пайдо бўлмоқда. Жамоа етакчиси Родри ўзининг "Олтин тўп" соҳибига хос бўлган юқори спорт формасини намойиш этаётган бир пайтда, ёш юлдуз Педри кутилмаганда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйиш хавфи остида турибди. Бу ҳолат Испания футбол жамоатчилиги ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Белгияга қарши чорак финал учрашуви олдидан эълон қилинган таркибда Педри исмининг йўқлиги кўпчиликни ҳайратда қолдирди. Дастлаб экспертлар ва мухлислар буни кичик жароҳат билан боғлашган эди, чунки 23 ёшли Барселона ярим ҳимоячисининг соғлом ҳолатда захирада қолиши тасаввурга сиғмас ҳолат ҳисобланарди. Бироқ кейинчалик маълум бўлишича, ушбу қарор жароҳат эмас, балки соф тактик сабабларга кўра қабул қилинган.
Родри ва Педри: Икки хил ҳолатGoal.com нашри таҳлилига кўра, Родри Шимолий Америкадаги турнир давомида ўзини ҳақиқий етакчи сифатида кўрсатмоқда. У майдон марказини тўлиқ назорат қилиб, Испаниянинг ярим финалга қадар босиб ўтган йўлида асосий пойдевор вазифасини ўтади. Икки йил аввал Германияда ўтган Европа чемпионатида ғолиб чиққан таркибнинг ўзаги бўлган ушбу жуфтликдан бу гал ҳам катта натижалар кутилган эди.
Педри турнирнинг илк учрашувида Кабо-Вердега қарши ўйинда бешта хавфли вазият яратган бўлса-да, голли ҳаракатлар амалга ошира олмади. Испания матбуоти ва мухлислари унга нисбатан жуда юқори талабларни қўйишган, шу сабабли ҳам унинг самарадорлиги пастлиги танқидлар нишонига айланди. Айниқса, Реал Мадрид мухлислари Жуд Беллингемнинг турнирдаги ёрқин ўйинини мисол қилиб келтирган ҳолда, Педрининг ўйинига нисбатан кескин фикрлар билдиришмоқда.
Францияга қарши баҳс олдидан хавотирларИспания терма жамоаси Техасда бўлиб ўтадиган ярим финалда Франция билан тўқнаш келади. Ушбу учрашувда Педрининг яна захирада қолиш эҳтимоли жуда юқори. Мураббийлар штаби айни дамда кўпроқ натижага йўналтирилган ва жисмоний жиҳатдан бақувват футболчиларга таянишни афзал кўрмоқда. Педрининг чуқурроқ позицияда ўйнаши унинг ҳужумларни якунлашдаги имкониятларини чеклаб қўяётгани ҳам бор гап.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Испания жаҳон тожини қўлга киритишни истаса, майдон марказидаги мувозанатни сақлаб қолиши шарт. Родри ўз вазифасини аъло даражада бажармоқда, бироқ жамоанинг креатив ҳужумлар ташкил қилишида Педрининг ўрни барибир сезилади. Францияга қарши ўйин Испания учун нафақат финал йўлланмаси, балки ўзининг энг иқтидорли футболчиларидан қандай фойдаланиш бўйича ҳам катта имтиҳон бўлади.
…