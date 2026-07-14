Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолди
Telegram мессенжерининг кўп йиллик рамзига айланган ва каналлар, гуруҳлар ҳамда профилларга йўналтирувчи қисқа t.me домени кутилмаганда браузерларда ишламай қолди. Ушбу муаммо туфайли фойдаланувчилар веб-браузерлар орқали мессенжер ичидаги контентга ўтишда қийинчиликларга дуч келишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммонинг асосий сабаби сифатида .ме домен зонаси оператори томонидан киритилган маълум чекловлар кўрсатилмоқда. "Код Дурова" нашри хабарига кўра, айнан ушбу техник чекловлар сабабли t.me форматидаги ҳаволалар энди аввалгидек браузер орқали Telegram иловасига йўналтириш функциясини бажара олмаяпти.
Янги домен ва ечимларTelegram жамоаси юзага келган вазиятга тезкорлик билан муносабат билдирди ва муаммони ҳал қилиш учун telegram.me доменидан фойдаланишга ўтди. Эндиликда мессенжер ичида хабар, пост ёки канал ҳаволасини нусхалашда илова автоматик равишда эски t.me ўрнига янги, узунроқ форматдаги telegram.me манзилини тақдим этмоқда.
Таъкидлаш жоизки, ушбу ўзгаришлар фақат ташқи браузерлар (Google Chrome, Сафари, Mozilla ва бошқалар) орқали ўтишга тааллуқлидир. Telegram иловасининг ўзида эса t.me форматидаги эски ҳаволалар ҳеч қандай муаммосиз ишлашда давом этмоқда. Мессенжер алгоритмлари эски манзилларни ҳамон танияпти ва фойдаланувчини керакли манзилга йўналтирмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу ўзгариш муҳим аҳамиятга эга, чунки мамлакатимизда Telegram энг оммабоп алоқа воситаси ва ахборот манбаи ҳисобланади. Кўплаб тадбиркорлар ва блогерлар ўзларининг реклама материалларида t.me қисқа ҳаволасидан фойдаланишган. Эндиликда ушбу ҳаволаларнинг браузерда очилмаслиги фойдаланувчилар оқимига бироз таъсир қилиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, бундай техник ўзгаришлар вақтинчалик характерга эга бўлиши ёки Telegram платформасининг ўз домен инфратузилмасини мустаҳкамлашига туртки бериши мумкин. Ҳозирча фойдаланувчиларга ўз ресурсларига ҳаволаларни янгилаш ва telegram.me форматидан фойдаланиш тавсия этилмоқда.
…