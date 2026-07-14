Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолди

·30·Техно
Telegram ҳаволаларида муаммо: t.me домени браузерларда ишламай қолди

Telegram мессенжерининг кўп йиллик рамзига айланган ва каналлар, гуруҳлар ҳамда профилларга йўналтирувчи қисқа t.me домени кутилмаганда браузерларда ишламай қолди. Ушбу муаммо туфайли фойдаланувчилар веб-браузерлар орқали мессенжер ичидаги контентга ўтишда қийинчиликларга дуч келишмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммонинг асосий сабаби сифатида .ме домен зонаси оператори томонидан киритилган маълум чекловлар кўрсатилмоқда. "Код Дурова" нашри хабарига кўра, айнан ушбу техник чекловлар сабабли t.me форматидаги ҳаволалар энди аввалгидек браузер орқали Telegram иловасига йўналтириш функциясини бажара олмаяпти.

Янги домен ва ечимлар

Telegram жамоаси юзага келган вазиятга тезкорлик билан муносабат билдирди ва муаммони ҳал қилиш учун telegram.me доменидан фойдаланишга ўтди. Эндиликда мессенжер ичида хабар, пост ёки канал ҳаволасини нусхалашда илова автоматик равишда эски t.me ўрнига янги, узунроқ форматдаги telegram.me манзилини тақдим этмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу ўзгаришлар фақат ташқи браузерлар (Google Chrome, Сафари, Mozilla ва бошқалар) орқали ўтишга тааллуқлидир. Telegram иловасининг ўзида эса t.me форматидаги эски ҳаволалар ҳеч қандай муаммосиз ишлашда давом этмоқда. Мессенжер алгоритмлари эски манзилларни ҳамон танияпти ва фойдаланувчини керакли манзилга йўналтирмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу ўзгариш муҳим аҳамиятга эга, чунки мамлакатимизда Telegram энг оммабоп алоқа воситаси ва ахборот манбаи ҳисобланади. Кўплаб тадбиркорлар ва блогерлар ўзларининг реклама материалларида t.me қисқа ҳаволасидан фойдаланишган. Эндиликда ушбу ҳаволаларнинг браузерда очилмаслиги фойдаланувчилар оқимига бироз таъсир қилиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, бундай техник ўзгаришлар вақтинчалик характерга эга бўлиши ёки Telegram платформасининг ўз домен инфратузилмасини мустаҳкамлашига туртки бериши мумкин. Ҳозирча фойдаланувчиларга ўз ресурсларига ҳаволаларни янгилаш ва telegram.me форматидан фойдаланиш тавсия этилмоқда.

TelegramИнтернетТехнологияҲаволаДомен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиХитой смартфон бозорида Huawei етакчиликни қўлга олди: Samsung ва Xiaomi ортда қолдиБугун, 13:22Гаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрГаджетлар оламида янгилик: БлуеФох Аура A1 ихчам смартфони ишлаб чиқаришга тайёрБугун, 11:50Европадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиЕвропадаги аномал иссиқ: Midea қисқа муддатда 200 мингта кондиционер етказиб бердиБугун, 11:22NASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиNASA ва Роскосмос раҳбарлари Халқаро коинот станцияси келажагини муҳокама қиладиБугун, 10:58СтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиСтепХ Нео: Дунёдаги илк офлайн сунъий интеллект агентига эга смартфон тақдим этилдиБугун, 09:22Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бой ва муваффақиятли: Нега технология олами гигантлари яна AI соҳасига қайтмоқда?Бугун, 07:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди