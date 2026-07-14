Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режа

·19·Спорт
Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режа

Жаҳон чемпионати ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Ярим финал босқичида футбол оламининг икки ашаддий рақиби — Англия ва Аргентина терма жамоалари тўқнаш келади. Томас Тухел бошқарувидаги “лионлар” шу вақтга қадар нисбатан осонроқ йўлни босиб ўтган бўлсалар-да, энди уларни амалдаги чемпион ва Лионель Месси бошчилигидаги жиддий синов кутмоқда. Goal.com нашри ушбу муҳим баҳс олдидан инглизларнинг эҳтимолий ва энг оптимал таркиби борасида ўз таҳлилларини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия терма жамоаси Мекцикадаги “Астека” стадионида кечган чорак финалда мезбонларни мағлуб этиб, ўз кучини кўрсата олди. Бироқ Аргентина билан ўйин бутунлай бошқа даражадаги масъулиятни талаб этади. “Албиселесте” бу турнирда унчалик ёрқин ўйин кўрсатмаётган бўлса-да, улар 2022-йилги Жаҳон чемпионати ва 2024-йилги Копа Америка финалларида бўлгани каби, энг керакли паллада натижани илиб кетиш хусусиятига эга. Айниқса, Лионель Месси каби “катта ўйинлар одами”га қарши эҳтиёткорлик билан режа тузиш талаб этилади.

Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Джеймснинг қайтиши

Томас Тухел учун энг катта жумбоқлардан бири ҳимоянинг ўнг қаноти билан боғлиқ. Жароҳатидан сўнг тикланаётган Риз Джеймс Норвегияга қарши баҳсда 50 дақиқа ҳаракат қилиб, жамоага керакли назоратни тақдим эта олди. Унинг тажрибаси ва ҳам ҳимояда, ҳам ярим ҳимояда ўйнай олиш қобилияти Аргентина билан баҳсда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Агар у 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлмаса, Джед Спенсе захирадан тушишга шай турибди.

Марказий ҳимояда эса Джон Стоунз билан боғлиқ вазият бироз мураккаб. Манчестер Сити ҳимоячиси жисмоний ҳолати сабабли бир ҳафтада иккита тўлиқ ўйинни ўтказиши қийин масаладек кўринмоқда. Шу сабабли, Эзри Конса асосий таркибда тушиши, Стоунз эса ўйин охирида захирадан қўшилиши кутилмоқда. Дарвозада эса Жордан Пиккфорд ўзининг ишончли ўйинлари билан Тухелнинг сўзсиз танловига айланиб бўлган.

Ярим ҳимоя ва ҳужумдаги етакчилар

Англия учун энг хушхабар — Деклан Рисе ўйинга тўлиқ тайёр. Унинг майдон марказидаги бузувчилик ва боғловчилик вазифаси Мессини тўхтатишда асосий омил бўлади. Шунингдек, Букайо Сака ҳам ўзининг энг яхши спорт формасига қайтаётганини кўрсатмоқда. Бу эса рақиб ҳимоячилари учун доимий хавф туғдириши аниқ.

Жамоанинг асосий юлдузи Жуд Беллингем эса ҳозирча барча умидларни оқламоқда. Унинг креативлиги ва ҳужумларни якунлашдаги маҳорати Англиянинг финал йўлланмасини қўлга киритишида бош омил бўлиши кутилмоқда. Тухелнинг тактик схемасида Беллингэм эркин ижодкор ролини сақлаб қолиши кутилмоқда, бу эса Аргентина ҳимоясини саросимага солиши мумкин.

Умуман олганда, Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан деярли йўқотишларсиз ярим финалга етиб келди. Томас Тухелнинг тактик ўзгаришлари ва футболчиларнинг индивидуал маҳорати “лионлар”нинг 1966-йилдан бери давом этаётган орзусига яқинлаштириши мумкин. Бироқ бунинг учун улар аввало амалдаги жаҳон чемпионлари тўсиғидан ўтишлари лозим бўлади.

АнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиТомас ТухелЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаКриштиану Роналду жамоасида молиявий инқироз: Ал-Насср маошларни тўлашда қийналмоқдаБугун, 13:19Ламине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиЛамине Ямал ЖЧ ярим финали олдидан Роберто Мартинез устидан кулдиБугун, 12:32Родри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиРодри ўз даражасига қайтди: Испания терма жамоасида Педри муаммоси юзага келдиБугун, 12:31Лионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЛионель Месси фаолиятидаги сўнгги марра: Аргентина ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:18Челси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариЧелси трансферлардаги инқироз: БлуеКо даврининг энг муваффақиятсиз харидлариБугун, 12:10Килиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиКилиан Мбаппе Испанияга қарши ўйнайдими? Диде Дешам якуний қарорини айтдиБугун, 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди