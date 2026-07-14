Томас Тухел Аргентина билан ярим финалга қандай таркиб танлайди: Англияда янги режа
Жаҳон чемпионати ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Ярим финал босқичида футбол оламининг икки ашаддий рақиби — Англия ва Аргентина терма жамоалари тўқнаш келади. Томас Тухел бошқарувидаги “лионлар” шу вақтга қадар нисбатан осонроқ йўлни босиб ўтган бўлсалар-да, энди уларни амалдаги чемпион ва Лионель Месси бошчилигидаги жиддий синов кутмоқда. Goal.com нашри ушбу муҳим баҳс олдидан инглизларнинг эҳтимолий ва энг оптимал таркиби борасида ўз таҳлилларини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия терма жамоаси Мекцикадаги “Астека” стадионида кечган чорак финалда мезбонларни мағлуб этиб, ўз кучини кўрсата олди. Бироқ Аргентина билан ўйин бутунлай бошқа даражадаги масъулиятни талаб этади. “Албиселесте” бу турнирда унчалик ёрқин ўйин кўрсатмаётган бўлса-да, улар 2022-йилги Жаҳон чемпионати ва 2024-йилги Копа Америка финалларида бўлгани каби, энг керакли паллада натижани илиб кетиш хусусиятига эга. Айниқса, Лионель Месси каби “катта ўйинлар одами”га қарши эҳтиёткорлик билан режа тузиш талаб этилади.
Ҳимоя чизиғидаги ўзгаришлар ва Джеймснинг қайтишиТомас Тухел учун энг катта жумбоқлардан бири ҳимоянинг ўнг қаноти билан боғлиқ. Жароҳатидан сўнг тикланаётган Риз Джеймс Норвегияга қарши баҳсда 50 дақиқа ҳаракат қилиб, жамоага керакли назоратни тақдим эта олди. Унинг тажрибаси ва ҳам ҳимояда, ҳам ярим ҳимояда ўйнай олиш қобилияти Аргентина билан баҳсда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Агар у 90 дақиқа ўйнашга тайёр бўлмаса, Джед Спенсе захирадан тушишга шай турибди.
Марказий ҳимояда эса Джон Стоунз билан боғлиқ вазият бироз мураккаб. Манчестер Сити ҳимоячиси жисмоний ҳолати сабабли бир ҳафтада иккита тўлиқ ўйинни ўтказиши қийин масаладек кўринмоқда. Шу сабабли, Эзри Конса асосий таркибда тушиши, Стоунз эса ўйин охирида захирадан қўшилиши кутилмоқда. Дарвозада эса Жордан Пиккфорд ўзининг ишончли ўйинлари билан Тухелнинг сўзсиз танловига айланиб бўлган.
Ярим ҳимоя ва ҳужумдаги етакчиларАнглия учун энг хушхабар — Деклан Рисе ўйинга тўлиқ тайёр. Унинг майдон марказидаги бузувчилик ва боғловчилик вазифаси Мессини тўхтатишда асосий омил бўлади. Шунингдек, Букайо Сака ҳам ўзининг энг яхши спорт формасига қайтаётганини кўрсатмоқда. Бу эса рақиб ҳимоячилари учун доимий хавф туғдириши аниқ.
Жамоанинг асосий юлдузи Жуд Беллингем эса ҳозирча барча умидларни оқламоқда. Унинг креативлиги ва ҳужумларни якунлашдаги маҳорати Англиянинг финал йўлланмасини қўлга киритишида бош омил бўлиши кутилмоқда. Тухелнинг тактик схемасида Беллингэм эркин ижодкор ролини сақлаб қолиши кутилмоқда, бу эса Аргентина ҳимоясини саросимага солиши мумкин.
Умуман олганда, Англия терма жамоаси таркиб жиҳатидан деярли йўқотишларсиз ярим финалга етиб келди. Томас Тухелнинг тактик ўзгаришлари ва футболчиларнинг индивидуал маҳорати “лионлар”нинг 1966-йилдан бери давом этаётган орзусига яқинлаштириши мумкин. Бироқ бунинг учун улар аввало амалдаги жаҳон чемпионлари тўсиғидан ўтишлари лозим бўлади.
…