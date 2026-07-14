Иссиқ кунларда электрдан тежаб фойдаланиш тавсия этилди
Пойтахтда экстремал иссиқ об-ҳаво сабаб электр энергияси истеъмоли ошган. Шу боис Тошкентнинг айрим ҳудудларида қисқа муддатли электр узилишлари ёки авариявий ўчишлар кузатилиши мумкин.
«Тошкент шаҳар магистрал электр тармоқлари» филиали маълум қилишича, мутахассислар электр тизими барқарор ишлашини таъминлаш учун кучайтирилган режимда иш олиб бормоқда.
Агар тармоқларда носозликлар юзага келса, уларни тезкор бартараф этиш чоралари кўрилади. Шу билан бирга, юкламани камайтиришда аҳолининг тежамкорлиги ҳам муҳим ҳисобланади.
Жителейдан кондиционер, электр плиталар, сув иситкичлар ва бошқа энергия кўп сарфлайдиган қурилмалардан заруратга қараб фойдаланиш сўралмоқда.
Электр энергиясидан оқилона фойдаланиш тармоқлардаги босимни камайтиради ва узлуксиз таъминотни сақлашга хизмат қилади.
…