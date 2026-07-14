Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экран

·25·Авто
Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экран

Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг Венгриядаги заводида янги авлод тўлиқ электрлаштирилган C-Class моделини серияли ишлаб чиқаришга старт берди. Бу мазкур корхонада конвеердан чиқа бошлаган бренднинг илк тўлиқ электр модели бўлиб, у нафақат дизайни, балки технологик имкониятлари билан ҳам автомобил саноатида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел 800 вольтли юқори кучланишли платформага асосланган бўлиб, у пневматик подвеска ва орқа ғилдиракларнинг бурилиш тизими билан жиҳозланган. Ушбу технология автомобилнинг манёврчанлигини ошириб, юқори тезликда барқарорликни таъминлайди. ixbt.com маълумотларига кўра, тез орада Хитой бозори учун ғилдираклар базаси узайтирилган махсус версия ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват

Автомобил янги эАТС 2.0 электр куч қурилмаси ва икки поғонали узатмалар қутиси билан таъминланган. Икки моторли тўлиқ узатмали тизим 360 кВ (490 от кучи) қувват ва 590 Н·м айланма моментни ҳосил қилади. Бу эса электромобилга 100 км/соат тезликка атиги 4 сонияда эришиш имконини беради. Максимал тезлик эса электрон тарзда 210 км/соат этиб белгиланган.

94 кВ·соат сиғимли аккумулятор батареяси ВЛТП сикли бўйича бир қувватланишда 762 километргача масофани босиб ўтишни кафолатлайди. 330 кВ қувватли тезкор зарядлаш тизими орқали атиги 10 дақиқада 325 км масофа учун энергия тўплаш мумкин. Батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун эса 22 дақиқа кифоя қилади.

Интеллектуал салон ва рақамли имкониятлар

Автомобил салонидаги энг диққатга сазовор жиҳат — бу 39,1 дюймли янги МБУХ HypeрСкреэн дисплейидир. Матрицали ёритиш тизимига эга ушбу экран 10 миллион пиксел ўлчамига эга. Мультимедиа тизими сунъий интеллект билан интеграциялашган бўлиб, у ChatGPT 4o, шунингдек, Microsoft ва Google AI сервисларини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳайдовчига автомобил билан табиий мулоқот қилиш ва мураккаб вазифаларни овозли буйруқлар орқали бажариш имконини беради.

Ташқи кўринишда автомобил 1050 та светодиод элементдан ташкил топган ёритилувчи олд панел билан ажралиб туради. Ушбу чироқлар автомобилни очиш, ёпиш ёки қувватлаш жараёнида турли анимацион эффектларни ҳосил қилади. Автомобилнинг умумий узунлиги 4977 мм дан 4990 мм гача бўлиб, ғилдираклар базаси 3051 мм ни ташкил этади.

Ўзбекистон автомобил бозорида Mercedes-Benz брендининг электр моделлари, хусусан, ЭҚ серияси катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда. Янги C-Class ўзининг технологик устунлиги ва узоқ масофага ҳаракатланиш имконияти билан мамлакатимиздаги премиум электромобиллар сегментида BYD ва Tesla каби рақобатчиларга жиддий муқобил бўлиши кутилмоқда.

Mercedes-BenzC-ClassЭлектромобилАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиPolestar 4 янги СУВ талқинида намойиш этилади: Практиклик ва қувват уйғунлигиБугун, 13:24АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиАҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқдиБугун, 10:17Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Автомобил савдосида янги давр: Нега йирик брендлар дилерлардан воз кечмоқда?Бугун, 09:23Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Renault 4 ва Renault 5: Француз брендининг янги электромобиллари ўртасида қандай фарқ бор?Бугун, 08:25Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиSuzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этиладиБугун, 08:25Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариGenesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлариКеча, 22:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси