Mercedes-Benz янги авлод электр C-Class ишлаб чиқаришни бошлади: 39 дюймли экран
Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг Венгриядаги заводида янги авлод тўлиқ электрлаштирилган C-Class моделини серияли ишлаб чиқаришга старт берди. Бу мазкур корхонада конвеердан чиқа бошлаган бренднинг илк тўлиқ электр модели бўлиб, у нафақат дизайни, балки технологик имкониятлари билан ҳам автомобил саноатида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел 800 вольтли юқори кучланишли платформага асосланган бўлиб, у пневматик подвеска ва орқа ғилдиракларнинг бурилиш тизими билан жиҳозланган. Ушбу технология автомобилнинг манёврчанлигини ошириб, юқори тезликда барқарорликни таъминлайди. ixbt.com маълумотларига кўра, тез орада Хитой бозори учун ғилдираклар базаси узайтирилган махсус версия ҳам тақдим этилиши режалаштирилган.
Техник кўрсаткичлар ва қувватАвтомобил янги эАТС 2.0 электр куч қурилмаси ва икки поғонали узатмалар қутиси билан таъминланган. Икки моторли тўлиқ узатмали тизим 360 кВ (490 от кучи) қувват ва 590 Н·м айланма моментни ҳосил қилади. Бу эса электромобилга 100 км/соат тезликка атиги 4 сонияда эришиш имконини беради. Максимал тезлик эса электрон тарзда 210 км/соат этиб белгиланган.
94 кВ·соат сиғимли аккумулятор батареяси ВЛТП сикли бўйича бир қувватланишда 762 километргача масофани босиб ўтишни кафолатлайди. 330 кВ қувватли тезкор зарядлаш тизими орқали атиги 10 дақиқада 325 км масофа учун энергия тўплаш мумкин. Батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун эса 22 дақиқа кифоя қилади.
Интеллектуал салон ва рақамли имкониятларАвтомобил салонидаги энг диққатга сазовор жиҳат — бу 39,1 дюймли янги МБУХ HypeрСкреэн дисплейидир. Матрицали ёритиш тизимига эга ушбу экран 10 миллион пиксел ўлчамига эга. Мультимедиа тизими сунъий интеллект билан интеграциялашган бўлиб, у ChatGPT 4o, шунингдек, Microsoft ва Google AI сервисларини қўллаб-қувватлайди. Бу ҳайдовчига автомобил билан табиий мулоқот қилиш ва мураккаб вазифаларни овозли буйруқлар орқали бажариш имконини беради.
Ташқи кўринишда автомобил 1050 та светодиод элементдан ташкил топган ёритилувчи олд панел билан ажралиб туради. Ушбу чироқлар автомобилни очиш, ёпиш ёки қувватлаш жараёнида турли анимацион эффектларни ҳосил қилади. Автомобилнинг умумий узунлиги 4977 мм дан 4990 мм гача бўлиб, ғилдираклар базаси 3051 мм ни ташкил этади.
Ўзбекистон автомобил бозорида Mercedes-Benz брендининг электр моделлари, хусусан, ЭҚ серияси катта қизиқиш билан кутиб олинмоқда. Янги C-Class ўзининг технологик устунлиги ва узоқ масофага ҳаракатланиш имконияти билан мамлакатимиздаги премиум электромобиллар сегментида BYD ва Tesla каби рақобатчиларга жиддий муқобил бўлиши кутилмоқда.
…