Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?
Бу савол жуда чуқур ва психологик жиҳатдан муҳим. Сиз аслида «рангли қоғозлар» ёки банк ҳисобидаги шунчаки рақамларни эмас, балки бойлик сизга бериши мумкин бўлган ҳис-туйғулар ва имкониятларни хоҳлайсиз.
Инсоннинг бойликка интилиши ортида одатда қуйидаги 5 та асосий руҳий ва амалий сабаблардан бири (ёки ҳаммаси) ётади:
1. Тотал эркинлик (Вақтингизга эгалик қилиш)
Аксарият одамлар пул учун эмас, «ЙЎҚ» дейиш ҳуқуқига эга бўлиш учун бой бўлишни исташади.
Ёқмаган ишда ишламаслик,
Ёқмаган одамлар билан мулоқот қилмаслик,
Бутун умрни бировнинг мақсадлари учун сотиб юбормаслик.
Пул — бу, энг аввало, вақтингизни ўзингизга қайтариб сотиб олиш воситаси.
2. Хавфсизлик ва хотиржамлик
Молиявий муаммолар — кундалик стресснинг энг катта манбаларидан бири.
Соғлиқ билан боғлиқ муаммо чиқса,
Кўчмас мулк ёки машина керак бўлса,
Инфляция ёки иқтисодий инқирозлар бўлганда...
Бойлик сизга ва оилангизга кучли «хавфсизлик ёстиғи» ва руҳий хотиржамлик беради. Бу — эртанги кундан қўрқмай ухлаш имкониятидир.
3. Яқинларингизга муносиб ҳаёт улашиш
Жуда кўпчиликни ҳаракатга келтирадиган асосий куч — бу оиласи.
Ота-онангизга роҳат-фароғатли қарилик тақдим этиш,
Фарзандларингизга дунёдаги энг яхши таълимни бериш,
Севган инсонларингизнинг орзуларини амалга ошириш.
4. Тажрибалар ва чекловсиз имкониятлар
Дунё жуда катта ва қизиқарли. Бойлик сизга чегараларни очади:
Дунё бўйлаб сайёҳат қилиш,
Янги хобби ва машғулотларни синаб кўриш,
Молиявий хавфдан қўрқмай, шахсий лойиҳалар ёки хайрия ишларини йўлга қўйиш.
5. Эътироф ва ўз қадрингизни исботлаш
Гоҳида бу ички амбициялар билан боғлиқ бўлади:
«Мен уддалай оламан!» деган фикрни ўзингизга ва бошқаларга исботлаш,
Жамиятда маълум бир мақом ва эътиборга эга бўлиш.
Борган сари англаб етиладиган ҳақиқат:
Бойлик — бу кўп нарса сотиб олиш имконияти эмас, балки камроқ нарсага ва камроқ одамларга қарам бўлиб яшаш санъатидир.
Ушбу сабаблардан қайси бири айни дамда юрагингизга энг яқин ва асосий ҳаракатлантирувчи куч деб ҳисоблайсиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…