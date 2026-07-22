Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?

·25·Фойдали
Нима учун мен бойиб кетмоқчиман?

Бу савол жуда чуқур ва психологик жиҳатдан муҳим. Сиз аслида «рангли қоғозлар» ёки банк ҳисобидаги шунчаки рақамларни эмас, балки бойлик сизга бериши мумкин бўлган ҳис-туйғулар ва имкониятларни хоҳлайсиз.

Инсоннинг бойликка интилиши ортида одатда қуйидаги 5 та асосий руҳий ва амалий сабаблардан бири (ёки ҳаммаси) ётади:

1. Тотал эркинлик (Вақтингизга эгалик қилиш)

Аксарият одамлар пул учун эмас, «ЙЎҚ» дейиш ҳуқуқига эга бўлиш учун бой бўлишни исташади.

  • Ёқмаган ишда ишламаслик,

  • Ёқмаган одамлар билан мулоқот қилмаслик,

  • Бутун умрни бировнинг мақсадлари учун сотиб юбормаслик.

    Пул — бу, энг аввало, вақтингизни ўзингизга қайтариб сотиб олиш воситаси.

2. Хавфсизлик ва хотиржамлик

Молиявий муаммолар — кундалик стресснинг энг катта манбаларидан бири.

  • Соғлиқ билан боғлиқ муаммо чиқса,

  • Кўчмас мулк ёки машина керак бўлса,

  • Инфляция ёки иқтисодий инқирозлар бўлганда...

    Бойлик сизга ва оилангизга кучли «хавфсизлик ёстиғи» ва руҳий хотиржамлик беради. Бу — эртанги кундан қўрқмай ухлаш имкониятидир.

3. Яқинларингизга муносиб ҳаёт улашиш

Жуда кўпчиликни ҳаракатга келтирадиган асосий куч — бу оиласи.

  • Ота-онангизга роҳат-фароғатли қарилик тақдим этиш,

  • Фарзандларингизга дунёдаги энг яхши таълимни бериш,

  • Севган инсонларингизнинг орзуларини амалга ошириш.

4. Тажрибалар ва чекловсиз имкониятлар

Дунё жуда катта ва қизиқарли. Бойлик сизга чегараларни очади:

  • Дунё бўйлаб сайёҳат қилиш,

  • Янги хобби ва машғулотларни синаб кўриш,

  • Молиявий хавфдан қўрқмай, шахсий лойиҳалар ёки хайрия ишларини йўлга қўйиш.

5. Эътироф ва ўз қадрингизни исботлаш

Гоҳида бу ички амбициялар билан боғлиқ бўлади:

  • «Мен уддалай оламан!» деган фикрни ўзингизга ва бошқаларга исботлаш,

  • Жамиятда маълум бир мақом ва эътиборга эга бўлиш.

Борган сари англаб етиладиган ҳақиқат:

Бойлик — бу кўп нарса сотиб олиш имконияти эмас, балки камроқ нарсага ва камроқ одамларга қарам бўлиб яшаш санъатидир.

Ушбу сабаблардан қайси бири айни дамда юрагингизга энг яқин ва асосий ҳаракатлантирувчи куч деб ҳисоблайсиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўрадиПул оёқ остидами? Бойлар имкониятни бошқача кўради20.07, 18:23Аёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмасАёлнинг ички зиддияти қачон кучаяди? Сабаб фақат ташқи эмас19.07, 22:06Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?19.07, 20:46Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?19.07, 00:13Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14.07, 05:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади