Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишди

·0·Техно
Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишди

Компьютер технологиялари оламида муҳим бурилиш юз берди: хитойлик ишқибозлар NVIDIA GeForce RTX видеокарталарини АРМ архитектурасига асосланган тизимларда муваффақиятли ишга туширишга муваффақ бўлишди. Гарчи NVIDIA ҳозирча бундай конфигурацияларни расман қўллаб-қувватламаётган бўлса-да, Windows он АРМ учун чиқарилган биринчи драйверлар ушбу тажрибага йўл очди. Бу воқеа келажакда анъанавий x86 процессорларидан воз кечиб, энергия тежамкор АРМ платформаларига ўтиш имкониятларини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий тажриба Huawei Қингюн W510 ишчи станциясида ўтказилди. Ушбу қурилма 24 ядроли Huawei Кунпенг 920 процессори ва 32 GB DDR4 оператив хотира билан жиҳозланган. Унга PCIe 4.0 x8 интерфейси орқали 8 GB хотирага эга GeForce RTX 4060 видеокартаси уланди. Huawei ушбу платформада Windows тизимини расман қўллаб-қувватламагани сабабли, тадқиқотчилар очиқ кодли АКПИ-патч ёрдамида Windows 11 ўрнатишга мажбур бўлишди.

Ўйинлар ва синов натижалари

ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ўйинлардаги унумдорлиги ҳозирча кутилган даражада эмас. Бунинг асосий сабаби АРМ процессорларининг нисбатан кучсизлиги ва замонавий ўйинларни x64 эмуляцияси орқали ишга тушириш заруратидир. Масалан, машҳур Геншин Импакт ўйини Фулл ҲД рухсатда сониясига атиги 20 кадр (ФПС) тезликда ишлади. Блакк Мйт: Вуконг ўйинида эса ўртача кўрсаткич 21 ФПСни ташкил этди, аммо айрим саҳналарда бу кўрсаткич 3 ФПСгача тушиб кетгани кузатилди.

Шунга қарамай, технологик демо-версияларда натижалар бироз яхшироқ. Стар Варс Рефлектионс нурлар траектори (рай трасинг) технологияси билан 23–25 ФПС тезликни намойиш этди. Синтетик тестларда GeForce RTX 4060 ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олди: 3DMark Нигҳт Раид тестида 43 530 балл, Солар Бай синовида эса 32 370 балл тўплади. Таққослаш учун, Тиме Спй тестида тизим 6369 балл олди, ваҳоланки оддий x86 компьютерларда бу кўрсаткич 10 400 балл атрофида бўлади.

Профессионал дастурлар билан ишлашда тажриба кутилганидан ҳам муваффақиятли чиқди. Масалан, Блендер график муҳаррири видеокартани КУДА ядролари орқали муаммосиз таниди. Рендерлаш жараёнида график процессорнинг юкламаси 89 фоизга етди, бу эса АРМ тизимларида ҳам мураккаб визуал вазифаларни бажариш мумкинлигини исботлайди. Шунингдек, ихчам Радха Орион O6 платасида GeForce RTX 2080 Ти видеокартаси ҳам муваффақиятли синовдан ўтказилди.

NVIDIA компаниясининг универсал драйвери келажакда Windows он АРМ қурилмаларида деярли барча авлод дискрет видеокарталарини — RTX 20 сериясидан тортиб энг янги RTX 50 моделларигача ишлатиш имконини бериши мумкин. Бу Ўзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган АРМ асосидаги ноутбуклар ва мини-компьютерлар учун янги уфқлар очади. Ҳозирча бу фақат ишқибозлар даражасидаги тажриба бўлса-да, у яқин йилларда компьютер бозори қандай ўзгаришини кўрсатиб бермоқда.

NVIDIAGeForce RTXHuaweiАРМWindows 11
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда