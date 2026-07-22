Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишди
Компьютер технологиялари оламида муҳим бурилиш юз берди: хитойлик ишқибозлар NVIDIA GeForce RTX видеокарталарини АРМ архитектурасига асосланган тизимларда муваффақиятли ишга туширишга муваффақ бўлишди. Гарчи NVIDIA ҳозирча бундай конфигурацияларни расман қўллаб-қувватламаётган бўлса-да, Windows он АРМ учун чиқарилган биринчи драйверлар ушбу тажрибага йўл очди. Бу воқеа келажакда анъанавий x86 процессорларидан воз кечиб, энергия тежамкор АРМ платформаларига ўтиш имкониятларини кенгайтиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий тажриба Huawei Қингюн W510 ишчи станциясида ўтказилди. Ушбу қурилма 24 ядроли Huawei Кунпенг 920 процессори ва 32 GB DDR4 оператив хотира билан жиҳозланган. Унга PCIe 4.0 x8 интерфейси орқали 8 GB хотирага эга GeForce RTX 4060 видеокартаси уланди. Huawei ушбу платформада Windows тизимини расман қўллаб-қувватламагани сабабли, тадқиқотчилар очиқ кодли АКПИ-патч ёрдамида Windows 11 ўрнатишга мажбур бўлишди.
Ўйинлар ва синов натижалариixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ўйинлардаги унумдорлиги ҳозирча кутилган даражада эмас. Бунинг асосий сабаби АРМ процессорларининг нисбатан кучсизлиги ва замонавий ўйинларни x64 эмуляцияси орқали ишга тушириш заруратидир. Масалан, машҳур Геншин Импакт ўйини Фулл ҲД рухсатда сониясига атиги 20 кадр (ФПС) тезликда ишлади. Блакк Мйт: Вуконг ўйинида эса ўртача кўрсаткич 21 ФПСни ташкил этди, аммо айрим саҳналарда бу кўрсаткич 3 ФПСгача тушиб кетгани кузатилди.
Шунга қарамай, технологик демо-версияларда натижалар бироз яхшироқ. Стар Варс Рефлектионс нурлар траектори (рай трасинг) технологияси билан 23–25 ФПС тезликни намойиш этди. Синтетик тестларда GeForce RTX 4060 ўзининг ҳақиқий кучини кўрсата олди: 3DMark Нигҳт Раид тестида 43 530 балл, Солар Бай синовида эса 32 370 балл тўплади. Таққослаш учун, Тиме Спй тестида тизим 6369 балл олди, ваҳоланки оддий x86 компьютерларда бу кўрсаткич 10 400 балл атрофида бўлади.
Профессионал дастурлар билан ишлашда тажриба кутилганидан ҳам муваффақиятли чиқди. Масалан, Блендер график муҳаррири видеокартани КУДА ядролари орқали муаммосиз таниди. Рендерлаш жараёнида график процессорнинг юкламаси 89 фоизга етди, бу эса АРМ тизимларида ҳам мураккаб визуал вазифаларни бажариш мумкинлигини исботлайди. Шунингдек, ихчам Радха Орион O6 платасида GeForce RTX 2080 Ти видеокартаси ҳам муваффақиятли синовдан ўтказилди.
NVIDIA компаниясининг универсал драйвери келажакда Windows он АРМ қурилмаларида деярли барча авлод дискрет видеокарталарини — RTX 20 сериясидан тортиб энг янги RTX 50 моделларигача ишлатиш имконини бериши мумкин. Бу Ўзбекистон бозорида ҳам оммалашиб бораётган АРМ асосидаги ноутбуклар ва мини-компьютерлар учун янги уфқлар очади. Ҳозирча бу фақат ишқибозлар даражасидаги тажриба бўлса-да, у яқин йилларда компьютер бозори қандай ўзгаришини кўрсатиб бермоқда.
…