Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошланди
Минск мотор заводи (ММЗ) ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини тубдан кенгайтириш ва мисли кўрилмаган даражадаги юқори қувватли куч агрегатларини яратиш устида ишламоқда. Корхона яқин йиллар ичида оғир саноат ва махсус техникалар учун мўлжалланган янги авлод двигателларини тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
БелТА агентлиги хабарига кўра, ММЗ бош директори Александр Ботвинник заводнинг истиқболли режалари билан ўртоқлашган. Ҳозирги вақтда корхонанинг асосий маҳсулот линияси 300 от кучигача бўлган двигателлардан иборат бўлса, 2026-йилга бориб 450 дан 600 от кучигача бўлган янги оилани синовдан ўтказиш якунланиши кутилмоқда.
Саноат гиганти: 69 литрли ва V16 двигателларЛойиҳа доирасидаги энг ҳайратланарли янгилик — бу 69 литр ҳажмли, қуввати 3000 от кучидан юқори бўлган тажриба нусхасининг тайёрланишидир. Раҳбарнинг сўзларига кўра, завод 14 литрли двигателлар ҳамда V12 ва V16 конфигурациясидаги, қуввати 3,5 минг от кучигача етадиган йирик агрегатлар линиясини ўзлаштирмоқда.
Ушбу улкан двигателлар асосан йўл-қурилиш техникалари, қишлоқ хўжалиги машиналари ва кончиликда ишлатиладиган махсус оғир техникалар учун мўлжалланган. Бундай қувватли моторлар минтақада оғир саноат машинасозлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Мазкур ишланмалар Россиялик ҳамкорлар билан яқин алоқада амалга оширилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, айрим модификацияларда Беларус ва Россияда ишлаб чиқарилган бутловчи қисмларнинг маҳаллийлаштириш даражаси 99,8 фоизга етган. Бу эса ташқи етказиб берувчиларга боғлиқликни деярли нолга туширади.
Технологик модернизация ва экспорт салоҳиятиЯнги лойиҳаларни амалга ошириш учун ММЗ ишлаб чиқариш базасини замонавийлаштирмоқда. Завод томонидан қуйидаги юқори технологик ускуналар харид қилинган:
- Саноат даражасидаги замонавий 3D-принтерлар;
- Йирик қисмларнинг ички тузилишини текшириш учун саноат томографи;
- Йирик ўлчамли деталларга ишлов берувчи юқори аниқликдаги станоклар.
Ҳозирда завод қошидаги тармоқ лабораторияси ва қуюв цехлари ҳам кенгайтирилмоқда, бу эса мураккаб муҳандислик ечимларини ўз кучлари билан амалга ошириш имконини беради.
…