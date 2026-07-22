Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошланди

·0·Авто
Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошланди

Минск мотор заводи (ММЗ) ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини тубдан кенгайтириш ва мисли кўрилмаган даражадаги юқори қувватли куч агрегатларини яратиш устида ишламоқда. Корхона яқин йиллар ичида оғир саноат ва махсус техникалар учун мўлжалланган янги авлод двигателларини тақдим этишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

БелТА агентлиги хабарига кўра, ММЗ бош директори Александр Ботвинник заводнинг истиқболли режалари билан ўртоқлашган. Ҳозирги вақтда корхонанинг асосий маҳсулот линияси 300 от кучигача бўлган двигателлардан иборат бўлса, 2026-йилга бориб 450 дан 600 от кучигача бўлган янги оилани синовдан ўтказиш якунланиши кутилмоқда.

Саноат гиганти: 69 литрли ва V16 двигателлар

Лойиҳа доирасидаги энг ҳайратланарли янгилик — бу 69 литр ҳажмли, қуввати 3000 от кучидан юқори бўлган тажриба нусхасининг тайёрланишидир. Раҳбарнинг сўзларига кўра, завод 14 литрли двигателлар ҳамда V12 ва V16 конфигурациясидаги, қуввати 3,5 минг от кучигача етадиган йирик агрегатлар линиясини ўзлаштирмоқда.

Ушбу улкан двигателлар асосан йўл-қурилиш техникалари, қишлоқ хўжалиги машиналари ва кончиликда ишлатиладиган махсус оғир техникалар учун мўлжалланган. Бундай қувватли моторлар минтақада оғир саноат машинасозлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Мазкур ишланмалар Россиялик ҳамкорлар билан яқин алоқада амалга оширилмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, айрим модификацияларда Беларус ва Россияда ишлаб чиқарилган бутловчи қисмларнинг маҳаллийлаштириш даражаси 99,8 фоизга етган. Бу эса ташқи етказиб берувчиларга боғлиқликни деярли нолга туширади.

Технологик модернизация ва экспорт салоҳияти

Янги лойиҳаларни амалга ошириш учун ММЗ ишлаб чиқариш базасини замонавийлаштирмоқда. Завод томонидан қуйидаги юқори технологик ускуналар харид қилинган:

  • Саноат даражасидаги замонавий 3D-принтерлар;
  • Йирик қисмларнинг ички тузилишини текшириш учун саноат томографи;
  • Йирик ўлчамли деталларга ишлов берувчи юқори аниқликдаги станоклар.
Корхона раҳбарияти ушбу янги двигателлар орқали нафақат Беларус ички бозорини таъминлашни, балки хорижий бозорларга экспорт ҳажмини сезиларли даражада оширишни режалаштирган. Ўзбекистон каби тоғ-кон саноати ривожланган мамлакатлар учун ҳам бундай кучли агрегатлар келажакда қизиқиш уйғотиши мумкин, чунки мамлакатимизда оғир карер техникаларидан кенг фойдаланилади.

Ҳозирда завод қошидаги тармоқ лабораторияси ва қуюв цехлари ҳам кенгайтирилмоқда, бу эса мураккаб муҳандислик ечимларини ўз кучлари билан амалга ошириш имконини беради.

ММЗБеларусДвигателСаноатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиЛотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиБугун, 15:54Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаБугун, 12:58Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиБугун, 10:27Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларБугун, 06:50Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилБугун, 04:52Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан