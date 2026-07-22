WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилди

·11·Техно
WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилди

Meta компаниясига тегишли WhatsApp мессенжери ўзининг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчилар учун бир қатор қулайликларни тақдим этди. Эндиликда платформа шунчаки мобил хабар алмашиш иловаси эмас, балки турли қурилмалар ўртасида тўлақонли алоқа тизимига айланиш йўлида муҳим қадам ташлади. Янгиланишлар орасида Apple КарПлай ва Android Auto тизимлари билан интеграциянинг кучайтирилиши ҳамда iPad фойдаланувчилари учун узоқ кутилган функциялар мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, WhatsApp автомобил мультимедиа тизимлари — Apple КарПлай ва Android Auto билан ишлаш жараёнини такомиллаштирди. Илгари фойдаланувчилар ушбу тизимлар орқали фақат хабар ёзиш ёки қўнғироқ қилиш билан чекланган бўлсалар, энди улар келган хабарларни тинглашлари, уларга овозли жавоб қайтаришлари, қўнғироқлар тарихини кўришлари ва танланган контактлар рўйхатига тезкор кириш имконига эга бўлдилар. Бу ҳайдовчиларнинг йўлда чалғимасдан алоқада қолишларини янада осонлаштиради.

iPad учун мустақил ҳисоб ва ПДФ билан ишлаш

Планшет фойдаланувчилари учун ҳам қувончли янгилик бор: энди WhatsApp иловасида бевосита iPad орқали рўйхатдан ўтиш имконияти пайдо бўлди. Аввалари iPad иловаси смартфондаги асосий аккаунтга боғланган ҳолда ишлаган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар планшетнинг ўзида янги ҳисоб қайдномаси очишлари мумкин. Бунинг учун ҳали ҳам телефон рақами ва тасдиқлаш коди талаб этилади, бироқ рўйхатдан ўтгач, iPad иловаси смартфонга боғланмаган ҳолда мустақил ишлайди.

Ҳужжатлар билан ишлаш жараёни ҳам соддалаштирилди. Эндиликда ПДФ файлларни қурилмага юклаб олмасдан, бевосита WhatsApp иловасининг ўзида очиш мумкин. Фойдаланувчилар нафақат ҳужжатни кўришлари, балки унга кичик ўзгартиришлар киритишлари, масалан, матнни белгилаш (ҳигҳlight) ёки изоҳлар қолдиришлари мумкин. Ушбу функция ҳозирда илованинг веб ва десктоп версияларида ҳам амал қилмоқда.

Мусиқа улашиш ва янги обуна тизими

Ижтимоий функцияларни ривожлантириш мақсадида WhatsApp статусларда мусиқа улашиш имкониятини ҳам жорий этди. Фойдаланувчилар Apple Мусик ёки Spotify платформаларидан ўзлари тинглаётган тароналарни тўғридан-тўғри ўз статусларига жойлаштиришлари мумкин. Компания вакилларининг сўзларига кўра, бу фойдаланувчиларга ўз кайфиятларини ифода этиш ва статусларини ноёб қилиш имконини беради.

Сўнгги ойларда WhatsApp бир қатор стратегик ўзгаришларни амалга оширди. Шулар жумласидан:

  • Телефон рақамини кўрсатмасдан профил улашиш имконини берувчи фойдаланувчи номлари (усернамес) жорий этилди;
  • Профилни шахсийлаштириш ва кенгайтирилган реакцияларни ўз ичига олган WhatsApp Plus пуллик обуна тизими ишга туширилди;
  • Статусларни кўриш бўйича батафсил таҳлилий маълумотлар (сторй инсигҳтс) қўшилди.
Ушбу янгиланишлар Meta компаниясининг WhatsApp платформасини нафақат шахсий ёзишмалар, балки бизнес ва профессионал мулоқот учун ҳам қулай экотизимга айлантириш стратегиясининг бир қисмидир. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функциялар босқичма-босқич илова янгиланишлари орқали тақдим этилмоқда.

WhatsAppMetaApple КарПлайiPadТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда