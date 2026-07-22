WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилди
Meta компаниясига тегишли WhatsApp мессенжери ўзининг функционал имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириб, фойдаланувчилар учун бир қатор қулайликларни тақдим этди. Эндиликда платформа шунчаки мобил хабар алмашиш иловаси эмас, балки турли қурилмалар ўртасида тўлақонли алоқа тизимига айланиш йўлида муҳим қадам ташлади. Янгиланишлар орасида Apple КарПлай ва Android Auto тизимлари билан интеграциянинг кучайтирилиши ҳамда iPad фойдаланувчилари учун узоқ кутилган функциялар мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, WhatsApp автомобил мультимедиа тизимлари — Apple КарПлай ва Android Auto билан ишлаш жараёнини такомиллаштирди. Илгари фойдаланувчилар ушбу тизимлар орқали фақат хабар ёзиш ёки қўнғироқ қилиш билан чекланган бўлсалар, энди улар келган хабарларни тинглашлари, уларга овозли жавоб қайтаришлари, қўнғироқлар тарихини кўришлари ва танланган контактлар рўйхатига тезкор кириш имконига эга бўлдилар. Бу ҳайдовчиларнинг йўлда чалғимасдан алоқада қолишларини янада осонлаштиради.
iPad учун мустақил ҳисоб ва ПДФ билан ишлашПланшет фойдаланувчилари учун ҳам қувончли янгилик бор: энди WhatsApp иловасида бевосита iPad орқали рўйхатдан ўтиш имконияти пайдо бўлди. Аввалари iPad иловаси смартфондаги асосий аккаунтга боғланган ҳолда ишлаган бўлса, эндиликда фойдаланувчилар планшетнинг ўзида янги ҳисоб қайдномаси очишлари мумкин. Бунинг учун ҳали ҳам телефон рақами ва тасдиқлаш коди талаб этилади, бироқ рўйхатдан ўтгач, iPad иловаси смартфонга боғланмаган ҳолда мустақил ишлайди.
Ҳужжатлар билан ишлаш жараёни ҳам соддалаштирилди. Эндиликда ПДФ файлларни қурилмага юклаб олмасдан, бевосита WhatsApp иловасининг ўзида очиш мумкин. Фойдаланувчилар нафақат ҳужжатни кўришлари, балки унга кичик ўзгартиришлар киритишлари, масалан, матнни белгилаш (ҳигҳlight) ёки изоҳлар қолдиришлари мумкин. Ушбу функция ҳозирда илованинг веб ва десктоп версияларида ҳам амал қилмоқда.
Мусиқа улашиш ва янги обуна тизимиИжтимоий функцияларни ривожлантириш мақсадида WhatsApp статусларда мусиқа улашиш имкониятини ҳам жорий этди. Фойдаланувчилар Apple Мусик ёки Spotify платформаларидан ўзлари тинглаётган тароналарни тўғридан-тўғри ўз статусларига жойлаштиришлари мумкин. Компания вакилларининг сўзларига кўра, бу фойдаланувчиларга ўз кайфиятларини ифода этиш ва статусларини ноёб қилиш имконини беради.
Сўнгги ойларда WhatsApp бир қатор стратегик ўзгаришларни амалга оширди. Шулар жумласидан:
- Телефон рақамини кўрсатмасдан профил улашиш имконини берувчи фойдаланувчи номлари (усернамес) жорий этилди;
- Профилни шахсийлаштириш ва кенгайтирилган реакцияларни ўз ичига олган WhatsApp Plus пуллик обуна тизими ишга туширилди;
- Статусларни кўриш бўйича батафсил таҳлилий маълумотлар (сторй инсигҳтс) қўшилди.
…