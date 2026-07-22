Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришди

·0·Спорт
Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришди

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби трансфер бозорида фаоллашиб, ўз таркибини Европанинг энг иқтидорли ярим ҳимоячилари билан кучайтиришни мақсад қилган. Жамоа айни дамда Рома аъзоси Ману Коне ва Барселона вакили Марк Касадо трансфери бўйича музокараларни бошлади. Ушбу ҳаракатлар клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки Осиё майдонларида ҳам етакчиликни қўлга киритиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Ал-Аҳли раҳбарияти Ману Коне бўйича Рома билан молиявий шартлар ва трансфер талабларини муҳокама қилмоқда. 25 ёшли франциялик футболчи сўнгги йилларда ўзининг жисмоний кучи ва майдонни кўриш қобилияти билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортган. Айниқса, унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки трансфер қийматининг кескин ошишига сабаб бўлди.

Ману Коне Франция терма жамоасининг ярим финалга қадар етиб боришида асосий таянч вазифасини ўтади. Унинг халқаро майдондаги муваффақияти тасодиф эмас, балки Италия пойтахтидаги барқарор ўйинлари натижасидир. Коне Рома сафида икки мавсум давомида 82 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг А Серияда кучли учликка кириши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига катта ҳисса қўшган.

Европа грандлари билан рақобат

Трансфермаркт портали Ману Коненинг бозор қийматини қарийб 50 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ Ал-Аҳли учун ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Хабарларга кўра, футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед каби Европа гигантлари ҳам иштирок этмоқда. Саудия клуби рақобатда ғолиб чиқиш учун молиявий жиҳатдан жуда жозибали таклиф тайёрлаши талаб этилади.

Шу билан бирга, Ал-Аҳли скаутлари Испания томон ҳам нигоҳ қаратган. Клуб Барселона тарбияланувчиси Марк Касадо трансфери бўйича Каталония клуби билан мулоқотга киришган. Барселона тизимида шаклланган ёш иқтидор эгаси жамоанинг ўрта чизиғини техник жиҳатдан бойитиши кутилмоқда. Бу ҳаракатлар саудияликларнинг юлдузли таркиб йиғиш борасидаги амбицияларидан далолат беради.

Сўнгги йилларда Саудия Арабистони Pro-лигаси дунё юлдузларини жалб қилиш бўйича марказга айланди. Ал-Аҳли каби жамоалар нафақат фаолиятининг якунига етган фахрийларни, балки Ману Коне каби кучга тўлган ва Европада талаб юқори бўлган ўйинчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олишга интилмоқда. Бу эса минтақадаги футбол даражасининг сифат жиҳатидан ўсишига хизмат қилади.

Ҳозирча Рома ва Барселона ўз футболчиларини қўйиб юбориш борасида якуний қарорга келмаган. Трансфер ойнаси давомида ушбу музокаралар қандай якун топиши футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади. Агар Ал-Аҳли ушбу икки ярим ҳимоячини қўлга киритса, жамоа ўрта чизиғида ҳақиқий "темир девор" ҳосил қилиши шубҳасиз.

Ал-АҳлиМану КонеРомаБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаЭрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаБугун, 19:39Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"