Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришди
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби трансфер бозорида фаоллашиб, ўз таркибини Европанинг энг иқтидорли ярим ҳимоячилари билан кучайтиришни мақсад қилган. Жамоа айни дамда Рома аъзоси Ману Коне ва Барселона вакили Марк Касадо трансфери бўйича музокараларни бошлади. Ушбу ҳаракатлар клубнинг нафақат ички чемпионатда, балки Осиё майдонларида ҳам етакчиликни қўлга киритиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, Ал-Аҳли раҳбарияти Ману Коне бўйича Рома билан молиявий шартлар ва трансфер талабларини муҳокама қилмоқда. 25 ёшли франциялик футболчи сўнгги йилларда ўзининг жисмоний кучи ва майдонни кўриш қобилияти билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортган. Айниқса, унинг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ёрқин иштироки трансфер қийматининг кескин ошишига сабаб бўлди.
Ману Коне Франция терма жамоасининг ярим финалга қадар етиб боришида асосий таянч вазифасини ўтади. Унинг халқаро майдондаги муваффақияти тасодиф эмас, балки Италия пойтахтидаги барқарор ўйинлари натижасидир. Коне Рома сафида икки мавсум давомида 82 та учрашувда майдонга тушиб, жамоанинг А Серияда кучли учликка кириши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига катта ҳисса қўшган.
Европа грандлари билан рақобатТрансфермаркт портали Ману Коненинг бозор қийматини қарийб 50 миллион еврога баҳоламоқда. Бироқ Ал-Аҳли учун ушбу трансферни амалга ошириш осон кечмайди. Хабарларга кўра, футболчи учун курашда Манчестер Юнайтед каби Европа гигантлари ҳам иштирок этмоқда. Саудия клуби рақобатда ғолиб чиқиш учун молиявий жиҳатдан жуда жозибали таклиф тайёрлаши талаб этилади.
Шу билан бирга, Ал-Аҳли скаутлари Испания томон ҳам нигоҳ қаратган. Клуб Барселона тарбияланувчиси Марк Касадо трансфери бўйича Каталония клуби билан мулоқотга киришган. Барселона тизимида шаклланган ёш иқтидор эгаси жамоанинг ўрта чизиғини техник жиҳатдан бойитиши кутилмоқда. Бу ҳаракатлар саудияликларнинг юлдузли таркиб йиғиш борасидаги амбицияларидан далолат беради.
Сўнгги йилларда Саудия Арабистони Pro-лигаси дунё юлдузларини жалб қилиш бўйича марказга айланди. Ал-Аҳли каби жамоалар нафақат фаолиятининг якунига етган фахрийларни, балки Ману Коне каби кучга тўлган ва Европада талаб юқори бўлган ўйинчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олишга интилмоқда. Бу эса минтақадаги футбол даражасининг сифат жиҳатидан ўсишига хизмат қилади.
Ҳозирча Рома ва Барселона ўз футболчиларини қўйиб юбориш борасида якуний қарорга келмаган. Трансфер ойнаси давомида ушбу музокаралар қандай якун топиши футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлади. Агар Ал-Аҳли ушбу икки ярим ҳимоячини қўлга киритса, жамоа ўрта чизиғида ҳақиқий "темир девор" ҳосил қилиши шубҳасиз.
…