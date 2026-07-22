Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атади

·34·Спорт
Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атади

Бирмингемнинг Астон Вилла клуби собиқ ҳужумчиси Габбй Агбонлаҳор жамоанинг Алежандро Гарначо трансфери борасидаги режаларини кескин танқид остига олди. У аргентиналик вингернинг Челси сафидаги омадсиз мавсумидан сўнг Бирмингемга кўчиб ўтиш эҳтимолини клуб учун ҳақиқий «даҳшатли туш» деб таърифлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги хабарларга кўра, 22 ёшли футболчи Астон Вилла таркибига ижара асосида қўшилиши кутилмоқда. Келишувда маълум шартлар бажарилганда футболчини тўлиқ сотиб олиш мажбурияти ҳам кўзда тутилган. Эътиборлиси, Алежандро Гарначо Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси ҳисобланиб, Лондоннинг Челси клубига 40 миллион фунт эвазига ўтган эди. Бироқ унинг «Стемфорд Бриж»даги фаолияти кутилганидек кечмади.

Техник маҳорат ва характердаги муаммолар

талкСПОРТ эфирида чиқиш қилган Агбонлаҳор футболчининг ўйин даражаси ва майдондаги ҳаракатларидан норози эканини яширмади. Унинг фикрича, Алежандро Гарначо замонавий футбол талабларига жавоб бермайди ва рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтишда оқсамоқда. «У яхши ўйинчи эмас. Челси сафидаги охирги ўйинларини кузатсангиз, у ҳимоячига яқинлашади-да, ортига қайтиб тўпни узатади. У рақиб билан яккама-якка курашишдан қўрқади», — дея таъкидлади собиқ ҳужумчи.

Агбонлаҳор, шунингдек, футболчининг ўтмишдаги жамоаларидан кетиш сабабларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтед ва Челси каби гранд клубларнинг ундан воз кечиши тасодиф эмас. Шунингдек, Аргентина терма жамоасининг вингерлар танқислиги бўлган пайтда ҳам уни Жаҳон чемпионатига жалб этмагани футболчининг савияси ҳақида кўп нарсани англатади.

Жамоа ичидаги муҳитга таҳдид

Экспертнинг фикрича, Алежандро Гарначо нафақат ўйини, балки характери билан ҳам Унаи Эмерй барпо этган жамоавий муҳитни бузиши мумкин. Агбонлаҳор футболчининг ўзига бўлган ишончи ва «эгоси»ни Криштиану Роналду ёки Лионель Месси даражасига қиёслади, бироқ иқтидори борасида кескин фикр билдирди: «Унинг кибр-ҳавоси юлдузларникидек, лекин истеъдоди 20 йил аввал Манчестер Юнайтедда ўйнаган Давид Беллиончалик ҳам эмас».

Астон Вилла учун ушбу трансфер масаласи Морган Роджерс Лондоннинг Челси клубига ўтганидан сўнг янада долзарб бўлиб қолган эди. Бироқ Агбонлаҳор раҳбариятни бу қадамдан тийилишга чақирмоқда. Унинг фикрича, клуб бундай шубҳали трансферлар ўрнига жамоавий интизомни сақлаб қоладиган ижрочиларни излаши лозим.

Ҳозирда Челси жамоани қайта шакллантириш доирасида аргентиналик футболчини трансфер рўйхатига киритган. Агар Астон Вилла ушбу битимни якунласа, бу Унаи Эмерй учун ҳам тактик, ҳам психологик жиҳатдан катта таваккал бўлиши мумкин. Агбонлаҳорнинг бу каби очиқчасига қаршилиги эса Бирмингем мухлислари ўртасида ҳам қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Астон ВиллаАлежандро ГарначоЧелсеаТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"