Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атади
Бирмингемнинг Астон Вилла клуби собиқ ҳужумчиси Габбй Агбонлаҳор жамоанинг Алежандро Гарначо трансфери борасидаги режаларини кескин танқид остига олди. У аргентиналик вингернинг Челси сафидаги омадсиз мавсумидан сўнг Бирмингемга кўчиб ўтиш эҳтимолини клуб учун ҳақиқий «даҳшатли туш» деб таърифлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги хабарларга кўра, 22 ёшли футболчи Астон Вилла таркибига ижара асосида қўшилиши кутилмоқда. Келишувда маълум шартлар бажарилганда футболчини тўлиқ сотиб олиш мажбурияти ҳам кўзда тутилган. Эътиборлиси, Алежандро Гарначо Манчестер Юнайтед академияси тарбияланувчиси ҳисобланиб, Лондоннинг Челси клубига 40 миллион фунт эвазига ўтган эди. Бироқ унинг «Стемфорд Бриж»даги фаолияти кутилганидек кечмади.
Техник маҳорат ва характердаги муаммоларталкСПОРТ эфирида чиқиш қилган Агбонлаҳор футболчининг ўйин даражаси ва майдондаги ҳаракатларидан норози эканини яширмади. Унинг фикрича, Алежандро Гарначо замонавий футбол талабларига жавоб бермайди ва рақиб ҳимоячиларини алдаб ўтишда оқсамоқда. «У яхши ўйинчи эмас. Челси сафидаги охирги ўйинларини кузатсангиз, у ҳимоячига яқинлашади-да, ортига қайтиб тўпни узатади. У рақиб билан яккама-якка курашишдан қўрқади», — дея таъкидлади собиқ ҳужумчи.
Агбонлаҳор, шунингдек, футболчининг ўтмишдаги жамоаларидан кетиш сабабларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Манчестер Юнайтед ва Челси каби гранд клубларнинг ундан воз кечиши тасодиф эмас. Шунингдек, Аргентина терма жамоасининг вингерлар танқислиги бўлган пайтда ҳам уни Жаҳон чемпионатига жалб этмагани футболчининг савияси ҳақида кўп нарсани англатади.
Жамоа ичидаги муҳитга таҳдидЭкспертнинг фикрича, Алежандро Гарначо нафақат ўйини, балки характери билан ҳам Унаи Эмерй барпо этган жамоавий муҳитни бузиши мумкин. Агбонлаҳор футболчининг ўзига бўлган ишончи ва «эгоси»ни Криштиану Роналду ёки Лионель Месси даражасига қиёслади, бироқ иқтидори борасида кескин фикр билдирди: «Унинг кибр-ҳавоси юлдузларникидек, лекин истеъдоди 20 йил аввал Манчестер Юнайтедда ўйнаган Давид Беллиончалик ҳам эмас».
Астон Вилла учун ушбу трансфер масаласи Морган Роджерс Лондоннинг Челси клубига ўтганидан сўнг янада долзарб бўлиб қолган эди. Бироқ Агбонлаҳор раҳбариятни бу қадамдан тийилишга чақирмоқда. Унинг фикрича, клуб бундай шубҳали трансферлар ўрнига жамоавий интизомни сақлаб қоладиган ижрочиларни излаши лозим.
Ҳозирда Челси жамоани қайта шакллантириш доирасида аргентиналик футболчини трансфер рўйхатига киритган. Агар Астон Вилла ушбу битимни якунласа, бу Унаи Эмерй учун ҳам тактик, ҳам психологик жиҳатдан катта таваккал бўлиши мумкин. Агбонлаҳорнинг бу каби очиқчасига қаршилиги эса Бирмингем мухлислари ўртасида ҳам қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
…