Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқда
Мисрлик юлдуз Муҳаммад Салахнинг келажаги борасидаги саволлар кутилмаган бурилиш ясади. Англиянинг Ливерпул жамоаси афсонаси фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттириши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Бешиктош клуби ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган ва бу жараёнга мамлакат президенти Ресеп Таййип Эрдоган шахсан аралашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Туркиянинг "Созку" нашри тарқатган маълумотларга қараганда, давлат раҳбари Бешиктош президенти Сердал Адали билан боғланиб, музокаралар жараёни ҳақида тўлиқ ҳисобот сўраган. Эрдоганнинг ушбу трансферга қизиқиш билдириши лойиҳанинг нафақат спорт, балки давлат миқёсидаги нуфузга эга эканлигидан далолат беради. Ҳукуматнинг билвосита қўллови клубга трансфер учун талаб этиладиган улкан молиявий мажбуриятларни бажаришда ёрдам бериши кутилмоқда.
Тарихий трансфер ва Истанбулдаги кутилаётган учрашувТуркиялик таниқли журналист Эрдоган Актаснинг сўзларига кўра, Муҳаммад Салах бугун, чоршанба куни Истанбулга етиб келиши ва шартноманинг сўнгги деталларини муҳокама қилиши режалаштирилган. Агар ушбу келишув амалга ошса, бу Туркия футболи тарихидаги маркетинг ва имидж жиҳатидан энг йирик трансферга айланади. Бешиктош раҳбарияти ушбу трансфер орқали нафақат ички чемпионатда, балки Европа майдонларида ҳам гегемонликни ўрнатишни мақсад қилган.
Клубнинг бош мураббийи Винсензо Италиано ҳам мисрлик ҳужумчини кўндириш жараёнида фаол иштирок этмоқда. "Фанатик" нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис Муҳаммад Салах билан махсус учрашув ўтказиб, унга жамоанинг келгуси мавсумдаги тактик схемаси ва ҳужум чизиғидаги марказий роли ҳақида сўзлаб берган. Мураббий Салахни клубнинг Европа мусобақаларидаги муваффақияти учун асосий пойдевор сифатида кўрмоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу хабар катта қизиқиш уйғотиши табиий, боиси Туркия Суперлигаси минтақамизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири ҳисобланади. Муҳаммад Салах каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг қўшни ва қардош ўлкага келиши минтақадаги футбол нуфузини янги босқичга олиб чиқади.
Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти ушбу хабарларга расмий муносабат билдирмаган бўлса-да, Туркиядаги манбалар трансфер якунланишига ишонч билдирмоқда. Муҳаммад Салахнинг Англия Премер-лигасидаги кўп йиллик муваффақиятли юришидан сўнг Истанбул клубини танлаши футбол оламидаги йил сенсацияси бўлиши мумкин.
…