Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқда

·0·Спорт
Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқда

Мисрлик юлдуз Муҳаммад Салахнинг келажаги борасидаги саволлар кутилмаган бурилиш ясади. Англиянинг Ливерпул жамоаси афсонаси фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттириши мумкин. Сўнгги хабарларга кўра, Бешиктош клуби ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлаган ва бу жараёнга мамлакат президенти Ресеп Таййип Эрдоган шахсан аралашган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Туркиянинг "Созку" нашри тарқатган маълумотларга қараганда, давлат раҳбари Бешиктош президенти Сердал Адали билан боғланиб, музокаралар жараёни ҳақида тўлиқ ҳисобот сўраган. Эрдоганнинг ушбу трансферга қизиқиш билдириши лойиҳанинг нафақат спорт, балки давлат миқёсидаги нуфузга эга эканлигидан далолат беради. Ҳукуматнинг билвосита қўллови клубга трансфер учун талаб этиладиган улкан молиявий мажбуриятларни бажаришда ёрдам бериши кутилмоқда.

Тарихий трансфер ва Истанбулдаги кутилаётган учрашув

Туркиялик таниқли журналист Эрдоган Актаснинг сўзларига кўра, Муҳаммад Салах бугун, чоршанба куни Истанбулга етиб келиши ва шартноманинг сўнгги деталларини муҳокама қилиши режалаштирилган. Агар ушбу келишув амалга ошса, бу Туркия футболи тарихидаги маркетинг ва имидж жиҳатидан энг йирик трансферга айланади. Бешиктош раҳбарияти ушбу трансфер орқали нафақат ички чемпионатда, балки Европа майдонларида ҳам гегемонликни ўрнатишни мақсад қилган.

Клубнинг бош мураббийи Винсензо Италиано ҳам мисрлик ҳужумчини кўндириш жараёнида фаол иштирок этмоқда. "Фанатик" нашри хабарига кўра, италиялик мутахассис Муҳаммад Салах билан махсус учрашув ўтказиб, унга жамоанинг келгуси мавсумдаги тактик схемаси ва ҳужум чизиғидаги марказий роли ҳақида сўзлаб берган. Мураббий Салахни клубнинг Европа мусобақаларидаги муваффақияти учун асосий пойдевор сифатида кўрмоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу хабар катта қизиқиш уйғотиши табиий, боиси Туркия Суперлигаси минтақамизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири ҳисобланади. Муҳаммад Салах каби жаҳон даражасидаги юлдузнинг қўшни ва қардош ўлкага келиши минтақадаги футбол нуфузини янги босқичга олиб чиқади.

Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти ушбу хабарларга расмий муносабат билдирмаган бўлса-да, Туркиядаги манбалар трансфер якунланишига ишонч билдирмоқда. Муҳаммад Салахнинг Англия Премер-лигасидаги кўп йиллик муваффақиятли юришидан сўнг Истанбул клубини танлаши футбол оламидаги йил сенсацияси бўлиши мумкин.

Муҳаммад СалахБешиктошТуркияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиСаудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиБугун, 19:35Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"