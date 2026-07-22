B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилди

·28·Техно
B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилди

Германиянинг Пассионфроот стартапи B2B (бизнес учун бизнес) йўналишидаги контент яратувчилар ва брендларни бирлаштирувчи платформасини кенгайтириш мақсадида 15 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилди. Сериес А молиялаштириш босқичига Инсигҳт Партнерс венчур компанияси бошчилик қилди. Ушбу сармоя сунъий интеллект (AI) технологиялари жадал ривожланаётган даврда брендларнинг ўз маҳсулотларини мутахассислар орқали танитишга бўлган эҳтиёжи ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Берлинда асос солинган ушбу стартап нафақат Европа, балки глобал миқёсда ўз ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Жалб қилинган маблағлар эвазига компания бош директори Жен Пҳан Нью-Йоркка кўчиб ўтади ва у ерда янги офис очилади. Шунингдек, Пассионфроот Сан-Паулу шаҳрида ҳам ўз ваколатхонасини ташкил этишни ва ҳозирда 15 кишидан иборат жамоасини кенгайтиришни режалаштирмоқда.

Сунъий интеллект ва брендлар рақобати

Пассионфроот раҳбари Жен Пҳаннинг сўзларига кўра, AI технологиялари дастурий таъминот яратишни осонлаштириб юборгани сабабли, бозор янги маҳсулотлар ва функциялар билан тўлиб кетган. Бундай шароитда компаниялар учун ўз брендини бошқалардан ажратиб кўрсатиш қийинлашиб бормоқда. Шу боис, маркетинг раҳбарлари LinkedIn, Субстакк ёки YouTube каби платформалардаги соҳа мутахассислари ва экспертлар (креаторлар) хизматидан тобора кўпроқ фойдаланмоқда.

TechCrunch нашри хабарига кўра, Пассионфроот сўнгги бир йил ичида ўз даромадини 13 бараварга оширишга муваффақ бўлган. Платформа мижозлари сафида ElevenLabs, Фигма, Replit, Фрамер ва Гамма каби таниқли технологик компаниялар бор. Бу эса B2B секторида анъанавий рекламадан кўра, шахсий бренд ва профессионал тавсияларга асосланган маркетингга талаб юқори эканлигини тасдиқлайди.

Зест — реклама кампаниялари учун AI ёрдамчиси

Стартап технологик жиҳатдан ҳам ривожланиб бормоқда. Компания Зест деб номланган янги AI агентини ишга туширган бўлиб, у брендларга реклама кампанияларини яратиш, амалга ошириш ва уларнинг самарадорлигини мониторинг қилишда кўмаклашади. Зест тизими платформа ичидаги ва ташқарисидаги минглаб креаторлар орасидан компания стратегиясига энг мос келадиганини танлаб бериш хусусиятига эга.

Бундан ташқари, Пассионфроот платформаси орқали тўловларни амалга ошириш тизими ҳам йўлга қўйилган. Махсус ҳамён ёрдамида брендлар бутун дунё бўйлаб контент яратувчиларга ҳақ тўлашлари ва ўз харажатларини назорат қилишлари мумкин. Маълумотларга кўра, сўнгги 18 ой ичида платформа орқали креаторларга 10 миллион доллардан ортиқ маблағ тўлаб берилган.

Инсигҳт Партнерс бошқарувчи директори Ребекка Лиу-Дойле таъкидлашича, Пассионфроот бозордаги бўшлиқни тўғри тўлдира олди. Бир томондан, AI маҳсулотларини тушунтириб бериш ва оммалаштиришга муҳтож брендлар бўлса, иккинчи томондан, чуқур билимга эга ва сифатли контент ярата оладиган мутахассислар бор. Платформа айнан шу икки томонни самарали боғлайдиган экотизимга айланди.

ПассионфроотСтартапИнвестицияB2B МаркетингСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда