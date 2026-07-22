B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилди
Германиянинг Пассионфроот стартапи B2B (бизнес учун бизнес) йўналишидаги контент яратувчилар ва брендларни бирлаштирувчи платформасини кенгайтириш мақсадида 15 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилди. Сериес А молиялаштириш босқичига Инсигҳт Партнерс венчур компанияси бошчилик қилди. Ушбу сармоя сунъий интеллект (AI) технологиялари жадал ривожланаётган даврда брендларнинг ўз маҳсулотларини мутахассислар орқали танитишга бўлган эҳтиёжи ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Берлинда асос солинган ушбу стартап нафақат Европа, балки глобал миқёсда ўз ўрнини мустаҳкамлашни мақсад қилган. Жалб қилинган маблағлар эвазига компания бош директори Жен Пҳан Нью-Йоркка кўчиб ўтади ва у ерда янги офис очилади. Шунингдек, Пассионфроот Сан-Паулу шаҳрида ҳам ўз ваколатхонасини ташкил этишни ва ҳозирда 15 кишидан иборат жамоасини кенгайтиришни режалаштирмоқда.
Сунъий интеллект ва брендлар рақобатиПассионфроот раҳбари Жен Пҳаннинг сўзларига кўра, AI технологиялари дастурий таъминот яратишни осонлаштириб юборгани сабабли, бозор янги маҳсулотлар ва функциялар билан тўлиб кетган. Бундай шароитда компаниялар учун ўз брендини бошқалардан ажратиб кўрсатиш қийинлашиб бормоқда. Шу боис, маркетинг раҳбарлари LinkedIn, Субстакк ёки YouTube каби платформалардаги соҳа мутахассислари ва экспертлар (креаторлар) хизматидан тобора кўпроқ фойдаланмоқда.
TechCrunch нашри хабарига кўра, Пассионфроот сўнгги бир йил ичида ўз даромадини 13 бараварга оширишга муваффақ бўлган. Платформа мижозлари сафида ElevenLabs, Фигма, Replit, Фрамер ва Гамма каби таниқли технологик компаниялар бор. Бу эса B2B секторида анъанавий рекламадан кўра, шахсий бренд ва профессионал тавсияларга асосланган маркетингга талаб юқори эканлигини тасдиқлайди.
Зест — реклама кампаниялари учун AI ёрдамчисиСтартап технологик жиҳатдан ҳам ривожланиб бормоқда. Компания Зест деб номланган янги AI агентини ишга туширган бўлиб, у брендларга реклама кампанияларини яратиш, амалга ошириш ва уларнинг самарадорлигини мониторинг қилишда кўмаклашади. Зест тизими платформа ичидаги ва ташқарисидаги минглаб креаторлар орасидан компания стратегиясига энг мос келадиганини танлаб бериш хусусиятига эга.
Бундан ташқари, Пассионфроот платформаси орқали тўловларни амалга ошириш тизими ҳам йўлга қўйилган. Махсус ҳамён ёрдамида брендлар бутун дунё бўйлаб контент яратувчиларга ҳақ тўлашлари ва ўз харажатларини назорат қилишлари мумкин. Маълумотларга кўра, сўнгги 18 ой ичида платформа орқали креаторларга 10 миллион доллардан ортиқ маблағ тўлаб берилган.
Инсигҳт Партнерс бошқарувчи директори Ребекка Лиу-Дойле таъкидлашича, Пассионфроот бозордаги бўшлиқни тўғри тўлдира олди. Бир томондан, AI маҳсулотларини тушунтириб бериш ва оммалаштиришга муҳтож брендлар бўлса, иккинчи томондан, чуқур билимга эга ва сифатли контент ярата оладиган мутахассислар бор. Платформа айнан шу икки томонни самарали боғлайдиган экотизимга айланди.
…