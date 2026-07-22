Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфлади

·0·Спорт
Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфлади

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Ар-Рийодликлар Англиянинг Вест Хем жамоаси вингери Крйсенсио Суммервилле трансферини қарийб 80 миллион евро эвазига ҳал қилди. Ушбу келишув ортида Барселона билан амалга ошмаган музокаралар ва кутилмаган қарорлар ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саудия Арабистони футбол оламидаги нуфузли манбалардан бири Муҳаммад Ал-Букаирй ўзининг Х (собиқ Twitter) саҳифасида ушбу трансфернинг парда орти тафсилотларини очиқлади. Маълум бўлишича, Ал-Ҳилал дастлаб Барселона юлдузи Рафинья учун жиддий кураш олиб борган ва каталонияликларга расмий таклиф билан чиққан.

Барселона билан музокаралар нима учун барбод бўлди?

Дастлабки режаларга кўра, Ал-Ҳилал Рафинья учун 80 миллион евро тўлашга тайёр эди. Шу билан бирга, саудияликлар ўша пайтда Барселона таркибида ижарада ўйнаётган португалиялик ҳимоячи Жоãо Канцело масаласида ҳам ёрдам беришни таклиф қилишган. Режага кўра, трансфер суммасидан 20 миллион евро чегирма қилиниши эвазига Канцело масаласи ҳам ижобий ҳал этилиши керак эди.

Бироқ Барселона президенти Жоан Лапорта томонидан қўйилган талаб музокараларни боши берк кўчага олиб кирди. Лапорта бразилиялик футболчи учун сўралаётган суммани 100 миллион еврогача кўтаришни талаб қилган. Ал-Ҳилал раҳбарияти бу талабни очиқчасига "молиявий товламачилик" деб баҳолади ва Рафинья трансфери бўйича ҳужжатларни дарҳол ёпишга қарор қилди.

Янги нишон: Крйсенсио Суммервилле

Рафинья варианти рад этилгач, клуб мутасаддилари тезкорлик билан унга муносиб ўринбосар қидиришга тушишди. Айнан шу паллада Вест Хем сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган 24 ёшли нидерландиялик вингер Крйсенсио Суммервилле номзоди пайдо бўлди. Ал-Ҳилал скаутлари ва раҳбарияти футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаб, унга асосий эътиборни қаратишди.

Қайд этилишича, ушбу трансфер пойгасида Италиянинг Рома клуби ҳам фаол бўлган, бироқ Ал-Ҳилалнинг молиявий қудрати ва тезкор ҳаракатлари эвазига футболчи Саудия Арабистонига йўл оладиган бўлди. 80 миллион евролик келишув нафақат клуб, балки бутун минтақа учун энг йирик трансферлардан бирига айланди.

Ушбу трансфер Саудия Pro лигасининг нафақат фахрий юлдузлар, балки Европада ўз сўзини айтишга улгурган ёш ва иқтидорли ўйинчиларни ҳам жалб қила олишини яна бир бор исботлади. Крйсенсио Суммервилле эндиликда Ал-Ҳилалнинг ҳужум чизиғини кучайтириб, жамоанинг ички ва халқаро майдонлардаги мақсадларига хизмат қилади.

Ал-ҲилалБарселонаРафиньяКрйсенсио СуммервиллеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаЭрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаБугун, 19:39Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиСаудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиБугун, 19:35Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"