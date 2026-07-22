Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфлади
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширди. Ар-Рийодликлар Англиянинг Вест Хем жамоаси вингери Крйсенсио Суммервилле трансферини қарийб 80 миллион евро эвазига ҳал қилди. Ушбу келишув ортида Барселона билан амалга ошмаган музокаралар ва кутилмаган қарорлар ётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саудия Арабистони футбол оламидаги нуфузли манбалардан бири Муҳаммад Ал-Букаирй ўзининг Х (собиқ Twitter) саҳифасида ушбу трансфернинг парда орти тафсилотларини очиқлади. Маълум бўлишича, Ал-Ҳилал дастлаб Барселона юлдузи Рафинья учун жиддий кураш олиб борган ва каталонияликларга расмий таклиф билан чиққан.
Барселона билан музокаралар нима учун барбод бўлди?Дастлабки режаларга кўра, Ал-Ҳилал Рафинья учун 80 миллион евро тўлашга тайёр эди. Шу билан бирга, саудияликлар ўша пайтда Барселона таркибида ижарада ўйнаётган португалиялик ҳимоячи Жоãо Канцело масаласида ҳам ёрдам беришни таклиф қилишган. Режага кўра, трансфер суммасидан 20 миллион евро чегирма қилиниши эвазига Канцело масаласи ҳам ижобий ҳал этилиши керак эди.
Бироқ Барселона президенти Жоан Лапорта томонидан қўйилган талаб музокараларни боши берк кўчага олиб кирди. Лапорта бразилиялик футболчи учун сўралаётган суммани 100 миллион еврогача кўтаришни талаб қилган. Ал-Ҳилал раҳбарияти бу талабни очиқчасига "молиявий товламачилик" деб баҳолади ва Рафинья трансфери бўйича ҳужжатларни дарҳол ёпишга қарор қилди.
Янги нишон: Крйсенсио СуммервиллеРафинья варианти рад этилгач, клуб мутасаддилари тезкорлик билан унга муносиб ўринбосар қидиришга тушишди. Айнан шу паллада Вест Хем сафида ёрқин ўйин кўрсатаётган 24 ёшли нидерландиялик вингер Крйсенсио Суммервилле номзоди пайдо бўлди. Ал-Ҳилал скаутлари ва раҳбарияти футболчининг техник имкониятларини юқори баҳолаб, унга асосий эътиборни қаратишди.
Қайд этилишича, ушбу трансфер пойгасида Италиянинг Рома клуби ҳам фаол бўлган, бироқ Ал-Ҳилалнинг молиявий қудрати ва тезкор ҳаракатлари эвазига футболчи Саудия Арабистонига йўл оладиган бўлди. 80 миллион евролик келишув нафақат клуб, балки бутун минтақа учун энг йирик трансферлардан бирига айланди.
Ушбу трансфер Саудия Pro лигасининг нафақат фахрий юлдузлар, балки Европада ўз сўзини айтишга улгурган ёш ва иқтидорли ўйинчиларни ҳам жалб қила олишини яна бир бор исботлади. Крйсенсио Суммервилле эндиликда Ал-Ҳилалнинг ҳужум чизиғини кучайтириб, жамоанинг ички ва халқаро майдонлардаги мақсадларига хизмат қилади.
…