Универсал сунъий интеллект моделлари автомобил бошқарувида синовдан ўтказилди

·11·Техно
Универсал сунъий интеллект моделлари автомобил бошқарувида синовдан ўтказилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Автомобил бошқарувида универсал сунъий интеллект моделларини синовдан ўтказиш бўйича ўтказилган тажриба натижалари ишончли ҳайдашдан анча йироқ бўлди.
  • Синовда фақат ГПТ-6 Astra траекторияни тўлиқ босиб ўта олди, бироқ жуда паст тезликда ва қисқа масофани босиб ўтди.
  • Асосий муаммо фазовий идрок этиш билан боғлиқ бўлиб, моделлар йўл ва тўсиқларни нотўғри талқин қилган.

Йиллар давомида олиб борилган ишланмалар ва улкан сарф-харажатларга қарамай, замонавий автоном автомобиллар ҳали ҳам нисбатан содда вазиятларда кутилмаган қийинчиликларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, улар йўл ўртасида тўхтаб қолиш, тўсиқларга урилиш, таъмирлаш участкаларида адашиш ёки сув босган қатнов қисмини танимаслик каби ҳолатларга дуч келади. Шу муносабат билан олимлар аслида автомобилни бошқариш учун махсус яратилмаган универсал сунъий интеллект моделлари бундай вазифани уддалай олишини текшириб кўришга қарор қилишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўтказилган ноёб тажриба давомида мутахассислар ҳақиқий Toyota Corolla автомобилига уланган компьютерга OpenAI томонидан ишлаб чиқилган ГПТ-6 Astra, xAI тизимининг Grok 4.6 ҳамда Anthropic компаниясининг Claude Fable 5.1 моделларини ўрнатишди. Ноутбук машинага ГПС маълумотлари ва ғилдираклар ҳолати каби автомобил параметрларини узатиб турган, модел эса ўз навбатида рул, газ ҳамда тормоз бўйича бошқарув буйруқларини қайтарган. Автомобил ичида ўтирган инсон фақат тормоз педалини назорат қилган, бироқ машинани бошқармаган.

Синов натижалари ва асосий муаммолар

Тажриба давомида моделнинг вазифаси конуслар ёрдамида белгилаб қўйилган автотураргоҳ маршрутини мустақил равишда босиб ўтишдан иборат эди. Бироқ амалдаги натижалар ишончли ҳайдашдан анча йироқ бўлиб чиқди. Синов натижаларига кўра, фақатгина ГПТ-6 Astra траекторияни тўлиқ босиб ўта олди — бу иккинчи уринишда ва 5 дақиқа давомида амалга оширилди. Бунда машина соатига атиги 0,94 миля (1,5 км/соат) тезликда ҳаракатланиб, 150 метрдан кам масофани босиб ўтди. Қолган моделларнинг аксарияти ҳатто биринчи бурилишни ҳам уддалай олмади.

Муаллифларнинг баҳолашича, асосий муаммо фазовий идрок этиш билан боғлиқ бўлган. Моделлар қайси йўл диагонал конуслар қаторининг қайси томонида жойлашганини нотўғри аниқлаган. Хусусан, Grok биринчи уринишдан сўнг автомобил камера тасвиридан кўра кенгроқ бўлиб чиққанини ва машина олдидаги фазони нотўғри талқин қилганини очиқ эътироф этган. Шунга қарамай, ушбу тажриба замонавий универсал моделларни илк бор реал автомобилни мустақил бошқаришга мажбурлашдаги сезиларли қадам бўлди.

Иқтисодий ва хавфсизлик чекловлари

Мутахассислар ҳозирги универсал моделлар жуда паст тезликда бўлса-да, ҳақиқий машинани бошқариш вазифаларини бажаришга қодирлигини таъкидлашмоқда. Бироқ олинган натижалар хавфсизликни таъминлаш, хулқ-атворни белгиланган чекловларга мослаштириш ва текширув усуллари устида ҳали кўп ишлаш кераклигини кўрсатди. Жумладан, жуда паст тезликдаги ҳаракатнинг ўзи ҳам тадқиқотчилар учун қимматга тушди.

Те Регистер ҳисоб-китобларига кўра, тўлиқ босиб ўтилган битта тест қочиши учун тадқиқотчилар тахминан 6,6 миллион токенни қайта ишлашга 7,74 доллар сарфлашган. Бу оддий автомобилга сарфланадиган ёқилғи қийматидан тахминан 500 марта кўп демакдир. Автоном транспорт учун бу муҳим чеклов ҳисобланади, чунки тил модели вазифани бажариши мумкин, бироқ унинг ҳисоблаш харажатлари оддий сафар иқтисодиётига мутлақо мос келмайди.

Қизиғи шундаки, моделларнинг айримлари умуман машина бошқарувини ўз қўлига олишни истамаган. Муаллибларнинг сўзларига кўра, айниқса ГПТ-6 Astra бўш тураргоҳда ва қатъий тезлик чекловларида ҳам хавфсизлик мулоҳазаларини рўкач қилиб, бошқарувдан бир неча бор бош тортган. Тадқиқотчилар сўровларни ўзгартириб кўришганига қарамай, моделларнинг баъзилари ҳақиқий машина олдида турганини англаб, уни бошқаришни рад этишда давом этган.

Сунъий интеллектАвтомобилOpenAIГПТ-6 AstraТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқдаAnthropic ва OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш учун мустақил баҳоловчиларни жорий этишни таклиф қилмоқда17 сентябр 02:25OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди15 сентябр 01:55OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқландиOpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди25 сентябр 20:53OpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этдиOpenAI бош директори ўринбосари Брад Лигҳткап компанияни тарк этди11 август 23:27Сунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этдиСунъий интеллект хуружлари кўпайгани сабабли OpenAI янги кибер моделни тақдим этди11 август 04:55OpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатдиOpenAI хавфсизлик сабабли Astra модели устидаги ишларни тўхтатди8 август 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди