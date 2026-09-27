Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин
Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернштейн инглиз жамоасига нисбатан молиявий жарималар етарли эмаслигини ва уларнинг Премер-лига мақомига таъсир қилувчи жиддий чоралар кўрилиши шартлигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, клуб ўзига қаратилган 115 та молиявий қоидабузарлик айбловларининг аксарияти бўйича айбдор деб топилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
1998–2003-йилларда Манчестер Сити раҳбариятига бошчилик қилган Девид Бернштейн талкСПОРТ радиосига берган интервюсида клубнинг чексиз молиявий имкониятлари фонида оддий пул жарималари ҳеч қандай маъно касб этмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, юз миллионлаб фунт стерлинг миқдоридаги жарималар ҳам вазиятни ўзгартира олмайди.
Sport санкциялари ва очколар олиб ташлаш масаласиСобиқ раиснинг таъкидлашича, жазо муқаррар равишда жамоанинг Англия Премер-лигасидаги мавқеига дахл қилиши керак. Агар очколар олиб ташлаш усули қўлланилса, унинг вақти ва ҳажми жуда муҳим аҳамият касб этади.
Бернштейннинг ҳисоб-китобларига кўра, жорий мавсум бошида жамоанинг лига мақомига путур етказиш учун тахминан 80 очкони олиб ташлаш талаб этилади. Бу эса клубнинг мавсумни қутқариб қололасмаслигига ва қуйи дивизионга тушиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.
Рақиб клубларнинг муносабати ва даъволарМанчестер Сити ўзининг якуний жазо чораларини кутаётган бир пайтда, рақиб жамоалар ҳам ўнинг ҳуқуқий жавобгарлигига тайёргарлик кўрмоқда. Хусусан, Арсенал, Тоттенхем, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари молиявий қоидабузарликлар туфайли бой берилган эҳтимолий даромадлар эвазига компенсация талаб қилиш ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда расмий билдиришномалар юборган. Ушбу жамоавий даъволарнинг умумий суммаси 800 миллион фунт стерлингга етиши мумкин.
Кўрсатилган йиллар оралиғида Манчестер Сити саккиз марта Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, шунингдек, тўрт бор Англия кубоги ва етти марта Лига кубогини қўлга киритган эди.
Изоҳлар 0
…