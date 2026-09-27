Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин

·0·Спорт
Манчестер Сити 115 та айблов бўйича жиддий спорт санкцияларига дуч келиши мумкин

Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернштейн инглиз жамоасига нисбатан молиявий жарималар етарли эмаслигини ва уларнинг Премер-лига мақомига таъсир қилувчи жиддий чоралар кўрилиши шартлигини маълум қилди. Goal.com хабар беришича, клуб ўзига қаратилган 115 та молиявий қоидабузарлик айбловларининг аксарияти бўйича айбдор деб топилгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

1998–2003-йилларда Манчестер Сити раҳбариятига бошчилик қилган Девид Бернштейн талкСПОРТ радиосига берган интервюсида клубнинг чексиз молиявий имкониятлари фонида оддий пул жарималари ҳеч қандай маъно касб этмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, юз миллионлаб фунт стерлинг миқдоридаги жарималар ҳам вазиятни ўзгартира олмайди.

Sport санкциялари ва очколар олиб ташлаш масаласи

Собиқ раиснинг таъкидлашича, жазо муқаррар равишда жамоанинг Англия Премер-лигасидаги мавқеига дахл қилиши керак. Агар очколар олиб ташлаш усули қўлланилса, унинг вақти ва ҳажми жуда муҳим аҳамият касб этади.

Бернштейннинг ҳисоб-китобларига кўра, жорий мавсум бошида жамоанинг лига мақомига путур етказиш учун тахминан 80 очкони олиб ташлаш талаб этилади. Бу эса клубнинг мавсумни қутқариб қололасмаслигига ва қуйи дивизионга тушиб кетишига сабаб бўлиши мумкин.

Рақиб клубларнинг муносабати ва даъволар

Манчестер Сити ўзининг якуний жазо чораларини кутаётган бир пайтда, рақиб жамоалар ҳам ўнинг ҳуқуқий жавобгарлигига тайёргарлик кўрмоқда. Хусусан, Арсенал, Тоттенхем, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари молиявий қоидабузарликлар туфайли бой берилган эҳтимолий даромадлар эвазига компенсация талаб қилиш ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда расмий билдиришномалар юборган. Ушбу жамоавий даъволарнинг умумий суммаси 800 миллион фунт стерлингга етиши мумкин.

Кўрсатилган йиллар оралиғида Манчестер Сити саккиз марта Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, шунингдек, тўрт бор Англия кубоги ва етти марта Лига кубогини қўлга киритган эди.

Клуб раҳбариятининг расмий жавоби

Бироқ шундай жиддий айбловларга қарамай, клуб бошқаруви раиси Халдун ал-Муборак шанба куни қатъий баёнот билан чиқиб, барча иддаоларни қатъиян рад этди. Ал-Муборак клуб ўз номини оқлашига ва айбсизлигини исботлашига тўла ишонишини, шунингдек, ушбу жараён адолатли ўтмаганини таъкидлади.

Манчестер СитиПремер-лигаДевид БернштейнФутболАнглия чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаБугун 22:35Серхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайдиСерхио Агуеро 2012-йилдаги тарихий голини қандай эслайди6 сентябр 20:50Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиКеча 22:56Эрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд APЛда мутлақ рекорд ўрнатди21 сентябр 12:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида рекорд ўрнатди15 сентябр 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди