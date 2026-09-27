Oppo Reno16t тақдим этилди: компакт экран ва улкан батарея
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Oppo Reno16t смартфони 6,32 дюймли 120 Гс ва 3600 нит ёрқинликка эга дисплей, MediaTek Dimensity 8550 СУПЕР процессори ҳамда 200 MP асосий камераси билан тақдим этилди.
- Қурилма 12/256 GB ва 16/512 GB хотира вариантларида мос равишда 550 ва 670 доллардан сотувга чиқади.
- Oppo Reno16t 6700 мА·ч сиғимли улкан батареяга эга бўлиб, 80 W тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди ва IP69K ҳимоясига эга.
Ixbt.com маълумотига кўра, Oppo компанияси ўзининг ички бозори учун қизиқарли ва ўзига хос хусусиятларга эга бўлган янги Reno16t смартфонини расман тақдим этди. Мазкур қурилма ихчам гаджетларни хуш кўрувчи фойдаланувчилар талабларини қондиришга қаратилган бўлиб, замонавий технологиялар ва ўта сиғимли аккумуляторни ўзида мужассам этгани билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ўлчамлари ва экранидир. Қурилма диагонали 6,32 дюйм бўлган дисплей билан жиҳозланган бўлиб, уни бугунги кундаги стандартлар бўйича ихчам тоифага киритиш мумкин. Шу билан бирга, экран аниқлиги 2640×1216 пикселни ташкил этиб, 120 Hz кадрлар частотасини ва рекорд даражадаги 3600 нит максимал ёрқинликни қўллаб-қувватлайди.
Унумдорлик ва техник имкониятларҚурилманинг аппарат таъминоти ҳам юқори даражада ишланган. ixbt.com хабарига кўра, янги модел MediaTek Dimensity 8550 СУПEР бир кристалли тизимига асосланган. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик вазифалардан тортиб оғир ўйинлар ва иловаларгача бўлган жараёнларда юқори тезлик ва барқарор ишлашни кафолатлайди.
Харидорларга хотира ҳажми бўйича иккита асосий модификация таклиф этилади. Жумладан, 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версия тахминан 550 АҚШ доллари атрофида баҳоланган бўлса, 16 GB оператив ва 512 GB ички хотирали илғор талқини 670 долларни ташкил қилади. Қурилманинг умумий оғирлиги эса атиги 191 граммни ташкил этади.
Камера ва мустаҳкамликФот имкониятлари борасида ҳам Oppo Reno16t ўз синфида рақобатбардош эканини кўрсатади. Асосий камера модулининг пикселлар сони нақ 200 MP ни ташкил этади. Унга 50 MP ли ўта кенг бурчакли камера ҳамда 50 мегапикселли датчикка эга телесескопик объектив ҳамроҳлик қилади. Олд камера ҳам 50 MP аниқликдаги сифатли кадрларни тақдим этади.
Аккумулятор қисми ҳам ўзининг улкан сиғими билан ажралиб туради. Смартфонга сиғими 6700 мА·ч бўлган батарея ўрнатилган бўлиб, у 80 ватт қувватга эга СуперВООК тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қисқа вақт ичида энергия захирасини тўлиқ тиклаш имконини беради.
Қурилманинг қўшимча афзалликлари қаторига дисплей остига ўрнатилган оптик бармоқ излари сканери, маиший техникани бошқариш учун мўлжалланган инфрақизил порт (ИК-излачувчи) ҳамда корпуснинг IP69K стандарти бўйича юқори даражадаги ҳимояси киради.
Изоҳлар 0
…