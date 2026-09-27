Oppo Reno16t тақдим этилди: компакт экран ва улкан батарея

·25·Техно
Oppo Reno16t тақдим этилди: компакт экран ва улкан батарея
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Oppo Reno16t смартфони 6,32 дюймли 120 Гс ва 3600 нит ёрқинликка эга дисплей, MediaTek Dimensity 8550 СУПЕР процессори ҳамда 200 MP асосий камераси билан тақдим этилди.
  • Қурилма 12/256 GB ва 16/512 GB хотира вариантларида мос равишда 550 ва 670 доллардан сотувга чиқади.
  • Oppo Reno16t 6700 мА·ч сиғимли улкан батареяга эга бўлиб, 80 W тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди ва IP69K ҳимоясига эга.

Ixbt.com маълумотига кўра, Oppo компанияси ўзининг ички бозори учун қизиқарли ва ўзига хос хусусиятларга эга бўлган янги Reno16t смартфонини расман тақдим этди. Мазкур қурилма ихчам гаджетларни хуш кўрувчи фойдаланувчилар талабларини қондиришга қаратилган бўлиб, замонавий технологиялар ва ўта сиғимли аккумуляторни ўзида мужассам этгани билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг энг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг ўлчамлари ва экранидир. Қурилма диагонали 6,32 дюйм бўлган дисплей билан жиҳозланган бўлиб, уни бугунги кундаги стандартлар бўйича ихчам тоифага киритиш мумкин. Шу билан бирга, экран аниқлиги 2640×1216 пикселни ташкил этиб, 120 Hz кадрлар частотасини ва рекорд даражадаги 3600 нит максимал ёрқинликни қўллаб-қувватлайди.

Унумдорлик ва техник имкониятлар

Қурилманинг аппарат таъминоти ҳам юқори даражада ишланган. ixbt.com хабарига кўра, янги модел MediaTek Dimensity 8550 СУПEР бир кристалли тизимига асосланган. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик вазифалардан тортиб оғир ўйинлар ва иловаларгача бўлган жараёнларда юқори тезлик ва барқарор ишлашни кафолатлайди.

Харидорларга хотира ҳажми бўйича иккита асосий модификация таклиф этилади. Жумладан, 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотирага эга версия тахминан 550 АҚШ доллари атрофида баҳоланган бўлса, 16 GB оператив ва 512 GB ички хотирали илғор талқини 670 долларни ташкил қилади. Қурилманинг умумий оғирлиги эса атиги 191 граммни ташкил этади.

Камера ва мустаҳкамлик

Фот имкониятлари борасида ҳам Oppo Reno16t ўз синфида рақобатбардош эканини кўрсатади. Асосий камера модулининг пикселлар сони нақ 200 MP ни ташкил этади. Унга 50 MP ли ўта кенг бурчакли камера ҳамда 50 мегапикселли датчикка эга телесескопик объектив ҳамроҳлик қилади. Олд камера ҳам 50 MP аниқликдаги сифатли кадрларни тақдим этади.

Аккумулятор қисми ҳам ўзининг улкан сиғими билан ажралиб туради. Смартфонга сиғими 6700 мА·ч бўлган батарея ўрнатилган бўлиб, у 80 ватт қувватга эга СуперВООК тезкор симли қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчиларга қисқа вақт ичида энергия захирасини тўлиқ тиклаш имконини беради.

Қурилманинг қўшимча афзалликлари қаторига дисплей остига ўрнатилган оптик бармоқ излари сканери, маиший техникани бошқариш учун мўлжалланган инфрақизил порт (ИК-излачувчи) ҳамда корпуснинг IP69K стандарти бўйича юқори даражадаги ҳимояси киради.

OppoReno16tСмартфонMediaTekТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагманOppo Финд X10 Pro Max тақдим этилди: учта 200 MP камерага эга илк флагман22 сентябр 23:56Oppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимояOppo A7 Pro тақдим этилди: 8000 мА/ч аккумулятор ва ҳимоя9 сентябр 10:21Oppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга оладиOppo Финд X10 Pro Max смартфонининг ноёб камералари қандай суратга олади17 сентябр 19:24Oppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқдиOppo Финд X10 флагманлари савдоси кутилганидан паст бўлиб чиқдиБугун 14:56Oppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиOppo Финд X10 Pro Max смартфони камераси синовдан ўтказилдиБугун 14:27Oppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy З Fold8 таққосландиOppo Финд X10 Pro Max ва Samsung Galaxy З Fold8 таққосланди25 сентябр 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди