Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратди

·8·Техно
Швейцариялик олимлар бармоқларда юрувчи робот-қўлни яратди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсария олий техника мактаби (ETH Зурич) қошидаги Софт Роботикс лабораторияси мутахассислари ўз бармоқлари учида мустақил равишда ҳаракатлана оладиган ноёб роботлаштирилган қўлни ишлаб чиқишди.
  • Ушбу инновацион қурилма нафақат мувозанатни сақлаш, балки турли юзаларга мослашиш ҳамда атрофдаги нарсалар билан ўзаро таъсирлашиш қобилиятига эга эканлигини намойиш этди.

Швейцария олий техника мактаби (ETH Зурич) қошидаги Софт Роботикс лабораторияси мутахассислари ўз бармоқлари учида мустақил равишда ҳаракатлана оладиган ноёб роботлаштирилган қўлни ишлаб чиқишди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу инновацион қурилма нафақат мувозанатни сақлаш, балки турли юзаларга мослашиш ҳамда атрофдаги нарсалар билан ўзаро таъсирлашиш қобилиятига эга эканлигини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажриба давомида олимлар тайёр антропоморфик робот қўлдан фойдаланишди ва унинг бармоқ узунлиги ҳамда бошқарувчи контроллерини ўзгартирмасликка қарор қилишди. Инсон бармоқлари турлича узунликка эга бўлгани сабабли, бундай геометрия ҳаракатланиш вақтида барқарорликни таъминлаш вазифасини сезиларли даражада мураккаблаштиради. Бироқ тизимни чинакам автоном қилиш мақсадида унга махсус аккумулятор, ҳисоблаш модули ва сенсорлар жамланмаси ўрнатилди.

Бошқарув алгоритмини яратишда виртуал муҳитда мустаҳкамлаш усулидан фойдаланилди. Машғулотлар жараёнида сунъий интеллект тизими муваффақиятли ҳаракатлар учун мукофот олиб, бир вақтнинг ўзида бармоқларнинг табиий ҳолатини сақлаб қолишга ўргатилди. Кўплаб уринишлардан сўнг алгоритм мустақил равишда мувозанатни ушлаб турувчи траекторияларни танлашни ўзлаштирди ва тайёр модел физик қурилмага кўчирилди.

Турли юзалардаги синовлар ва амалий имкониятлар

Амалий синовлар чоғида робот қўл хона ичида ҳам, ташқарида ҳам ўндан ортиқ турли қопламали юзалар бўйлаб ҳаракатлана олди. У кафел, майса ва тош каби ишқаланиш коэффициенти турлича бўлган сиртларда ҳам муваффақиятли юриб, шароитга қараб бармоқлар ҳаракатини тезда тўғрилаб борди. Мутахассислар махсус тест сифатида компьютер бошқарувини ҳам синаб кўришди.

Тажриба давомида робот қўл мувозанатни йўқотмаган ҳолда компьютер клавиатурасидаги стрелка тугмачаларини навбат билан босиб, Сокобан бошқотирма ўйинининг бир босқичини мустақил равишда якунлади. Бу каби автоном ҳаракатланиш қобилияти келгусида чекланган фазоларда ишлайдиган робототехника тизимлари учун жуда муҳим аҳамият касб этади.

Жумладан, йирик робот тор тирқиш яқинида ўз қўлини қолдириб кетиши ва у ерда мустақил равишда ичкаридаги бошқарув элементига етиб бориб, зарур амалиётни бажариб қайтиши мумкин бўлади. Бундай ёндашув асосий механизмга бутун манипуляторни тор ҳудудга тиқиб ўтириш заруратини йўқотади.

Келгусидаги илмий режалар

Лойиҳа муаллифларининг фикрича, ўз-ўзидан ҳаракатланиш имконияти робот-қўлларни инсон учун мўлжалланган интерфейслар ҳамда фазода ишлашда янада универсал қилади. Мазкур йўналишдаги кейинги қадам мустақил ҳаракатланишни янада мураккаб манипуляциялар билан уйғунлаштиришдан иборат бўлади.

Бунда келгусида робот қўл нафақат керакли нуқтага мустақил равишда етиб бориши, балки ўша ерда мураккаб ишчи амалиётларни ҳам бехато бажариши талаб этилади. Бу эса келажакда саноат ва кундалик ҳаётда қўлланиладиган роботлар имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

РобототехникаСофтРоботиксИнновацияСунийИнтеллектТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этдиApple компанияси сунъий интеллектга эга Apple Watch Сериес 12 ва Ватч Ultra 4 моделларини тақдим этди9 сентябр 23:22Астрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратдиАстрономлар коинотнинг энг йирик ва 5,6 триллион пикселли харитасини яратди13 август 01:27Рунлаер стартапи Рипплинг компаниясини интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айбламоқдаРунлаер стартапи Рипплинг компаниясини интеллектуал мулкни ўғирлаганликда айбламоқда29 июл 01:52Toyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтирадиToyota заводларига 2028-йилдан бошлаб 400 мингта робот йўналтиради25 сентябр 10:23Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди23 сентябр 12:25Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқда23 сентябр 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди