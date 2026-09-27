Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди

·24·Спорт
Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини Манчестер Сити клубига нисбатан илгари сурилаётган молиявий қоидабузарликлар ва баҳсли шартномалар билан боғлиқ вазиятдан ўзини четга олди.
  • У Англия Премер-лигаси амалдаги чемпионлари айбсиз эканлигини қатъий таъкидлаб, унга қўйилаётган айбловларни рад этди.

Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини ўз вақтида фаолият олиб борган Манчестер Сити клубига нисбатан илгари сурилаётган молиявий қоидабузарликлар ва баҳсли шартномалар билан боғлиқ вазиятдан ўзини батамом четга олди. Goal.com хабар беришича, мутахассис Англия Премер-лигаси амалдаги чемпионлари айбсиз эканлигини қатъий таъкидлаб, унга қўйилаётган айбловларни рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни Туркияга қарши ўтказиладиган Миллатлар лигаси учрашуви олдидан матбуот анж Бирлашган Араб Амирликларининг Ал-Жазира клуби билан тузилган ва йилига атиги тўрт кунлик иш учун 2,03 миллион евро миқдорида маслаҳат ҳақи тўланган дея тахмин қилинаётган иккинчи шартнома бўйича саволларга жавоб берди.

Молиявий текширувлар ва шубҳали шартномалар

Германиянинг Дер Спиегель нашри илгарироқ Роберто Манчини Манчестер Ситидаги асосий маошидан ташқари, махфий келишувлар орқали қўшимча даромад олгани ҳақида суриштирув эълон қилган эди. Клубга нисбатан қўйилган 115 та айблов тўққиз йиллик даврни ўз ичига олиб, унинг тўрт йиллик бошқарув даврини ҳам қамраб олади.

Бироқ тажрибали мураббий бу айбловларнинг унга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, матбуотда тарқалган хабарлар ва иккинчи шартнома бўйича иддаолар асоссиз бўлиб, агар бирон бир муаммо бўлса, бу унинг эмас, балки клубнинг иши ҳисобланади.

Манчестер Сити раҳбариятининг муносабати

«Мен Манчестер Сити айбдор деб топилганига ишонмайман, аксинча. Бу мени ташвишга соладиган муаммо эмас ва бу янгилик ҳам эмас. Манчестер Сити айбсиз, қўшалоқ шартномага келсак, бу менинг эмас, керак бўлса уларнинг муаммоси», – деди Манчини ОАВ вакилларига.

Манчини ушбу можаролардан узоқлашишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Манчестер Сити клуби кенг кўламли айбловларга қарши курашишда давом этмоқда. Клуб расмий сайтида баёнот эълон қилган раис Халдун Ал-Муборак жамоанинг мутлақо айбсиз эканини ва юридик текширувларга қарамай ўз позициясидан қайтмаслигини маълум қилди.

Клуб раҳбари атрофда шов-шувлар кўпайганига қарамай, ҳеч нарса ўзгармагани ва жамоа олдинги қийинчиликларни биргаликда енгиб ўтганини таъкидлади. Манчестер Сити ўзининг спортдаги мавқеини сақлаб қолиш ва молиявий айбловлар бўйича адолатга эришиш йўлида ҳуқуқий курашни давом эттирмоқда.

Роберто МанчиниМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариАл-Жазира
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаБугун 22:35Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиБугун 01:31Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиКеча 13:51Манчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиМанчестер Сити ўтган титул ва совринларидан маҳрум этилмайдимиКеча 22:56Стале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаСтале Солбаккен Эрлинг Холандни молиявий можаролардан ҳимоя қилмоқдаБугун 17:31Фил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқдаФил Фоден Манчестер Сити сафида янги саҳна очишга ҳозирланмоқда1 август 12:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди