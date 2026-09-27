Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини Манчестер Сити клубига нисбатан илгари сурилаётган молиявий қоидабузарликлар ва баҳсли шартномалар билан боғлиқ вазиятдан ўзини четга олди.
- У Англия Премер-лигаси амалдаги чемпионлари айбсиз эканлигини қатъий таъкидлаб, унга қўйилаётган айбловларни рад этди.
Италия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Манчини ўз вақтида фаолият олиб борган Манчестер Сити клубига нисбатан илгари сурилаётган молиявий қоидабузарликлар ва баҳсли шартномалар билан боғлиқ вазиятдан ўзини батамом четга олди. Goal.com хабар беришича, мутахассис Англия Премер-лигаси амалдаги чемпионлари айбсиз эканлигини қатъий таъкидлаб, унга қўйилаётган айбловларни рад этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни Туркияга қарши ўтказиладиган Миллатлар лигаси учрашуви олдидан матбуот анж Бирлашган Араб Амирликларининг Ал-Жазира клуби билан тузилган ва йилига атиги тўрт кунлик иш учун 2,03 миллион евро миқдорида маслаҳат ҳақи тўланган дея тахмин қилинаётган иккинчи шартнома бўйича саволларга жавоб берди.
Молиявий текширувлар ва шубҳали шартномаларГерманиянинг Дер Спиегель нашри илгарироқ Роберто Манчини Манчестер Ситидаги асосий маошидан ташқари, махфий келишувлар орқали қўшимча даромад олгани ҳақида суриштирув эълон қилган эди. Клубга нисбатан қўйилган 115 та айблов тўққиз йиллик даврни ўз ичига олиб, унинг тўрт йиллик бошқарув даврини ҳам қамраб олади.
Бироқ тажрибали мураббий бу айбловларнинг унга ҳеч қандай алоқаси йўқлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, матбуотда тарқалган хабарлар ва иккинчи шартнома бўйича иддаолар асоссиз бўлиб, агар бирон бир муаммо бўлса, бу унинг эмас, балки клубнинг иши ҳисобланади.
Манчестер Сити раҳбариятининг муносабати«Мен Манчестер Сити айбдор деб топилганига ишонмайман, аксинча. Бу мени ташвишга соладиган муаммо эмас ва бу янгилик ҳам эмас. Манчестер Сити айбсиз, қўшалоқ шартномага келсак, бу менинг эмас, керак бўлса уларнинг муаммоси», – деди Манчини ОАВ вакилларига.
Манчини ушбу можаролардан узоқлашишга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Манчестер Сити клуби кенг кўламли айбловларга қарши курашишда давом этмоқда. Клуб расмий сайтида баёнот эълон қилган раис Халдун Ал-Муборак жамоанинг мутлақо айбсиз эканини ва юридик текширувларга қарамай ўз позициясидан қайтмаслигини маълум қилди.
Клуб раҳбари атрофда шов-шувлар кўпайганига қарамай, ҳеч нарса ўзгармагани ва жамоа олдинги қийинчиликларни биргаликда енгиб ўтганини таъкидлади. Манчестер Сити ўзининг спортдаги мавқеини сақлаб қолиш ва молиявий айбловлар бўйича адолатга эришиш йўлида ҳуқуқий курашни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…