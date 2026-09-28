Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Миллатлар лигаси доирасидаги ўйинда Португалия сафарда Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Жоау Феликс 17-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Эрлинг Холанд 51-дақиқада жавоб қайтарди.
- Оржан Нйланднинг хатоси туфайли Гонсало Ramуш 54-дақиқада ғалаба тўпини киритди.
- Ушбу мағлубият Норвегиянинг ўз уйидаги узоқ давом этган мағлубияциз сериясига барҳам берди.
Goal.com хабар беришича, Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган марказий учрашувда Португалия терма жамоаси сафарда Норвегияни 2:1 ҳисобида таслим этди. Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган баҳс шиддатли курашларга бой бўлиб, меҳмонларнинг ғалабаси ва рақибнинг ўз уйидаги узоқ давом этган мағлубиятсиз сериясига барҳам бериши билан ёдда қолди. Ушбу ғалаба португалияликларнинг турнирдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттиришини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин бошидан юқори суръатда бошланди. Туғилган кунини нишонлаётган Жоау Невес 13-дақиқадаёқ гол уришга яқин келган бўлса-да, унинг боши билан берган зарбаси тўсин устидан ўтиб кетди. Мезбонлар ҳам бўш келмай, Эрлинг Холанд орқали рақиб дарвозасига хавф солишди, бироқ Диого Кошта дастлабки вазиятда жамоасини қутқариб қолди.
Жоау Феликс ҳисобни очди ва ҳимоядаги ишончли ўйинУчрашувнинг 17-дақиқасида Португалия ҳисобда олдинга чиқиб олди. Жарима майдончаси чизиғида тўпни қабул қилиб олган Жоау Феликс вазиятни совуққонлик билан якунлаб, дарвозани ишғол қилди. Биринчи бўлим давомида Норвегия ҳисобни тенглаштириш учун бор имкониятини ишга солди. Хусусан, Эрлинг Холанднинг яқин масофадан берган зарбасини Манчестер Ситидаги жамоадоши Рубен Диас қаҳрамонларча тўсиб қолди.
Португалия ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Диого Кошта бир неча бор оғир вазиятларда жамоани қутқариб қолди. Биринчи бўлимда мезбонларнинг босимига қарамай, Жорге Жесус шогирдлари ўз устунлигини сақлаб қолган ҳолда танаффусга йўл олишди.
Эрлинг Холанднинг голи ва ҳалокатли хатоИккинчи бўлим бошида Норвегия ўз мақсадига эришди. 51-дақиқада майдон эгаси Эрлинг Холанд жарима майдончасидаги тартибсизликдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Бу унинг миллий терма жамоа сафидаги 57-ўйинда 65-голи бўлди ва у ўзининг сўнгги 17 та расмий учрашувининг 16 тасида гол уришга муваффақ бўлди.
Бироқ мезбонларнинг хурсандчилиги узоққа чўзмади. Ўйиннинг 54-дақиқасида дарвозабон Оржан Нйланд ўта қўпол хатога йўл қўйиб, тўпни тўғридан-тўғри Гонсало Ramушга узатиб юборди. Милан ҳужумчиси бу совғадан унумли фойдаланиб, тўпни бўш қолган дарвозага ташлаб қўйди ва Португалиянинг ғалаба тўпини киритди.
Изоҳлар 0
…