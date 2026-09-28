Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этди

·13·Спорт
Миллатлар лигаси: Португалия Норвегияни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Миллатлар лигаси доирасидаги ўйинда Португалия сафарда Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Жоау Феликс 17-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Эрлинг Холанд 51-дақиқада жавоб қайтарди.
  • Оржан Нйланднинг хатоси туфайли Гонсало Ramуш 54-дақиқада ғалаба тўпини киритди.
  • Ушбу мағлубият Норвегиянинг ўз уйидаги узоқ давом этган мағлубияциз сериясига барҳам берди.

Goal.com хабар беришича, Миллатлар лигаси доирасида ўтказилган марказий учрашувда Португалия терма жамоаси сафарда Норвегияни 2:1 ҳисобида таслим этди. Осло шаҳридаги Уллеваал стадионида кечган баҳс шиддатли курашларга бой бўлиб, меҳмонларнинг ғалабаси ва рақибнинг ўз уйидаги узоқ давом этган мағлубиятсиз сериясига барҳам бериши билан ёдда қолди. Ушбу ғалаба португалияликларнинг турнирдаги мағлубиятсиз сериясини давом эттиришини таъминлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин бошидан юқори суръатда бошланди. Туғилган кунини нишонлаётган Жоау Невес 13-дақиқадаёқ гол уришга яқин келган бўлса-да, унинг боши билан берган зарбаси тўсин устидан ўтиб кетди. Мезбонлар ҳам бўш келмай, Эрлинг Холанд орқали рақиб дарвозасига хавф солишди, бироқ Диого Кошта дастлабки вазиятда жамоасини қутқариб қолди.

Жоау Феликс ҳисобни очди ва ҳимоядаги ишончли ўйин

Учрашувнинг 17-дақиқасида Португалия ҳисобда олдинга чиқиб олди. Жарима майдончаси чизиғида тўпни қабул қилиб олган Жоау Феликс вазиятни совуққонлик билан якунлаб, дарвозани ишғол қилди. Биринчи бўлим давомида Норвегия ҳисобни тенглаштириш учун бор имкониятини ишга солди. Хусусан, Эрлинг Холанднинг яқин масофадан берган зарбасини Манчестер Ситидаги жамоадоши Рубен Диас қаҳрамонларча тўсиб қолди.

Португалия ҳимоя чизиғи ва дарвозабон Диого Кошта бир неча бор оғир вазиятларда жамоани қутқариб қолди. Биринчи бўлимда мезбонларнинг босимига қарамай, Жорге Жесус шогирдлари ўз устунлигини сақлаб қолган ҳолда танаффусга йўл олишди.

Эрлинг Холанднинг голи ва ҳалокатли хато

Иккинчи бўлим бошида Норвегия ўз мақсадига эришди. 51-дақиқада майдон эгаси Эрлинг Холанд жарима майдончасидаги тартибсизликдан унумли фойдаланиб, тўпни дарвозага киритди. Бу унинг миллий терма жамоа сафидаги 57-ўйинда 65-голи бўлди ва у ўзининг сўнгги 17 та расмий учрашувининг 16 тасида гол уришга муваффақ бўлди.

Бироқ мезбонларнинг хурсандчилиги узоққа чўзмади. Ўйиннинг 54-дақиқасида дарвозабон Оржан Нйланд ўта қўпол хатога йўл қўйиб, тўпни тўғридан-тўғри Гонсало Ramушга узатиб юборди. Милан ҳужумчиси бу совғадан унумли фойдаланиб, тўпни бўш қолган дарвозага ташлаб қўйди ва Португалиянинг ғалаба тўпини киритди.

Миллатлар лигасиПортугалияНорвегияЭрлинг ХоландФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКриштиану Роналду ва Эрлинг Холанд UEFA Миллатлар лигасида тўқнаш келадиКеча 18:36Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Бриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчисиБриан Риемер: Эрлинг Холанд — дунёнинг энг яхши ҳужумчиси25 сентябр 16:36Эрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминладиЭрлинг Холанд Роналдудан ўзиб кетди ва Норвегия ғалабасини таъминлади25 сентябр 01:54Бриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБриан Риемер Эрлинг Холанд синови ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди24 сентябр 09:38Стале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилдиСтале Солбаккен Манчестер Сити учрашувида Эрлинг Холанд тақдирини муҳокама қилди15 сентябр 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди