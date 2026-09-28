Испания У-20 аёллар терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлди

·5·Спорт
Испания У-20 аёллар терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания У-20 аёллар терма жамоаси Шимолий Кореяни пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
  • Асосий ва қўшимча вақтда ҳисоб очилмагани сабабли ўйин тақдири пеналтилар орқали ҳал бўлди, бу Испания футболининг халқаро майдондаги устунлигини яна бир бор кўрсатди.
  • Дарвозабон Лаиа Лопеснинг сейвлари ва пеналтилар сериясидаги совуққонлик Испанияга ушбу ғалабани олиб келди.

Испания ёшлар терма жамоаси У-20 аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионати финалида Шимолий Кореяни пеналтилар сериясида таслим этиб, бош совринни қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, мазкур ғалаба Испания футболининг халқаро майдондаги мутлақ устунлигини яна бир бор яққол намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гуруҳдаги ва плей-босоддаги шиддатли баҳслардан сўнг ҳал қилувчи тўқнашув ўта муросасиз кечди. Асосий ва қўшимча дақиқалар давомида дарвозалар дахлсиз қолди ва ўйин тақдири 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Ғолиблик сари оғир қадам

120 дақиқалик ўйин давомида Испания вакиллари майдонда устунликка эришиб, тўп назоратини ўз қўлида сақлашди. Бироқ Алба Серрато ва Пау Комендадор каби ҳужумчиларнинг имкониятлари Шимолий Корея ҳимоячилари ҳамда дарвозабони Пак Жу томонидан бартараф этилди.

Осиё чемпионлари асосан тезкор қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилишди. Осиё вакиллари 2025-йилда Нидерландияга қарши У-17 жаҳон чемпионати финалида зафар қучган бўлса-да, бу сафар ҳал қилувчи паллада омад улардан юз ўгирди.

Пеналтилар сериясидаги драматик якун

Ғолибни аниқлаш учун белгиланган пеналтилар сериясида испан футболчилари совуққонлик намойиш этишди. Якунда Испания 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихидаги иккинчи У-20 жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди.

Бу муваффақиятда дарвозабон Лаиа Лопеснинг сейвлари ҳал қилувчи рол ўйнади. У оғир вазиятларда жамоани муқаррар голлардан сақлаб қолди.

Испания футболининг олтин даври

Мазкур чемпионлик Испания футболининг барча ёш тоифаларидаги улкан муваффақиятлари мантиқий давоми бўлди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ аёллар миллий терма жамоаси 2023-йилги мундиалда зафар қучган бўлса, эркаклар терма жамоаси ҳам халқаро майдонларда йирик ғолибларга айланган эди.

Ҳозирда ёш чемпионлар ватанига тантанали кутиб олиш маросимлари учун қайтмоқда. Келгусида эса эътибор 2027-йилда Бразилия мезбонлик қиладиган ўнинчи жаҳон чемпионатига қаратилади.

ИспанияФутболЖаҳон чемпионатиШимолий КореяSport
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия 2038 ёки 2042 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишни режалаштирмоқдаАнглия 2038 ёки 2042 йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишни режалаштирмоқда22 август 02:54Тьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этдиТьерри Анри Испания термасининг устунлигини эътироф этди24 сентябр 22:34Италия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирдиИталия У-20 аёллар терма жамоаси сардори Испанияга қарши ярим финал олдидан фикр билдирди22 сентябр 23:37Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтдиЛамин Ямал жаҳон чемпионатидаги ўйинидан нега норози бўлганини айтди14 сентябр 14:16Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунлади31 август 20:30Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди1 август 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди