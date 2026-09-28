Испания У-20 аёллар терма жамоаси жаҳон чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания У-20 аёллар терма жамоаси Шимолий Кореяни пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида мағлуб этиб, жаҳон чемпиони бўлди.
- Асосий ва қўшимча вақтда ҳисоб очилмагани сабабли ўйин тақдири пеналтилар орқали ҳал бўлди, бу Испания футболининг халқаро майдондаги устунлигини яна бир бор кўрсатди.
- Дарвозабон Лаиа Лопеснинг сейвлари ва пеналтилар сериясидаги совуққонлик Испанияга ушбу ғалабани олиб келди.
Испания ёшлар терма жамоаси У-20 аёллар ўртасидаги жаҳон чемпионати финалида Шимолий Кореяни пеналтилар сериясида таслим этиб, бош совринни қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, мазкур ғалаба Испания футболининг халқаро майдондаги мутлақ устунлигини яна бир бор яққол намойиш этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гуруҳдаги ва плей-босоддаги шиддатли баҳслардан сўнг ҳал қилувчи тўқнашув ўта муросасиз кечди. Асосий ва қўшимча дақиқалар давомида дарвозалар дахлсиз қолди ва ўйин тақдири 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Ғолиблик сари оғир қадам120 дақиқалик ўйин давомида Испания вакиллари майдонда устунликка эришиб, тўп назоратини ўз қўлида сақлашди. Бироқ Алба Серрато ва Пау Комендадор каби ҳужумчиларнинг имкониятлари Шимолий Корея ҳимоячилари ҳамда дарвозабони Пак Жу томонидан бартараф этилди.
Осиё чемпионлари асосан тезкор қарши ҳужумларга таяниб ҳаракат қилишди. Осиё вакиллари 2025-йилда Нидерландияга қарши У-17 жаҳон чемпионати финалида зафар қучган бўлса-да, бу сафар ҳал қилувчи паллада омад улардан юз ўгирди.
Пеналтилар сериясидаги драматик якунҒолибни аниқлаш учун белгиланган пеналтилар сериясида испан футболчилари совуққонлик намойиш этишди. Якунда Испания 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихидаги иккинчи У-20 жаҳон чемпиони унвонига сазовор бўлди.
Бу муваффақиятда дарвозабон Лаиа Лопеснинг сейвлари ҳал қилувчи рол ўйнади. У оғир вазиятларда жамоани муқаррар голлардан сақлаб қолди.
Испания футболининг олтин давриМазкур чемпионлик Испания футболининг барча ёш тоифаларидаги улкан муваффақиятлари мантиқий давоми бўлди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ аёллар миллий терма жамоаси 2023-йилги мундиалда зафар қучган бўлса, эркаклар терма жамоаси ҳам халқаро майдонларда йирик ғолибларга айланган эди.
Ҳозирда ёш чемпионлар ватанига тантанали кутиб олиш маросимлари учун қайтмоқда. Келгусида эса эътибор 2027-йилда Бразилия мезбонлик қиладиган ўнинчи жаҳон чемпионатига қаратилади.
Изоҳлар 0
…