Бугун Норвегия ва Португалия Миллатлар лигаси пешқадамлиги учун жанг қилади!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 27-сентябр куни UEFA Миллатлар лигасининг 2-турида Норвегия ва Португалия терма жамоалари Ослодаги «Уллевол» стадионида гуруҳ пешқадамлиги учун ўзаро баҳс олиб боради.
- Ҳар иккала жамоа ҳам 1-турда ғалаба қозонган бўлиб, Норвегия Данияни 3:2 ҳисобида, Португалия эса Уелсни 1:0 ҳисобида мағлуб этган эди.
- Ушбу принсипиал учрашув Тошкент вақти билан 23:45 да бошланади ва унда Эрлинг Ҳоланд ҳамда Рубен Диаш каби жаҳон юлдузлари майдонга тушади.
УЕФА Миллатлар лигаси мусобақасида бугун, 27 сентябрь оқшомида гуруҳ босқичи 2-турининг энг марказий ва интиқлик билан кутилаётган тўқнашувларидан бири бўлиб ўтади. Осло шаҳридаги машҳур «Уллевол» стадионида Норвегия миллий терма жамоаси қитъанинг гранд жамоаларидан бири — Португалия термасини қабул қилади. Мазкур принципиал беллашувни франциялик тажрибали ҳакам Франсуа Летексье бошқариб бориши тасдиқланди.
Тошкент вақти билан тунги соат 23:45 да старт оладиган баҳсда ҳар иккала жамоа майдонга ўзларининг энг кучли фигураларини туширмоқда: майдон эгалари сафида Мартин Эдегор ва Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги ҳужумкор куч ҳаракат қилса, меҳмонлар сафида Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Феликс ва Гонсалу Рамуш каби юлдузлар саф тортган. 1-турда Норвегия Дания устидан 3:2 ҳисобида иродали зафар қучган, Португалия эса Уэльсни 1:0 ҳисобида енгган эди. Бугунги ўйин гуруҳдаги якка пешқадам номини аниқлаб бериши билан алоҳида аҳамият касб этмоқда.
«Ҳоланд vs Диаш, 23:45 ва гуруҳ пешқадамлиги пойгаси»: Тўқнашувнинг 5 та асосий нуқтаси
Ослодаги супербаҳс олдидан энг муҳим расмий маълумотлар ва фактлар:
Бугунги марказий тўқнашув: 27 сентябрь куни Миллатлар лигаси 2-тури доирасида Норвегия ва Португалия баҳс олиб боради;
«Уллевол» аренаси ва бош ҳакам: Беллашув Ослода ўтказилади ва франциялик таниқли ҳакам Франсуа Летексье томонидан бошқарилади;
Ўйин вақти: Баҳс Тошкент вақти билан бугун тунда, соат 23:45 да бошланади;
1-турдаги ғалабали старт: Норвегия драматик ўйинда Данияни 3:2 ҳисобида таслим этган бўлса, Португалия Уэльс устидан 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани расмийлаштирган;
3-турга йўлланма тақвими: 1 октябрь куни бўлиб ўтадиган 3-турда Норвегия Уэльс сафарига йўл олади, Португалия эса Дания меҳмони бўлади.
Миллатлар лигаси: Норвегия ва Португалия терма жамоаларининг асосий таркиблари таққоси
«Уллевол» стадионидаги ҳал қилувчи баҳс учун жамоаларнинг расмий бошланғич 11 ликлари жадвали:
Чизиқлар ва позициялар
Норвегия миллий терма жамоаси
Португалия миллий терма жамоаси
Дарвозабон (GK)
Эрьян Нюланд
Диогу Кошта
Ҳимоя чизиғи (DF)
Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Турбьёрн Ҳеггем
Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш
Яримҳимоя (MF)
Фредрик Эурснес, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор
Жоау Палинья, Жоау Невеш
Ҳужум чизиғи (FW)
Андреас Шелдеруп, Антонио Нуса, Эрлинг Ҳоланд
Франсишку Консейсау, Жоау Феликс, Педру Нету, Гонсалу Рамуш
1-тур натижаси
Дания устидан 3:2 ҳисобидаги ғалаба
Уэльс устидан 1:0 ҳисобидаги ғалаба
3-турдаги режа (1 октябрь)
Уэльс меҳмони бўлади (сафарда)
Дания меҳмони бўлади (сафарда)
Футбол экспертизаси: Нега ушбу учрашув тактик инқилоб сифатида баҳоланмоқда?
Европа футболи шарҳловчилари, тактик таҳлилчилар ва скаутларнинг хулосалари:
«Эрлинг Ҳоланд ва Рубен Диаш дуэли»: Клуб миқёсида «Манчестер Сити»да бирга тўп сурадиган икки дунё даражасидаги юлдуз — Ҳоланд ва Диаш миллий термаларида бир-бирига қарши рўбарў келади; Диашнинг позицион маҳорати Норвегиянинг асосий зарба берувчи кучини тўхтата оладими-йўқми, ўйин тақдирини ҳал қилувчи бош калит бўлади;
Эдегор ва яримҳимоя ижодкорлиги: Норвегия сафида Эдегорнинг майдон марказидаги ақлли паслари ва Нуса ҳамда Шелдеруп каби тезкор қанотлар Португалиянинг Мендеш ва Канселу каби ҳужумга мойил ҳимоячилари ортидаги бўш ҳудудлардан фойдаланишга ҳаракат қилади;
Португалиянинг кўп қиррали ҳужуми: Меҳмонлар сафида Феликс, Консейсау, Нету ва Рамушдан иборат тезкор тўртлик Норвегия мудофаасини доимий прессинг остида ушлаб туради; Палинья ва Невеш тандеми эса марказдаги тўп назоратини таъминлаб, ўйин суръатини португаллар фойдасига буришга хизмат қилади.
Сизнингча, бугун Ослода бўлиб ўтадиган тўқнашувда Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегия португал юлдузларини доғда қолдириб, гуруҳда якка пешқадам бўлиб оладими ёки Португалия синфи ва юксак тажрибаси эвазига сафардан уч очко билан қайтадими? Бугунги катта ўйиндан қайси ҳисобни кутмоқдасиз? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Миллатлар лигасининг энг қайноқ баҳси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…