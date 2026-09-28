Кот-дъИвуар ва Сан-Марино NASAнинг Artemis келишувига қўшилди

·29·Техно
Кот-дъИвуар ва Сан-Марино NASAнинг Artemis келишувига қўшилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Кот-дъИвуар ва Сан-Марино «Artemis келишувлари»га қўшилиб, ушбу ташаббуснинг 75 ва 76-иштирокчисига айланди.
  • Кот-дъИвуар учун бу қадам 24-сентабрда Африка Спасе Эхпо АСПЕХ 2026 конференсияси доирасида, Сан-Марино учун эса 25-сентабрда амалга ошди.
  • «Artemis келишувлари»
  • Ойни, Марсни ва бошқа осмон жисмларини тинч йўл билан ўрганиш тамойилларини белгилайди ва кичик давлатларга ҳам глобал космик тадқиқотларда қатнашиш имконини беради.

Космосни тинч йўл билан ўрганиш ва тадқиқ қилиш бўйича халқаро ҳамкорлик кенгайиб бормоқда. Икки кун ичида Кот-дъИвуар ва Сан-Марино давлатлари NASA томонидан илгари сурилган «Artemis келишувлари»га расман имзо чекиб, ушбу ташаббуснинг 75 ва 76-иштирокчисига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Кот-дъИвуар учун бу муҳим қадам 24-сентябрь куни Абижанда бўлиб ўтган Африка иттифоқининг Африка Спасе Эхпо АСПEХ 2026 конференцияси доирасида амалга оширилди. Ҳужжатни мамлакат номидан Олий таълим ва илмий тадқиқотлар вазири Адама Диавара имзолади.

Oraдан бир кун ўтиб, 25-сентябрь куни Римини шаҳрида Сан-Марино ҳам мазкур халқаро шартномага қўшилди. Сан-Марино Саноат ва технологик тадқиқотлар вазири Россано Фаббри имзолаган бу ҳужжат кичик Европа давлатининг ҳам космик ташаббусларга қизиқиши ортиб бораётганини кўрсатади.

Космик инфратузилма ва ҳамкорлик тарихи

Кот-дъИвуар учун бу келишув АҚШ космик агентлиги билан узоқ йиллик ҳамкорликнинг мантиқий давоми бўлди. Мамлакат 2019 йилдан буён NASA билан биргаликда Ерни кузатиш ҳамда геодезия — Ернинг шакли, тортишиш кучи ва ҳаракатини ўлчаш йўналишларида иш олиб бормоқда.

Шунингдек, 2025 йилда Кот-дъИвуар ўзининг миллий космик агентлигини ташкил этган эди. Ушбу идора Ер юзасини кузатиш, коинот об-ҳавоси, астрономия, сунъий йўлдош навигацияси ва алоқа соҳасидаги миллий лойиҳаларни мувофиқлаштириб келмоқда.

Сан-Марино эса ҳозирча бундай кенг кўламли миллий космик инфратузилмага эга эмас. Шунга қарамай, NASA расмийлари ушбу давлат келгусида Ой лойиҳаларида қатнашиш имкониятларини кўриб чиқаётганини алоҳида таъкидлади.

Artemis келишувларининг асосий тамойиллари

NASA маълумотларига кўра, барча иштирокчи давлатлар илмий асбоблар, технологик намойишлар, сунъий йўлдошлар ва бошқа ишланмалар орқали инсонни Ойга етказиб бериш жараёнига ўз ҳиссасини қўшиши мумкин. Бу эса кичик давлатларга ҳам глобал космик тадқиқотларда қатнашиш йўлини очади.

Эслатиб ўтамиз, «Artemis келишувлари» 2020 йилда NASA, АҚШ Давлат департаменти ва яна еттита давлат томонидан таъсис этилган эди. Ҳужжат давлатлар ва хусусий компанияларнинг Ойга қизиқиши ортиб бораётган даврда Ойни, Марсни ва бошқа осмон жисмларини шаффоф, хавфсиз ва тинч йўл билан ўрганиш амалий тамойилларини белгилайди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, келишувни имзолаш мамлакатнинг бирон-бир аниқ миссияда автоматик равишда қатнашишини ёки ой дастурини молиялаштиришини англатмайди. У фақатгина баён этилган тамойилларга қўшилишни қайд этиб, NASA ва бошқа иштирокчилар билан келгусидаги ҳамкорлик эшикларини очади.

NASAArtemisКосмосКот-дИвуарСан-Марино
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари Artemis дастурини тезлаштириш вақтини маълум қилдиNASA раҳбари Artemis дастурини тезлаштириш вақтини маълум қилди25 сентябр 16:55Starship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкинStarship ракета тизими 2027 йилдан ҳафталик частотада учирилиши мумкин29 август 09:53NASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқдаNASA Ойдаги дастлабки қўнишлар учун янги ва соддалаштирилган скафандр яратмоқда3 сентябр 20:57Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирди26 июл 02:20NASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунландиNASA Свифт телескопини қутқариш миссияси муваффақиятсиз якунланди26 сентябр 17:21Ҳаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширдиҲаббле космик телескопи Ер атрофида 200 мингинчи те айланмани амалга оширди24 сентябр 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди