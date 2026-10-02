Роналдусиз Португалиядан 6 голли шоу, Клоппнинг шогирдлари эса Сербияда зафар қучди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду иштирок этмаган ўйинда Португалия Данияга қарши 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Юрген Клопп бошчилигидаги Германия терма жамоаси Белградда Сербияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор иштирокидаги Норвегия эса Уелсга сафарда 1:2 ҳисобида ютқазиб қўйди.
Европада УЕФА Миллатлар Лигаси 3-турининг энг қайноқ тўқнашувлари якунланди ва мухлисларга ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди! Криштиану Роналду жамоа лагерини кутилмаганда тарк этиб, Данияга қарши баҳсда қатнашмаган бўлса-да, Португалия Копенҳагенда ҳақиқий ҳужумкор мушакбозлик кўрсатди. Юрген Клопп бошчилигидаги янгиланган Германия эса Сербия сафаридан ишончли ғалаба билан қайтди. Шу билан бирга, Ҳоланд ва Эдегорли Норвегия сафарда кутилмаган тарзда қоқилди. Хўш, 3-турда яна қандай сенсациялар қайд этилди ва Португалия Роналдусиз қандай 4 та гол урди?
Роналдусиз Португалиянинг шиддати: Данияда 6 та гол!
Криштиану Роналду жамоа ихтиёрини тарк этгани сабабли ушбу беллашувда иштирок этмади. Бироқ меҳмонлар рақиб дарвозасига 4 та тўп киритиб, ғалабани илиб кетишди:
Канселу ва Рамушдан тезкор зарба: 13-дақиқада Канселу ҳисобни очган бўлса, Дамсгорнинг жавобидан сўнг Гонсалу Рамуш яна Португалияни олдинга олиб чиқди;
Ҳойлунд мувозанатни тиклади: Иккинчи бўлим бошида Расмус Ҳойлунд ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;
Витиня ва Феликс нуқта қўйди: 67-дақиқада Витиня, 87-дақиқада эса захирадан тушган Жоау Феликс мезбонлар дарвозасини ишғол этиб, 4:2 ҳисобидаги ёрқин ғалабани расмийлаштирди.
Клопп бошчилигидаги Германия ва Норвегиянинг қоқилиши
«Юрген Клопп бошқарувидаги Германия терма жамоаси Белградда Сербияни қийинчиликсиз 2:0 ҳисобида таслим этди — Том Бишоф ва Флориан Вирц киритган голлар немисларга муҳим 3 очкони келтирди».
Бу турнинг энг катта сенсацияларидан бири Уэлсда кузатилди: Оскар Боббнинг тезкор голига қарамай, Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегия мезбонларга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Нидерландия эса Греция сафарида 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, сўнгги дақиқаларда Рейндерснинг голи эвазига дурангни (2:2) қутқариб қолди.
Миллатлар Лигаси 3-тур натижалари (Жадвал)
Учрашув
Ҳисоб
Асосий гол муаллифлари ва воқеалар
Дания — Португалия
2:4
Дамсгор 23', Ҳойлунд 53' — Канселу 13', Рамуш 25', Витиня 67', Феликс 87'
Сербия — Германия
0:2
Бишоф 39', Вирц 61' (Клопп шогирдларидан ишончли ўйин)
Уэлс — Норвегия
2:1
Д. Жеймс 38', Уилямс 48' — Бобб 11' (Ҳоланд ва жамоаси мағлуб бўлди)
Греция — Нидерландия
2:2
Иоаннидис 23', Масурас 45+2' — ван Дейк 59', Рейндерс 89'
Ирландия — Австрия
2:2
Пэрротт 12', 45' (пен) — Прасс 71', Григорич 77'
Малта — Гибралтар
1:1
Мбонг 53' — Скэнлон 61'
Исроил — Косово
0:0
Дарвозаларга гол урилмади
Озарбайжон — Лихтенштейн
0:0
Муросасиз баҳсда ҳисоб очилмади
Сизнингча, Роналдусиз ўйнаган Португалия терма жамоаси ҳужумда анча тезкор ва эркинроқ кўринмадими? Германия Клопп бошчилигида бўлажак йирик мусобақаларда асосий фаворитга айлана оладими?
Ўз таҳлилингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу голларга бой тур тафсилотларини Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…