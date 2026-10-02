Роналдусиз Португалиядан 6 голли шоу, Клоппнинг шогирдлари эса Сербияда зафар қучди

·39·Спорт
Роналдусиз Португалиядан 6 голли шоу, Клоппнинг шогирдлари эса Сербияда зафар қучди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду иштирок этмаган ўйинда Португалия Данияга қарши 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Юрген Клопп бошчилигидаги Германия терма жамоаси Белградда Сербияни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор иштирокидаги Норвегия эса Уелсга сафарда 1:2 ҳисобида ютқазиб қўйди.

Европада УЕФА Миллатлар Лигаси 3-турининг энг қайноқ тўқнашувлари якунланди ва мухлисларга ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди! Криштиану Роналду жамоа лагерини кутилмаганда тарк этиб, Данияга қарши баҳсда қатнашмаган бўлса-да, Португалия Копенҳагенда ҳақиқий ҳужумкор мушакбозлик кўрсатди. Юрген Клопп бошчилигидаги янгиланган Германия эса Сербия сафаридан ишончли ғалаба билан қайтди. Шу билан бирга, Ҳоланд ва Эдегорли Норвегия сафарда кутилмаган тарзда қоқилди. Хўш, 3-турда яна қандай сенсациялар қайд этилди ва Португалия Роналдусиз қандай 4 та гол урди?

Роналдусиз Португалиянинг шиддати: Данияда 6 та гол!

Криштиану Роналду жамоа ихтиёрини тарк этгани сабабли ушбу беллашувда иштирок этмади. Бироқ меҳмонлар рақиб дарвозасига 4 та тўп киритиб, ғалабани илиб кетишди:

  • Канселу ва Рамушдан тезкор зарба: 13-дақиқада Канселу ҳисобни очган бўлса, Дамсгорнинг жавобидан сўнг Гонсалу Рамуш яна Португалияни олдинга олиб чиқди;

  • Ҳойлунд мувозанатни тиклади: Иккинчи бўлим бошида Расмус Ҳойлунд ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди;

  • Витиня ва Феликс нуқта қўйди: 67-дақиқада Витиня, 87-дақиқада эса захирадан тушган Жоау Феликс мезбонлар дарвозасини ишғол этиб, 4:2 ҳисобидаги ёрқин ғалабани расмийлаштирди.

Клопп бошчилигидаги Германия ва Норвегиянинг қоқилиши

«Юрген Клопп бошқарувидаги Германия терма жамоаси Белградда Сербияни қийинчиликсиз 2:0 ҳисобида таслим этди — Том Бишоф ва Флориан Вирц киритган голлар немисларга муҳим 3 очкони келтирди».

Бу турнинг энг катта сенсацияларидан бири Уэлсда кузатилди: Оскар Боббнинг тезкор голига қарамай, Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегия мезбонларга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Нидерландия эса Греция сафарида 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, сўнгги дақиқаларда Рейндерснинг голи эвазига дурангни (2:2) қутқариб қолди.

Миллатлар Лигаси 3-тур натижалари (Жадвал)

Учрашув

Ҳисоб

Асосий гол муаллифлари ва воқеалар

Дания — Португалия

2:4

Дамсгор 23', Ҳойлунд 53' — Канселу 13', Рамуш 25', Витиня 67', Феликс 87'

Сербия — Германия

0:2

Бишоф 39', Вирц 61' (Клопп шогирдларидан ишончли ўйин)

Уэлс — Норвегия

2:1

Д. Жеймс 38', Уилямс 48' — Бобб 11' (Ҳоланд ва жамоаси мағлуб бўлди)

Греция — Нидерландия

2:2

Иоаннидис 23', Масурас 45+2' — ван Дейк 59', Рейндерс 89'

Ирландия — Австрия

2:2

Пэрротт 12', 45' (пен) — Прасс 71', Григорич 77'

Малта — Гибралтар

1:1

Мбонг 53' — Скэнлон 61'

Исроил — Косово

0:0

Дарвозаларга гол урилмади

Озарбайжон — Лихтенштейн

0:0

Муросасиз баҳсда ҳисоб очилмади

Сизнингча, Роналдусиз ўйнаган Португалия терма жамоаси ҳужумда анча тезкор ва эркинроқ кўринмадими? Германия Клопп бошчилигида бўлажак йирик мусобақаларда асосий фаворитга айлана оладими?

Ўз таҳлилингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу голларга бой тур тафсилотларини Телеграм орқали юборинг!

УЕФА Миллатлар Лигаси 3-турКриштиану РоналдуЮрген КлоппПортугалия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!28 сентябр 06:20Криштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиКриштиану Роналду мероси ва Дания ҳамда Португалия баҳсиБугун 02:16Криштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилдиКриштиану Роналду ва терма жамоа устози ўртасидаги вазиятга ойдинлик киритилди30 сентябр 22:58Рубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирдиРубен Диас Криштиану Роналду атрофидаги шов-шувларга муносабат билдирди30 сентябр 21:18Бриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланадиБриан Ример: Криштиану Роналду нафақага чиқса, Португалияда муаммо бошланади30 сентябр 17:19Гонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирдиГонсалу Ramуш Криштиану Роналду ўрнида майдонга тушиб, Португалияга ғалаба келтирди28 сентябр 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди