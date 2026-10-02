Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, аммо бош мураббий Фабио Каннаваро жамоанинг стандарт вазиятлардаги заиф томонлари ва янги тактика сирлари ҳақида гапирди.
- Каннаваро Осиё кубогида финалгача энг мақбул йўлни танлашга ҳаракат қилишини ва рақибларни ҳозирдан огоҳлантираётганини таъкидлади.
- Самандар Муратбаевнинг келажаги эса Осиё ўйинларидан сўнг шахсий суҳбатда ҳал этилади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияга қарши кечган баҳсда 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди! Бироқ финал ҳуштаги янграши билан бош мураббий Фабио Каннаваро матбуот анжуманида оддий ғалаба эйфориясидан йироқ эканини кўрсатди. Жаҳон чемпиони бўлган италиялик мутахассис жамоанинг стандарт вазиятлардаги заиф томонлари, янги тактика сирлари, Самандар Муратбаевнинг тақдири ва навбатдаги даҳшатли рақиб — Жанубий Кореяга қарши режалари ҳақида очиқ гапирди. Хўш, Каннаваро Осиё кубоги финалига чиқиш бўйича қандай сенсацион баёнот берди ва нега рақибларни ҳозирдан огоҳлантирмоқда?
4:1 дан кейинги совуққон таҳлил ва янги схема самараси
Ўзбекистон миллий жамоаси қисқа фурсат ичида янгиланган ўйин моделига мослашиб, сермаҳсулликни оширмоқда:
Янги тактика меваси: Каннаваро бошчилигида янги тизимга ўтган миллий жамоамиз сўнгги қисқа муддатли баҳсларда нақ 7 та гол уришга муваффақ бўлди;
Тенглик принципи: Мураббий штабида асосий ва захира ўйинчиси деган тушунча йўқ — барчадан бир хил темп ва максимал фидойилик талаб этилади;
Заиф нуқталар: Стандарт вазиятлар борасидаги танқидларга жавоб берган мутахассис жамоа ҳар доим мукаммал бўла олмаслигини, аммо Эрондек Осиё грандига қарши ажойиб ҳаракат қилинганини таъкидлади;
Самандар Муратбаев масаласи: Истеъдодли футболчининг Кореяга бориш-бормаслиги у Осиё ўйинларидан қайтганидан сўнг шахсий суҳбатда ҳал этилади.
Каннавародан прессинг ва Осиё кубоги ҳақида очиқ иқрор
«Футболда энг муҳими — вақт ва бўш ҳудуд. Биз ўйинчиларга прессинг қанчалик муҳим эканини ўргатяпмиз. Осиё кубогига келсак, биз финалга қадар осонроқ йўлдан бориш учун қўлимиздан келганини қиламиз. Ҳозирдан ҳеч нарса айтиб бўлмайди. Балки Япония муддатидан олдин мусобақани тарк этар, балки бошқа жамоа бошоғриқ бўлар. Биз охиригача курашамиз».
Жаҳон чемпионати баҳсларида олинган тажриба терма жамоамизга топ даражада агрессив ва юқори интенсивлик билан ўйнашни ўргатгани алоҳида эътироф этилди.
Фабио Каннаваронинг асосий тезислари
Мавзу / Йўналиш
Мураббийнинг фикри
Бўлажак қадам ёки таҳлил
Сурияга қарши ўйин (4:1)
«Биргаликда ажойиб ҳаракат қилдик, аммо ривожланишимиз керак»
Натижа яхши, лекин камчиликлар устида ишланади
Жанубий Кореяга қарши баҳс
Навбатдаги энг оғир синов
Тайёргарлик юқори даражада олиб борилади
Тактика ва голлар
Қисқа муддатда янги схемага мослашилди
Ҳужумда 7 та гол урилди, прессинг кучайтирилмоқда
Самандар Муратбаев
Тақдири ҳали очиқ қолмоқда
Осиё ўйинларидан қайтгач, якуний қарор қабул қилинади
Осиё кубоги режалари
Финалгача энг мақбул йўл танланади
«Япония эртароқ чиқиб кетиши ҳам мумкин»
Сизнингча, Фабио Каннаваро қўл остида янги схемага ўтган Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяни ҳам шундай ишончли тарзда мағлуб эта оладими? Мураббийнинг Япония ва финал ҳақидаги фикрларига қандай қарайсиз?
Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг қайноқ таҳлилини барча футбол ишқибозларига Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…