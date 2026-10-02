Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди

·36·Спорт
Каннаваро Сурияни 4:1 ҳисобида ютгач, Осиё кубоги ва Корея билан даҳшатли баҳс сирларини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияни 4:1 ҳисобида мағлуб этди, аммо бош мураббий Фабио Каннаваро жамоанинг стандарт вазиятлардаги заиф томонлари ва янги тактика сирлари ҳақида гапирди.
  • Каннаваро Осиё кубогида финалгача энг мақбул йўлни танлашга ҳаракат қилишини ва рақибларни ҳозирдан огоҳлантираётганини таъкидлади.
  • Самандар Муратбаевнинг келажаги эса Осиё ўйинларидан сўнг шахсий суҳбатда ҳал этилади.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Сурияга қарши кечган баҳсда 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди! Бироқ финал ҳуштаги янграши билан бош мураббий Фабио Каннаваро матбуот анжуманида оддий ғалаба эйфориясидан йироқ эканини кўрсатди. Жаҳон чемпиони бўлган италиялик мутахассис жамоанинг стандарт вазиятлардаги заиф томонлари, янги тактика сирлари, Самандар Муратбаевнинг тақдири ва навбатдаги даҳшатли рақиб — Жанубий Кореяга қарши режалари ҳақида очиқ гапирди. Хўш, Каннаваро Осиё кубоги финалига чиқиш бўйича қандай сенсацион баёнот берди ва нега рақибларни ҳозирдан огоҳлантирмоқда?

4:1 дан кейинги совуққон таҳлил ва янги схема самараси

Ўзбекистон миллий жамоаси қисқа фурсат ичида янгиланган ўйин моделига мослашиб, сермаҳсулликни оширмоқда:

  • Янги тактика меваси: Каннаваро бошчилигида янги тизимга ўтган миллий жамоамиз сўнгги қисқа муддатли баҳсларда нақ 7 та гол уришга муваффақ бўлди;

  • Тенглик принципи: Мураббий штабида асосий ва захира ўйинчиси деган тушунча йўқ — барчадан бир хил темп ва максимал фидойилик талаб этилади;

  • Заиф нуқталар: Стандарт вазиятлар борасидаги танқидларга жавоб берган мутахассис жамоа ҳар доим мукаммал бўла олмаслигини, аммо Эрондек Осиё грандига қарши ажойиб ҳаракат қилинганини таъкидлади;

  • Самандар Муратбаев масаласи: Истеъдодли футболчининг Кореяга бориш-бормаслиги у Осиё ўйинларидан қайтганидан сўнг шахсий суҳбатда ҳал этилади.

Каннавародан прессинг ва Осиё кубоги ҳақида очиқ иқрор

«Футболда энг муҳими — вақт ва бўш ҳудуд. Биз ўйинчиларга прессинг қанчалик муҳим эканини ўргатяпмиз. Осиё кубогига келсак, биз финалга қадар осонроқ йўлдан бориш учун қўлимиздан келганини қиламиз. Ҳозирдан ҳеч нарса айтиб бўлмайди. Балки Япония муддатидан олдин мусобақани тарк этар, балки бошқа жамоа бошоғриқ бўлар. Биз охиригача курашамиз».

Жаҳон чемпионати баҳсларида олинган тажриба терма жамоамизга топ даражада агрессив ва юқори интенсивлик билан ўйнашни ўргатгани алоҳида эътироф этилди.

Фабио Каннаваронинг асосий тезислари

Мавзу / Йўналиш

Мураббийнинг фикри

Бўлажак қадам ёки таҳлил

Сурияга қарши ўйин (4:1)

«Биргаликда ажойиб ҳаракат қилдик, аммо ривожланишимиз керак»

Натижа яхши, лекин камчиликлар устида ишланади

Жанубий Кореяга қарши баҳс

Навбатдаги энг оғир синов

Тайёргарлик юқори даражада олиб борилади

Тактика ва голлар

Қисқа муддатда янги схемага мослашилди

Ҳужумда 7 та гол урилди, прессинг кучайтирилмоқда

Самандар Муратбаев

Тақдири ҳали очиқ қолмоқда

Осиё ўйинларидан қайтгач, якуний қарор қабул қилинади

Осиё кубоги режалари

Финалгача энг мақбул йўл танланади

«Япония эртароқ чиқиб кетиши ҳам мумкин»

Сизнингча, Фабио Каннаваро қўл остида янги схемага ўтган Ўзбекистон терма жамоаси Жанубий Кореяни ҳам шундай ишончли тарзда мағлуб эта оладими? Мураббийнинг Япония ва финал ҳақидаги фикрларига қандай қарайсиз?

Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг қайноқ таҳлилини барча футбол ишқибозларига Телеграм орқали юборинг!

Фабио КаннавароЎзбекистон миллий терма жамоасиСурияЖанубий Корея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам борКаннаваро Эрондан кейинги камчиликларни очиқ айтди: Шомуродовга боғлиқ муаммо ҳам бор30 сентябр 19:24Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?Фабио Каннаваро сирни очди: Сурияга қарши кимлар ўйнайди?30 сентябр 19:16Каннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлилиКаннаваро Катанец схемаларидан нега воз кечганини очиқлади — 4-3-3 тактикаси таҳлили25 сентябр 06:25Каннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлилиКаннавародан Эрон қандай мағлуб этилгани ҳақида баёнот — Осиё кубоги режаси таҳлили24 сентябр 23:01Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)Шомуродовдан дубль, Норчаевдан гол: Фарғонада Эрон 3:1 ҳисобида тор-мор этилди (видео)24 сентябр 21:07Миллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирдиМиллий терма чорлови: Фабио Каннаваро ўзбек футболидаги эски стереотипларни синдирди24 сентябр 07:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди