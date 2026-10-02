Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Hyundai компанияси Hyundai Tucson кроссоверининг бешинчи авлодини тақдим этди, бу модел бозор рақобатига жавоб ва ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида яратилган.
- Янги Tucson аввалгисига нисбатан 35 мм узайтирилиб, узунлиги 4,56 метрга етган, базаси эса 40 мм кенгайган, натижада багаж сиғими 695 литрга ошган.
- Салоннинг ички қисми ҳам ўзгартирилиб, рақамли асбоблар панели ва рул чамбараги янгича дизайнга эга бўлган, шунингдек, хавфсизлик тизимлари яхшиланган.
Hyundai компанияси дунёдаги энг кўп сотиладиган автомобиллардан бири бўлган Hyundai Tucson кроссоверининг янги, бешинчи авлодини намойиш этди. Мазкур янгиланиш бозорларда фаоллашиб бораётган хитойлик рақобатчилар, жумладан BYD Сеал У ва Жаекоо 7 моделларига муносиб жавоб бериш ҳамда ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аввалроқ Корея бозори учун тақдим этилган кроссовер энди Европа бозорига мўлжалланган қисқартирилган версияда батафсил очиб берилди. Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, янги моделни яратишда салон кенглиги ва амалийликни оширишга алоҳида эътибор қаратилган.
Ўлчамларнинг кенгайиши ва амалийликixbt.com маълумотига кўра, янги Hyundai Tucson олдинги авлодига нисбатан 35 миллиметрга узайтирилиб, унинг узунлиги 4,56 метрни ташкил этган. Шунингдек, автомобил базаси 40 миллиметрга кенгайтирилган бўлиб, у бироз баландроқ ва энлироқ кўринишга эга бўлган.
Габарит ўлчамларининг катталашуви ҳисобига багаж ҳажми 79 литрга кўпайиб, нақд 695 литрга етказилди. Орқа ўриндиқлар 40:20:40 нисбатда бўлинган бўлиб, йўловчилар қулайлиги ёки юк кўтариш имкониятини ошириш учун уларни олдинга ёки орқага 150 миллиметрга суриш мумкин.
Интерер ва ҳайдовчининг иш жойиАвтомобил салонида сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Олд панелда Иониқ 3 электр хатчбекидан олинган ечим қўлланилиб, у кичикроқ пастки рул чамбарагини юқорига ўрнатилган рақамли асбоблар панели билан уйғунлаштиради. Бу ёндашув Peugeot брендининг и-Коккпит услубини эслатиб юборади.
Hyundai компаниясининг Европадаги дизайн бўлими раҳбари Эдуардо Ramиреснинг таъкидлашича, ушбу ечим ҳайдовчига ноқулайлик туғдирмаслиги учун узоқ жараён давомида созланган. Асосий эътибор хавфсизликка қаратилган бўлиб, ҳайдовчи йўлдан чалғиб, маълумотларни ўқишга сарфлайдиган сониялар қисқартирилган.
Хавфсизликнинг янги технологиялариТерксон модели замонавий ҳайдовчининг диққатини кузатиш тизимининг янги тури билан жиҳозланди. Энди бу датчик рул устунида эмас, балки орқа кўриниш ойнасида жойлашган бўлиб, ҳам ҳайдовчи, ҳам олдинги йўловчини кузатиб боради.
Мазкур тизим йўловчининг нотўғри ҳолатда ўтиргани, жумладан оёқларини бошқарув панелига қўйиб олганини ҳамда хавфсизлик камари тақилганини аниқлай олади. Бундан ташқари, машинадан тушиб кетаётганда орқа ўриндиқда бола унутиб қолдирилса, сигнал чалиб огоҳлантирувчи янги функция ҳам қўшилган.
Изоҳлар 0
…