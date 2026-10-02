Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилди

·4·Авто
Янги авлод Hyundai Tucson кроссовери тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Hyundai компанияси Hyundai Tucson кроссоверининг бешинчи авлодини тақдим этди, бу модел бозор рақобатига жавоб ва ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида яратилган.
  • Янги Tucson аввалгисига нисбатан 35 мм узайтирилиб, узунлиги 4,56 метрга етган, базаси эса 40 мм кенгайган, натижада багаж сиғими 695 литрга ошган.
  • Салоннинг ички қисми ҳам ўзгартирилиб, рақамли асбоблар панели ва рул чамбараги янгича дизайнга эга бўлган, шунингдек, хавфсизлик тизимлари яхшиланган.

Hyundai компанияси дунёдаги энг кўп сотиладиган автомобиллардан бири бўлган Hyundai Tucson кроссоверининг янги, бешинчи авлодини намойиш этди. Мазкур янгиланиш бозорларда фаоллашиб бораётган хитойлик рақобатчилар, жумладан BYD Сеал У ва Жаекоо 7 моделларига муносиб жавоб бериш ҳамда ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида амалга оширилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аввалроқ Корея бозори учун тақдим этилган кроссовер энди Европа бозорига мўлжалланган қисқартирилган версияда батафсил очиб берилди. Ишлаб чиқарувчиларнинг маълум қилишича, янги моделни яратишда салон кенглиги ва амалийликни оширишга алоҳида эътибор қаратилган.

Ўлчамларнинг кенгайиши ва амалийлик

ixbt.com маълумотига кўра, янги Hyundai Tucson олдинги авлодига нисбатан 35 миллиметрга узайтирилиб, унинг узунлиги 4,56 метрни ташкил этган. Шунингдек, автомобил базаси 40 миллиметрга кенгайтирилган бўлиб, у бироз баландроқ ва энлироқ кўринишга эга бўлган.

Габарит ўлчамларининг катталашуви ҳисобига багаж ҳажми 79 литрга кўпайиб, нақд 695 литрга етказилди. Орқа ўриндиқлар 40:20:40 нисбатда бўлинган бўлиб, йўловчилар қулайлиги ёки юк кўтариш имкониятини ошириш учун уларни олдинга ёки орқага 150 миллиметрга суриш мумкин.

Интерер ва ҳайдовчининг иш жойи

Автомобил салонида сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Олд панелда Иониқ 3 электр хатчбекидан олинган ечим қўлланилиб, у кичикроқ пастки рул чамбарагини юқорига ўрнатилган рақамли асбоблар панели билан уйғунлаштиради. Бу ёндашув Peugeot брендининг и-Коккпит услубини эслатиб юборади.

Hyundai компаниясининг Европадаги дизайн бўлими раҳбари Эдуардо Ramиреснинг таъкидлашича, ушбу ечим ҳайдовчига ноқулайлик туғдирмаслиги учун узоқ жараён давомида созланган. Асосий эътибор хавфсизликка қаратилган бўлиб, ҳайдовчи йўлдан чалғиб, маълумотларни ўқишга сарфлайдиган сониялар қисқартирилган.

Хавфсизликнинг янги технологиялари

Терксон модели замонавий ҳайдовчининг диққатини кузатиш тизимининг янги тури билан жиҳозланди. Энди бу датчик рул устунида эмас, балки орқа кўриниш ойнасида жойлашган бўлиб, ҳам ҳайдовчи, ҳам олдинги йўловчини кузатиб боради.

Мазкур тизим йўловчининг нотўғри ҳолатда ўтиргани, жумладан оёқларини бошқарув панелига қўйиб олганини ҳамда хавфсизлик камари тақилганини аниқлай олади. Бундан ташқари, машинадан тушиб кетаётганда орқа ўриндиқда бола унутиб қолдирилса, сигнал чалиб огоҳлантирувчи янги функция ҳам қўшилган.

HyundaiTucsonКроссоверАвтоянгиликларЭлектромобил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Сардор Эргашев
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфаHyundai Tucson ХРТ 2027 тақдим этилди: тўлиқ привод ва янги қиёфа22 сентябр 23:26Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилдиHyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди19 август 13:28Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди20 август 09:22Hyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилдиHyundai ўзининг илк брутал рамный внедорожники Боулдерни фош қилди31 август 02:26Toyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирдиToyota тўлиқ электр қувватидаги Highlander EV чиқарилишини кечиктирди7 сентябр 00:52Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26 август 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради
BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради