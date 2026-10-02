Педовскит қуёш элементлари илк бор 30 фоизлик самарадорликка эришди

·0·Техно
Педовскит қуёш элементлари илк бор 30 фоизлик самарадорликка эришди

Хитойлик тадқиқотчилар анъанавий кремний технологиясидан воз кечган ҳолда, самарадорлиги илк бор 30 фоизлик муҳим чегарадан ошган уч ўтишли перовскит қуёш элементини яратишди. ixbt.com маълумотига кўра, Нанкин университети олимлари бошчилигидаги илмий гуруҳ эришган 30,1 фоизлик кўрсаткич бу турдаги қурилмалар учун мутлақ рекорд натижа ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда кенг қўлланиладиган кремний асосли қуёш батареяларидан фарқли ўлароқ, янги ишланма учта алоҳида перовскит қатламидан иборат. Уларнинг ҳар бири қуёш нурларининг ўзига хос қисмини ютиб, энергиядан янада унумли фойдаланиш имконини беради. Бироқ бундай кўп қатламли тузилмани яратиш жараёнида бир қатор техник қийинчиликлар, жумладан, юқори бром миқдори туфайли юзага келадиган нуқсонлар муаммоси мавжуд эди.

Технологик тўсиқларни енгиш йўллари

Асосий муаммо юқори қатламни ишлаб чиқариш вақтида унинг нотекис қуритилиши ҳамда кристалланиши билан боғлиқ бўлган. Натижада юзада ёриқлар ва бошқа нуқсонлар пайдо бўлиб, қурилманинг умумий самарадорлигини пасайтирган эди. Хитойлик олимлар бу муаммони махсус эритувчи билан ишлов бериш ҳамда таркибига оз миқдорда олеил аммоний хлорид қўшиш орқали ҳал этишди.

Ушбу усул плёнкани текислаш ва кристалларнинг бир хил шаклланишини таъминлашга ёрдам берди. Натижада энергия йўқотишлари сезиларли даражада камайтирилди ва юқори қатламнинг кучланиши 1,46 В гача етказилди. Учта қатлам қуёш спектрининг турли қисмларини, жумладан, яқин инфрақизил диапазонни ҳам қамраб олади.

Келажак истиқболлари ва қўлланиш соҳалари

Тадқиқот натижаларига кўра, бутун конструкциянинг эълон қилинган фойдали иш коэффициенти (КПИ) 30,1 фоизни ташкил этган бўлса, мустақил сертификация жараёнида бу кўрсаткич 29,3 фоизни кўрсатди. Шунингдек, ишланма барқарорлик борасида ҳам яхши натижа берди: қуёш нури симулятори остида 569 соатлик узлуксиз ишлашдан сўнг элемент ўзининг дастлабки самарадорлигининг 90 фоизидан ортиғини сақлаб қолди.

Келгусида тадқиқотчилар қурилма самарадорлигини янада ошириш, унинг ҳажмини катталаштириш ҳамда космик шароитларга яқин бўлган муҳитда — радиация, ультрабинафша нурлар, вакуум ва ҳарорат ўзгаришлари таъсирида синовдан ўтказишни режалаштирмоқда. Перовскит элементлари оғир кремний пластиналарини талаб қилмагани сабабли, келгусида улардан бинолар, тақилувчи электроника ва космик аппаратлар учун енгил ҳамда эгилувчан қуёш модулларини яратиш мумкин бўлади.

ПеровскитҚуёш батареясиТехнологияИлм-фанХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилдиХитойда сув остида ишлайдиган ноёб қуёш батареяси яратилди21 сентябр 23:58Хитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилдиХитойда фое-элементлар самарадорлиги оширилди: КПД 29,7 фоизга етказилди1 август 02:22Кремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилдиКремний ва перовскит синтези: 34 фоизли самарадорликдаги қуйиш элементи яратилди20 сентябр 23:57Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирди18 август 03:52Жанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилдиЖанубий Кореяда дунёдаги энг самарали перовскит қуёш элементи яратилди4 сентябр 00:55Олимлар бетондек мустаҳкам ва муздан ўн чандон кучли янги материал яратдиОлимлар бетондек мустаҳкам ва муздан ўн чандон кучли янги материал яратди27 сентябр 17:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди