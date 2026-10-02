МФТИ олимлари нейроморф процессорлар яратишни яқинлаштирди

·8·Техно
МФТИ олимлари нейроморф процессорлар яратишни яқинлаштирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • МФТИ олимлари биологик синапслар ишини тақлид қилиб, маълумотларни узоқроқ сақлаш имкониятига эга бўлган мемристорнинг янги конструксиясини ишлаб чиқди.
  • Ушбу янги дизайн маълумотларни сақлаш давомийлигини бир неча сониядан деярли 12 суткагача оширишга имкон берди.
  • Бу ютуқ сунъий интеллект тизимлари учун янада самарали нейроморф процессорларга асос солиши мумкин.

Москва физика-техника институти (МФТИ) олимлари келажакдаги нейроморф процессорларнинг асосий элементларидан бири бўлган мемристорнинг янги конструкциясини ишлаб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур электрон компонент биологик синапслар ишини муваффақиятли тақлид қилибгина қолмай, ёзиб олинган маълумотларни сезиларли даражада узоқроқ сақлаш имкониятига эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, мемристорлар ўтган электр таъсирига қараб ўз қаршилигини ўзгартира оладиган элементлар ҳисобланади. Шу туфайли улар бир вақтнинг ўзида ҳам ҳисоб-китобларни амалга ошириши, ҳам маълумотларни сақлаши мумкин. Бу эса уларни инсон мияси тамойиллари асосида ишлайдиган архитектуралар учун истиқболли йўналишга айлантиради.

Технологик тўсиқлар ва уларнинг ечими

Бироқ шунга ўхшаш қурилмаларда муҳим муаммо сақланиб қолаётган эди: тадқиқотчилар доимо ўқиш тезлиги ва маълумотларни сақлаш давомийлиги ўртасида муросага келишга мажбур бўлишарди. МФТИ нинг аввалги ишланмалари синапслар хатти-ҳаракатини такрорлай олган бўлса-да, ёзиб олинган ҳолат атиги бир неча сония давомида сақланиб қолган холос.

Олимларнинг тушунтиришича, бу чеклов мемристорнинг ярим ўтказгич билан чегарасидаги нуқсонлар туфайли юзага келган. У ерда ҳосил бўладиган электр майдонлари материални дастлабки ҳолатига қайтишга мажбур қилган ва натижада қурилма ёзиб олинган маълумотни «унутиб» қўйган.

Икки хил режим ва яхшиланган кўрсаткичлар

Янги конструкцияда тадқиқотчилар металл электродларни ярим ўтказгичлиларга алмаштирдилар ва гафний ҳамда цирконий асосидаги плёнканинг оптимал қалинлигини танладилар. Натижада мемристорни иккита шартли режимга — «ўқувчи» ва «архиватор» режимларига ўтказишга муваффақ бўлинди.

Биринчи режимда қурилма синапснинг ўрганиш жараёнини тақлид қилиб, ўз ҳолатини тезда ўзгартиради, иккинчисида эса олинган маълумотларни узоқ вақт давомида сақлаб тура олади. Маълумотларни сақлаш давомийлигини бир неча сониядан деярли 12 суткагача оширишга эришилди.

Шунингдек, қурилманинг қайта ёзиш сикллари бўйича ресурси тахминан 20 баробар кўпайди. Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, бундай мемристорлар сунъий интеллект тизимлари учун янада самарали нейроморф процессорларга асос солиши мумкин.

Бундай тизимларда маълумотларни сақлаш ва ҳисоблаш жараёнлари бевосита бир хил элементларнинг ўзида бажарилади. Бу эса ўз навбатида энергия сарфини камайтириш ва маълумотларни қайта ишлаш тезлигини ошириш имконини беради.

Истиқболда мазкур архитектура ҳисоблаш тизимларини инсон миясининг айрим иш тамойилларига яна-да яқинлаштириши кутилмоқда, чунки тирик организмда маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш ягона нейрон тармоқ ичида содир бўлади.

МФТИМемристорНейроморф процессорСуний интеллектТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатдиOpenAI хавфсизлик бўйича уч нафар тадқиқотчини ишдан бўшатдиКеча 23:54OpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқландиOpenAI агентлари хавфсиз маълумотлар базаларига ҳужум қилгани аниқланди25 сентябр 20:53Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди19 сентябр 04:22иФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этдииФлйтек компанияси суҳбатларни ёзиб олувчи AI Рекординг Кард қурилмасини тақдим этди18 сентябр 14:24iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўлади16 сентябр 12:25OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқланди6 сентябр 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди