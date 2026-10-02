Samsung экран ости юзни таниш технологияси устида ишламоқда

·18·Техно
Samsung экран ости юзни таниш технологияси устида ишламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Samsung компанияси OLED-дисплей остига яшириладиган такомиллаштирилган юзни таниш тизимини ишлаб чиқмоқда.
  • Ушбу янги ишланма Металенз компаниясининг Polar ИД технологиясига асосланиб, юздан қайтган ёруғликнинг қутбланиш хусусиятларини таҳлил қилади.
  • Бу эса тизимни алдашни амалда имконсиз қилиб, смартфонлар хавфсизлигини оширади.
  • Ҳозирча бу технологиянинг қачон Samsung смартфонларида пайдо бўлиши аниқ эмас.

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакда тўғридан-тўғри OLED-дисплей остига яшириш имконини берувчи такомиллаштирилган юзни таниш тизимини яратиш устида фаол иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, аввалроқ ушбу лойиҳа ёпилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалганига қарамай, технологияни синовдан ўтказиш жараёни давом этмоқда. Мазкур янги ишланма смартфонлар хавфсизлигини янада оширишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар биологик идентификациясининг янги босқичини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, янги тизим Металенз компаниясининг Polar ИД технологиясига асосланади. Одатий олд камера ёрдамида юзни таниш усулидан фарқли ўлароқ, бу тизим инсон юзидан қайтган ёруғликнинг қутбланиш хусусиятларини таҳлил қилади. Бу эса қўшимча биометрик маълумотларни олиш ва тирик одам белгиларини аниқлаш имконини беради. Натижада тизимни фотосуратлар, ниқоблар ёки бошқа усуллар ёрдамида алдаш амалда имконсиз бўлиб қолади.

Технологиянинг асосий афзалликлари

Мазкур инновацион ёндашувнинг яна бир муҳим жиҳати зарур компонентларни тўғридан-тўғри OLED-дисплей остида жойлаштириш имкониятидир. Металенз аллақачон шундай тизим иш фаолиятини амалда намойиш этган. Истиқболда бу iPhone қурилмаларидаги Фасе ИД мажмуаси учун ишлатиладиган экран юқори қисмидаги йирик ўйиқларсиз ҳам ҳимояланган уч ўлчамли юзни таниш функциясини татбиқ этиш имконини беради.

Шунга қарамай, Samsung ўз смартфонларида Металенз савдо белгиси бўлган Polar номидан фойдаланмаслиги аниқ. Манбаларга кўра, компания ушбу технологияни ўзининг шахсий Фасиал Рекогнитион тизимига интеграция қилиш устида бош қотирмоқда. Ҳозирда муҳокама қилинаётган номлар қаторида Фасиал Рекогнитион 2.0 ҳамда Фасиал Рекогнитион Pro вариантлари мавжуд.

Бироқ технологиянинг синовдан ўтказилиши унинг яқин келажакдаги флагман қурилмаларда пайдо бўлишини англатмайди. Хусусан, ҳозирча янги тизим Galaxy S27 Ultra смартфонига жорий этилишидан дарак берувчи ҳеч қандай маълумот йўқ. Бу эса компания янги функцияни оммавий бозорга чиқаришдан олдин уни мукаммал даражага етказишни мақсад қилганини кўрсатади.

Мазкур тафсилотларни Счрёдингеръс Леакс инсайдерлари эълон қилган бўлиб, уларнинг маълумотлари технология оламида юқори аниқлиги билан ажралиб туради. Эслатиб ўтамиз, Пҳоне Футурист номи билан танилган ушбу инсайдер аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus тавсифларини аниқ фош этган ҳамда тўрт томони эгилган экранга эга iPhone юбилей концепцияси ҳақида биринчилардан бўлиб хабар берган эди.

SamsungФасе ИДOLEDТехнологияСмартфон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқдаЯнги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда25 сентябр 02:23Apple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқардиApple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарди29 сентябр 14:52iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди14 сентябр 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқда31 август 09:52TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон3 сентябр 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди