Samsung экран ости юзни таниш технологияси устида ишламоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Samsung компанияси OLED-дисплей остига яшириладиган такомиллаштирилган юзни таниш тизимини ишлаб чиқмоқда.
- Ушбу янги ишланма Металенз компаниясининг Polar ИД технологиясига асосланиб, юздан қайтган ёруғликнинг қутбланиш хусусиятларини таҳлил қилади.
- Бу эса тизимни алдашни амалда имконсиз қилиб, смартфонлар хавфсизлигини оширади.
- Ҳозирча бу технологиянинг қачон Samsung смартфонларида пайдо бўлиши аниқ эмас.
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси келажакда тўғридан-тўғри OLED-дисплей остига яшириш имконини берувчи такомиллаштирилган юзни таниш тизимини яратиш устида фаол иш олиб бормоқда. ixbt.com маълумотига кўра, аввалроқ ушбу лойиҳа ёпилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалганига қарамай, технологияни синовдан ўтказиш жараёни давом этмоқда. Мазкур янги ишланма смартфонлар хавфсизлигини янада оширишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар биологик идентификациясининг янги босқичини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, янги тизим Металенз компаниясининг Polar ИД технологиясига асосланади. Одатий олд камера ёрдамида юзни таниш усулидан фарқли ўлароқ, бу тизим инсон юзидан қайтган ёруғликнинг қутбланиш хусусиятларини таҳлил қилади. Бу эса қўшимча биометрик маълумотларни олиш ва тирик одам белгиларини аниқлаш имконини беради. Натижада тизимни фотосуратлар, ниқоблар ёки бошқа усуллар ёрдамида алдаш амалда имконсиз бўлиб қолади.
Технологиянинг асосий афзалликлариМазкур инновацион ёндашувнинг яна бир муҳим жиҳати зарур компонентларни тўғридан-тўғри OLED-дисплей остида жойлаштириш имкониятидир. Металенз аллақачон шундай тизим иш фаолиятини амалда намойиш этган. Истиқболда бу iPhone қурилмаларидаги Фасе ИД мажмуаси учун ишлатиладиган экран юқори қисмидаги йирик ўйиқларсиз ҳам ҳимояланган уч ўлчамли юзни таниш функциясини татбиқ этиш имконини беради.
Шунга қарамай, Samsung ўз смартфонларида Металенз савдо белгиси бўлган Polar номидан фойдаланмаслиги аниқ. Манбаларга кўра, компания ушбу технологияни ўзининг шахсий Фасиал Рекогнитион тизимига интеграция қилиш устида бош қотирмоқда. Ҳозирда муҳокама қилинаётган номлар қаторида Фасиал Рекогнитион 2.0 ҳамда Фасиал Рекогнитион Pro вариантлари мавжуд.
Бироқ технологиянинг синовдан ўтказилиши унинг яқин келажакдаги флагман қурилмаларда пайдо бўлишини англатмайди. Хусусан, ҳозирча янги тизим Galaxy S27 Ultra смартфонига жорий этилишидан дарак берувчи ҳеч қандай маълумот йўқ. Бу эса компания янги функцияни оммавий бозорга чиқаришдан олдин уни мукаммал даражага етказишни мақсад қилганини кўрсатади.
Мазкур тафсилотларни Счрёдингеръс Леакс инсайдерлари эълон қилган бўлиб, уларнинг маълумотлари технология оламида юқори аниқлиги билан ажралиб туради. Эслатиб ўтамиз, Пҳоне Футурист номи билан танилган ушбу инсайдер аввалроқ Samsung Galaxy S26 Plus тавсифларини аниқ фош этган ҳамда тўрт томони эгилган экранга эга iPhone юбилей концепцияси ҳақида биринчилардан бўлиб хабар берган эди.
Изоҳлар 0
…