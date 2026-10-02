SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқарди
Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси навбатдаги йирик муваффақиятли миссияни амалга ошириб, Ер атрофидаги орбитага бир йўла 130 та сунъий йўлдош ва кичик космик аппаратларни муваффақиятли етказди. Транспортер-18 деб номланган ушбу йирик гуруҳли миссия замонавий космик технологиялар тараққиётида муҳим қадам бўлиб, у нафақат илмий-тадқиқот ишлари, балки сунъий интеллект ва энергия узатиш йўналишидаги истиқболли лойиҳаларни ҳам фазога олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Falcon 9 ракетаси 1-октабр куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг космик кучлар базасининг СЛК-4E майдончасидан муваффақиятли учирилган. Парвоз штат тартибида ўтиб, барча фойдали юклар белгиланган вақтда яқин ер орбитасига чиқарилди. Мазкур миссия SpaceX компаниясининг энг йирик гуруҳли парвозларидан бири бўлишига қарамамай, мутлақ рекордчи эмас — эслатиб ўтамиз, 2021-йил январ ойида Транспортер-1 миссияси доирасида 143 та аппарат фазога жўнатилган эди.
Google сунъий интеллект лойиҳаси ва янги технологияларТранспортер-18 доирасида фазога учирилган энг эътиборга молик қурилмалардан бири Google компаниясининг Прожект Сункатчер лойиҳаси доирасидаги экспериментал аппарати бўлди. Ушбу ташаббус орқали компания сунъий интеллект вазифалари учун орбитал инфратузилмани яратиш имкониятларини ўрганмоқда. Google прототипи ўзининг тенсор процессорларини (TPU) бевосита космосда синовдан ўтказишга мўлжалланган бўлиб, мутахассислар чипнинг радиацияга чидамлилиги ва иш жараёнида ажралиб чиқадиган иссиқликни тарқатиш самарадорлигини ўрганишни мақсад қилган.
Келгусида Google космоснинг ўзида сунъий интеллект тизимларини ишга тушириш учун етарли ҳисоблаш қувватига эга сунъий йўлдошлар гуруҳини шакллантириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Шунингдек, ушбу миссия доирасида Ковбой Спасе компаниясининг Реасон-1 аппарати ҳам орбитага чиқди. Мазкур қурилма кучли лазер ёрдамида орбитадан Ерга энергия узатиш бўйича тажрибалар ўтказиш учун мўлжалланган бўлиб, дастурчилар бундай оптик технологияларни келажакдаги орбитал ҳисоблаш инфратузилмасининг муҳим элементи деб ҳисобламоқда.
Орбитал хизмат кўрсатиш ва келгуси режаларМиссия иштирокчилари орасида Старфиш Спасе компаниясининг Otter номли биринчи сервис сунъий йўлдоши ҳам борлиги алоҳида ажралиб туради. Ушбу турдаги аппаратлар бевосита орбитанинг ўзида бошқа сунъий йўлдошларга хизмат кўрсатиш ва уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлашга мўлжалланган. Умуман олганда, Транспортер-18 ўз ичига кубсатлар, микросунъий йўлдошлар, қайтарилувчи капсулаларга эга иккита космик аппарат ҳамда 41 та фойдали юкни ўзида сақловчи тўртта орбитал буксирни қамраб олди.
Парвоз давомида техник жиҳатдан ҳам юқори кўрсаткичлар қайд этилди. Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичи (B1082) учирилишдан тахминан етти ярим дақиқа ўтиб Ванденберг базасига муваффақиятли қайтди ва ЛЗ-4 майдончасига қўнди. Мазкур тезлаткич учун бу сафарги парвоз ўзининг 28-чи муваффақиятли иши бўлди. Эътиборлиси, Транспортер-18 парвози SpaceX учун ўта тиғиз ва воқеаларга бой куннинг бир қисми бўлиб, ўша куни компания NASA учун Крев-13 бошқариладиган миссиясини ХКСга жўнатди ҳамда Falcon Heavy ракетаси ёрдамида АҚШ Ҳарбий-космик разведка бошқармасининг НРОЛ-97 миссиясини амалга оширишни режалаштирган эди.
Изоҳлар 0
…