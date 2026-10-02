SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқарди

·0·Техно
SpaceX Falcon 9 ракетаси орбитага 130 та космик аппаратни муваффақиятли чиқарди

Ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси навбатдаги йирик муваффақиятли миссияни амалга ошириб, Ер атрофидаги орбитага бир йўла 130 та сунъий йўлдош ва кичик космик аппаратларни муваффақиятли етказди. Транспортер-18 деб номланган ушбу йирик гуруҳли миссия замонавий космик технологиялар тараққиётида муҳим қадам бўлиб, у нафақат илмий-тадқиқот ишлари, балки сунъий интеллект ва энергия узатиш йўналишидаги истиқболли лойиҳаларни ҳам фазога олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Falcon 9 ракетаси 1-октабр куни АҚШнинг Калифорния штатидаги Ванденберг космик кучлар базасининг СЛК-4E майдончасидан муваффақиятли учирилган. Парвоз штат тартибида ўтиб, барча фойдали юклар белгиланган вақтда яқин ер орбитасига чиқарилди. Мазкур миссия SpaceX компаниясининг энг йирик гуруҳли парвозларидан бири бўлишига қарамамай, мутлақ рекордчи эмас — эслатиб ўтамиз, 2021-йил январ ойида Транспортер-1 миссияси доирасида 143 та аппарат фазога жўнатилган эди.

Google сунъий интеллект лойиҳаси ва янги технологиялар

Транспортер-18 доирасида фазога учирилган энг эътиборга молик қурилмалардан бири Google компаниясининг Прожект Сункатчер лойиҳаси доирасидаги экспериментал аппарати бўлди. Ушбу ташаббус орқали компания сунъий интеллект вазифалари учун орбитал инфратузилмани яратиш имкониятларини ўрганмоқда. Google прототипи ўзининг тенсор процессорларини (TPU) бевосита космосда синовдан ўтказишга мўлжалланган бўлиб, мутахассислар чипнинг радиацияга чидамлилиги ва иш жараёнида ажралиб чиқадиган иссиқликни тарқатиш самарадорлигини ўрганишни мақсад қилган.

Келгусида Google космоснинг ўзида сунъий интеллект тизимларини ишга тушириш учун етарли ҳисоблаш қувватига эга сунъий йўлдошлар гуруҳини шакллантириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Шунингдек, ушбу миссия доирасида Ковбой Спасе компаниясининг Реасон-1 аппарати ҳам орбитага чиқди. Мазкур қурилма кучли лазер ёрдамида орбитадан Ерга энергия узатиш бўйича тажрибалар ўтказиш учун мўлжалланган бўлиб, дастурчилар бундай оптик технологияларни келажакдаги орбитал ҳисоблаш инфратузилмасининг муҳим элементи деб ҳисобламоқда.

Орбитал хизмат кўрсатиш ва келгуси режалар

Миссия иштирокчилари орасида Старфиш Спасе компаниясининг Otter номли биринчи сервис сунъий йўлдоши ҳам борлиги алоҳида ажралиб туради. Ушбу турдаги аппаратлар бевосита орбитанинг ўзида бошқа сунъий йўлдошларга хизмат кўрсатиш ва уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватлашга мўлжалланган. Умуман олганда, Транспортер-18 ўз ичига кубсатлар, микросунъий йўлдошлар, қайтарилувчи капсулаларга эга иккита космик аппарат ҳамда 41 та фойдали юкни ўзида сақловчи тўртта орбитал буксирни қамраб олди.

Парвоз давомида техник жиҳатдан ҳам юқори кўрсаткичлар қайд этилди. Falcon 9 ракетасининг биринчи босқичи (B1082) учирилишдан тахминан етти ярим дақиқа ўтиб Ванденберг базасига муваффақиятли қайтди ва ЛЗ-4 майдончасига қўнди. Мазкур тезлаткич учун бу сафарги парвоз ўзининг 28-чи муваффақиятли иши бўлди. Эътиборлиси, Транспортер-18 парвози SpaceX учун ўта тиғиз ва воқеаларга бой куннинг бир қисми бўлиб, ўша куни компания NASA учун Крев-13 бошқариладиган миссиясини ХКСга жўнатди ҳамда Falcon Heavy ракетаси ёрдамида АҚШ Ҳарбий-космик разведка бошқармасининг НРОЛ-97 миссиясини амалга оширишни режалаштирган эди.

SpaceXFalcon 9GoogleСунъий интеллектКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратадиGoogle сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошни фазога учратади25 сентябр 05:27SpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатдиSpaceX Falcon 9 ракета учун буюртмаларни тўхтатди22 сентябр 00:51Сатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиСатлйт космосда сунъий интеллектни ишлатиш учун 8 миллион доллар маблағ жалб қилдиКеча 17:27SpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқардиSpaceX навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага муваффақиятли чиқарди7 сентябр 15:56Ҳиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқарадиҲиндистон коинотга сунъий интеллект чипига эга илк сунъий йўлдошини чиқаради28 сентябр 14:26Falcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олдиFalcon 9 космик кемаси Крев-13 миссияси билан ХКСга йўл олдиКеча 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди