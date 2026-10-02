Zara болалар костюми билан боғлиқ танқидларга учради

·22·Дунё
Zara болалар костюми билан боғлиқ танқидларга учради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Зара бренди Ҳалловеен байрами учун мўлжалланган болалар костюми туфайли танқид остига олинди, чунки унинг дизайни Холокост давридаги Освенсим конслагери маҳбуслари кийган формаларни эслатган.
  • Костюмдаги вертикал чизиқлар, эскиртирилган кўриниш ва бичими конслагер маҳбуслари формаларига ўхшашлиги сабабли харидорлар норозилик билдиришди.

Zara бренди болалар учун Halloween байрамига мўлжалланган костюми туфайли танқидлар марказида қолди. Айрим харидорлар мазкур кийим дизайни Холокост давридаги Освенцим (Auschwitz) концлагери маҳбуслари кийган формаларни эслатишини таъкидлаган.

Гап Zara’нинг Kids’ Halloween Groom Costume деб номланган болалар костюми ҳақида кетмоқда. Нархи 39,99 фунт стерлинг бўлган икки қисмли кийим кулранг ва кўк рангларда таклиф этилган.

Танқидчилар костюмдаги вертикал чизиқлар, эскиртирилган кўриниш ва кийимнинг бичими концлагерь маҳбуслари формаларига ноқулай даражада ўхшаш эканини билдирган. Айрим фойдаланувчилар ҳатто кийимдаги нақшларнинг баъзи қисмлари тиканли симни ҳам эслатишини айтган.

Need To Know хабар беришича, Zara эса мазкур кийимни «вертикал чизиқли дизайн, декоратив тикишлар, лацкандаги гул ва эскиртирилган эффектга эга болалар костюми» сифатида тавсифлаган.

Икки қисмдан иборат костюм кардиган ва шортидан ташкил топган бўлиб, пахта ҳамда полиэстер аралашмасидан тайёрланган.

Костюм дизайни ижтимоий тармоқларда ҳам фойдаланувчиларнинг кескин муносабатига сабаб бўлди. Улардан бири Zara’га мурожаат қилиб: «Бу иш қандай қабул қилинади, деб ўйлаяпсизлар?» дея савол қолдирган.

Яна бир харидор эса: «Агар бу ҳақиқат бўлса, умид қиламанки, ҳеч ким, мутлақо ҳеч ким Zara’дан бошқа ҳеч нарса сотиб олмайди», дея ёзган.

Учинчи фойдаланувчи эса бренд агар бу кийимни Освенцимда бўлган бобоси кийган костюмга «якун ясашни» истаган бўлса, энди унга фақат маҳбусларга берилган рақамни қўшиш қолганини киноя билан таъкидлаган.

Бироқ барча харидорлар ҳам костюмни концлагерь формасига ўхшатмаган. Айримлар уни «Beetlejuice» фильмидаги машҳур оқ-қора чизиқли костюмга кўпроқ ўхшатиш мумкинлигини айтган.

Исроил ахборот ва ҳужжатлаш маркази директори Наоми Меструм ҳам мазкур дизайн Холокост билан боғлиқ ассоциацияни уйғотиши ва бу ҳолат оғриқли эканини таъкидлаган.

«Мен бундай ҳолатдан норози бўлган одамларнинг муносабатини жуда яхши тушунаман», — деди у.

Меструм Zara’ни костюмни албатта савдодан олиб ташлашга чақирмаган. Шунингдек, у кийим дизайни ортида қасддан қилинган ёки ёвуз ният бор, деб ҳисобламаслигини билдирган.

«Агар сиз ўзингизда бундай оғриқли хотирани ҳис қилмасангиз, бу ўхшашликни ҳам тезда пайқамаслигингиз мумкин. Менимча, Zara дўконидан ўтаётган оддий харидор ҳам буни дарҳол сезмайди», — деди у.

Мазкур ҳолат Zara’нинг шунга ўхшаш танқидларга биринчи марта дуч келиши эмас.

2014 йилда бренд болалар учун ишлаб чиқарилган, концлагерь маҳбуслари кийимига ўхшатилган чизиқли устки кийимни савдодан қайтариб олган эди. Ўша кийимдаги юлдузсимон нишон ҳам харидорларнинг эътирозига сабаб бўлган.

2007 йилда эса Zara сумка дизайнидаги нақш свастикани эслатиши ҳақидаги танқидлардан сўнг мазкур маҳсулотни ҳам савдодан олиб ташлаган.

Сўнгги костюм юзасидан шикоят қилган мижозга Zara вакиллари: «Юзага келган ноқулайлик учун самимий узр сўраймиз. Биз бу ҳолатдан хабардормиз ва масалани имкон қадар тез ҳал қилиш учун ички тартибда тегишли бўлимга етказдик», мазмунида жавоб берган.

2 октябрь эрталаб ҳолатига кўра, мазкур костюмни Zara’нинг Буюк Британиядаги расмий сайтидан топишнинг иложи бўлмаган.

Шу билан бирга, компания ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан расмий оммавий баёнот бермаган.

ZaraHalloween костюмиОсвенцимХолокост
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Zara асосчиси Амансио Ортега — дунёнинг энг йирик кўчмас мулк магнатиZara асосчиси Амансио Ортега — дунёнинг энг йирик кўчмас мулк магнати17 апрел 07:16Ҳиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиҲиндистонлик учувчи 174 йўловчини ҳалокатдан сақлаб қолдиКеча 21:17АҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилганАҚШда 275 руҳоний 944 нафар болага зўравонлик қилганКеча 18:36"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилди"Роналду бўлмаса, ҳеч кимсиз": Криштианунинг опаси бутун мамлакатни кескин танқид қилдиКеча 15:53Ўлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиЎлим инъекциясидан кейин ҳам тирик қолган Криста Пайк: АҚШда қатл ижроси тўхтатилдиКеча 15:30Икки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиИкки доза ўлим дорисидан кейин ҳам маҳбус тирик қолдиКеча 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота