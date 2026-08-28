Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилди

·11·Ўзбекистон
Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилди

Ўзбекистонда тиббиёт соҳасида муҳим тарихий натижа қайд этилди. Мамлакатда илк бор битта беморга бир вақтнинг ўзида жигар ва буйрак трансплантацияси муваффақиятли амалга оширилди. Бу ҳақда “Замон” информацион дастурида хабар берилди.

Мураккаб жарроҳлик амалиёти Миллий тиббиёт марказида ўтказилди. Операция жигар циррози ҳамда сурункали буйрак етишмовчилигининг терминал босқичидан азият чеккан, тўрт йил давомида гемодиализ муолажасини олган беморда бажарилди.

Самарқанд вилояти Пахтачи туманида яшовчи аёл саккиз йилдан буён жигар касаллиги билан курашиб келган. Кейинчалик унинг буйраклари ҳам ўз фаолиятини йўқотгани сабабли бемор тўрт йил давомида мунтазам равишда гемодиализ олишга мажбур бўлган.

Беморда гепатит C касаллиги оқибатида жигар циррози ҳам ривожланган. Илгарироқ унга жарроҳлик амалиётини хорижда, хусусан, Ҳиндистонда ўтказиш тавсия этилган. Бироқ донор топиш ва даволаниш харажатларини қоплаш учун етарли маблағ топиш имкони бўлмаган.

Шифокорларнинг таъкидлашича, бундай мураккаб ҳолатда фақат жигар ёки фақат буйракни кўчириб ўтказиш кутилган натижани бермаслиги мумкин. Шу боис ҳар икки органни бир вақтнинг ўзида трансплантация қилиш бемор ҳаётини сақлаб қолиш имконини берувчи энг мақбул ечим сифатида кўрилган.

Шундан сўнг Миллий тиббиёт марказида беморга юқори технологияли мураккаб операция ўтказилиб, бир вақтнинг ўзида ҳам жигар, ҳам буйрак кўчириб ўтказилди. Мутахассислар бундай мураккаб амалиётлар одатда трансплантология соҳаси юқори даражада ривожланган давлатларда амалга оширилишини таъкидлаган.

Шифокорлар мазкур операция Ўзбекистон тиббиёти учун муҳим қадам эканини қайд этди. Ушбу тажриба оғир жигар ва буйрак етишмовчилиги билан яшаётган беморларга юқори технологияли трансплантация ёрдамини кўрсатиш имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиБугун, 09:52«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирди«Ўзбекистон — 2030» стратегияси: 9 та кўрсаткич «қизил» ҳудудга кирдиКеча, 16:461 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!Кеча, 16:39Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?26.08, 18:44Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади26.08, 17:571 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади26.08, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди