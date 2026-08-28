Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?
АҚШнинг Огайо штати Ливиттсбург шаҳридаги қурилиш майдончасида юз берган меҳрли воқеа ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларини тўлқинлантирди. Оғир техника ичидан тасодифан топиб олинган митти мушукча нафақат ҳаётга қайтди, балки қурилиш компаниясининг энг суюкли «ходими»га айланди.
«RiverReach Construction» компаниясининг операцион раҳбари Чейз Гуэлло навбатдаги иш кунида оғир экскаваторни кўздан кечираётиб, техниканинг мотор бўлинмаси ичига қисилиб қолган нимжон сариқ мушукчани кўриб қолган.
Экскаватор шарафига «Комацу» деб номланган нажоткор
Ишчилар ҳудудни синчковлик билан текшириб чиқишган бўлса-да, мушукчанинг онаси ёки бошқа болаларини топа олишмади:
Рамзий исм: Жамоа ушбу жажжи жонзотга у топилган оғир экскаватор бренди шарафига «Комацу» (қисқартирилган номи — Сью) деб ном берди;
Икки ҳафталик парвариш ва янги оила: Дастлабки икки ҳафта давомида вақтинчалик парваришга олинган Сью кейинчалик компания механиги Жареднинг оиласига топширилди;
Бригаданинг келажакдаги аъзоси: «У улғайганидан сўнг Жаред билан бирга ишга келиб-кетадиган бўлади ва устахонамизнинг расмий “назоратчи мушуги”га айланади», — дейди Чейз Гуэлло маҳаллий WJW-TV телеканалига берган интервьюсида.
«Komatsu» гигантининг эътибори: Шахсий нимча ва каска!
Мушукчанинг қутқарилиш жараёни ва унинг қурилиш майдонидаги суратлари интернет тармоқларида чақмоқдек тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплади:
Бош офисидан махсус совға: Ушбу таъсирли видео халқаро оғир техника ишлаб чиқарувчиси бўлган «Komatsu» корпорацияси раҳбариятининг ҳам эътиборини тортди;
Ҳақиқий қурувчи қиёфаси: Компания жажжи Сью учун махсус буюртма асосида тайёрланган митти сариқ ҳимоя каскаси ҳамда акс эттирувчи махсус қурувчи нимчасини совға сифатида жўнатди.
Эндиликда Сью ўз шахсий ҳимоя кийимига эга бўлган ҳолда устахонада ўз «хизмат вазифаси»ни бажаришга тайёрланмоқда.
…