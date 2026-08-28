Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?

·25·Дунё
Қурувчиларнинг янги «ёрдамчиси»: Мушукча қандай қилиб шов-шувга айланди?

АҚШнинг Огайо штати Ливиттсбург шаҳридаги қурилиш майдончасида юз берган меҳрли воқеа ижтимоий тармоқлар фойдаланувчиларини тўлқинлантирди. Оғир техника ичидан тасодифан топиб олинган митти мушукча нафақат ҳаётга қайтди, балки қурилиш компаниясининг энг суюкли «ходими»га айланди.

«RiverReach Construction» компаниясининг операцион раҳбари Чейз Гуэлло навбатдаги иш кунида оғир экскаваторни кўздан кечираётиб, техниканинг мотор бўлинмаси ичига қисилиб қолган нимжон сариқ мушукчани кўриб қолган.

Экскаватор шарафига «Комацу» деб номланган нажоткор

Ишчилар ҳудудни синчковлик билан текшириб чиқишган бўлса-да, мушукчанинг онаси ёки бошқа болаларини топа олишмади:

  • Рамзий исм: Жамоа ушбу жажжи жонзотга у топилган оғир экскаватор бренди шарафига «Комацу» (қисқартирилган номи — Сью) деб ном берди;

  • Икки ҳафталик парвариш ва янги оила: Дастлабки икки ҳафта давомида вақтинчалик парваришга олинган Сью кейинчалик компания механиги Жареднинг оиласига топширилди;

  • Бригаданинг келажакдаги аъзоси: «У улғайганидан сўнг Жаред билан бирга ишга келиб-кетадиган бўлади ва устахонамизнинг расмий “назоратчи мушуги”га айланади», — дейди Чейз Гуэлло маҳаллий WJW-TV телеканалига берган интервьюсида.

«Komatsu» гигантининг эътибори: Шахсий нимча ва каска!

Мушукчанинг қутқарилиш жараёни ва унинг қурилиш майдонидаги суратлари интернет тармоқларида чақмоқдек тарқалиб, миллионлаб кўришлар тўплади:

  • Бош офисидан махсус совға: Ушбу таъсирли видео халқаро оғир техника ишлаб чиқарувчиси бўлган «Komatsu» корпорацияси раҳбариятининг ҳам эътиборини тортди;

  • Ҳақиқий қурувчи қиёфаси: Компания жажжи Сью учун махсус буюртма асосида тайёрланган митти сариқ ҳимоя каскаси ҳамда акс эттирувчи махсус қурувчи нимчасини совға сифатида жўнатди.

Эндиликда Сью ўз шахсий ҳимоя кийимига эга бўлган ҳолда устахонада ўз «хизмат вазифаси»ни бажаришга тайёрланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этди51 ёшли аёл олти хил пластик амалиётдан сўнг вафот этдиБугун, 13:20Нью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиНью-Джерси соҳилида осмонда улкан тўлқин пайдо бўлдиБугун, 12:58Жанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаЖанубий Кореяда ўзбекистонлик аёл 4 мушукни ўлдиришда гумонланмоқдаБугун, 12:18Испанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиИспанияда 20 мингдан ортиқ одам помидор жангини уюштирдиБугун, 12:04Америкалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиАмерикалик эркак қизи билан аравачада жаҳон рекордини янгиладиБугун, 11:54Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Гиннес рекорди 3-маротаба синди: 52 сантиметрли қалампир қандай етиштирилди?Бугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди