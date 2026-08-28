BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди
Электр автомобиллар бозорида етакчилик қилаётган BYD компанияси Флаш Чаргинг стратегиясини эълон қилганидан кейин атиги ярим йил ичида Хитой бўйлаб 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатди. Мазкур йирик тармоқнинг юбилей станцияси 28-август куни Шенчжен шаҳрида тантанали равишда очилди ва бу электромобиллардан фойдаланиш қулайлигини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, BYD томонидан ишлаб чиқилган янги авлод станциялари битта улагич орқали 1500 кВ гача қувват етказиб бериш имкониятига эга. Компаниянинг расмий баёнотида таъкидланишича, бундай технология билан мос келувчи электромобил батареясини атиги беш дақиқа ичида 10 фоиздан 70 фоизгача тўлдириш мумкин. Агар қувватлаш жараёни тўққиз дақиқагача давом этса, кўрсаткич 97 фоизга етади.
Инфратузилмани кенгайтириш суръатлариИнфратузилмани ривожлантириш суръатлари мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Жорий йилнинг 1-апрель санасида BYD ўз ихтиёрида 5000 га яқин шундай станциялар борлигини маълум қилган эди. Июн ойи охирига келиб бу кўрсаткич 7018 тага етган бўлса, ҳозирги вақтга келиб 10 000 тарлик марра забт этилди.
Ҳозирги кунда мазкур замонавий қувватлаш тармоғи Хитойнинг 325 та шаҳрини ўз ичига олган бўлиб, мамлакат бўйлаб автомобил эгалари учун катта қулайлик туғдирмоқда. Шунга қарамай, компания эришилган натижалар билан чекланиб қолиш ниятида эмас ва ўз олдига янада улкан мақсадларни қўйган.
Келгусидаги режалар ва истиқболларМаълум бўлишича, жорий этилган 10 000 та станция BYD компаниясининг дастлабки режасининг атиги ярмидир. Автомобилсоз 2026-йил охирига қадар мамлакат ҳудудида жами 20 000 та Флаш Чаргинг станцияларини қуришни режалаштирган. Ушбу улкан режанинг 18 000 таси шаҳар ичида, қолган 2000 таси эса тезюрар автомагистраллар бўйлаб жойлаштирилиши кўзда тутилган.
Ушбу мажбуриятни бажариш учун компания йил охиригача яна шунча миқдордаги, яни 10 000 та янги станцияни ишга тушириши талаб этилади. Ҳисоб-китобларга кўра, йил охиригача ҳар куни ўртача 80 тага яқин шундай юқори технологияли станциялар фойдаланишга топширилиши керак бўлади.
…