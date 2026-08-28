BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди

·12·Авто
BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатди

Электр автомобиллар бозорида етакчилик қилаётган BYD компанияси Флаш Чаргинг стратегиясини эълон қилганидан кейин атиги ярим йил ичида Хитой бўйлаб 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатди. Мазкур йирик тармоқнинг юбилей станцияси 28-август куни Шенчжен шаҳрида тантанали равишда очилди ва бу электромобиллардан фойдаланиш қулайлигини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, BYD томонидан ишлаб чиқилган янги авлод станциялари битта улагич орқали 1500 кВ гача қувват етказиб бериш имкониятига эга. Компаниянинг расмий баёнотида таъкидланишича, бундай технология билан мос келувчи электромобил батареясини атиги беш дақиқа ичида 10 фоиздан 70 фоизгача тўлдириш мумкин. Агар қувватлаш жараёни тўққиз дақиқагача давом этса, кўрсаткич 97 фоизга етади.

Инфратузилмани кенгайтириш суръатлари

Инфратузилмани ривожлантириш суръатлари мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Жорий йилнинг 1-апрель санасида BYD ўз ихтиёрида 5000 га яқин шундай станциялар борлигини маълум қилган эди. Июн ойи охирига келиб бу кўрсаткич 7018 тага етган бўлса, ҳозирги вақтга келиб 10 000 тарлик марра забт этилди.

Ҳозирги кунда мазкур замонавий қувватлаш тармоғи Хитойнинг 325 та шаҳрини ўз ичига олган бўлиб, мамлакат бўйлаб автомобил эгалари учун катта қулайлик туғдирмоқда. Шунга қарамай, компания эришилган натижалар билан чекланиб қолиш ниятида эмас ва ўз олдига янада улкан мақсадларни қўйган.

Келгусидаги режалар ва истиқболлар

Маълум бўлишича, жорий этилган 10 000 та станция BYD компаниясининг дастлабки режасининг атиги ярмидир. Автомобилсоз 2026-йил охирига қадар мамлакат ҳудудида жами 20 000 та Флаш Чаргинг станцияларини қуришни режалаштирган. Ушбу улкан режанинг 18 000 таси шаҳар ичида, қолган 2000 таси эса тезюрар автомагистраллар бўйлаб жойлаштирилиши кўзда тутилган.

Ушбу мажбуриятни бажариш учун компания йил охиригача яна шунча миқдордаги, яни 10 000 та янги станцияни ишга тушириши талаб этилади. Ҳисоб-китобларга кўра, йил охиригача ҳар куни ўртача 80 тага яқин шундай юқори технологияли станциялар фойдаланишга топширилиши керак бўлади.

BYDЭлектромобилҚувватлаш станциясиХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиБугун, 11:25Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаБугун, 10:51Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиБугун, 07:54Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиКеча, 17:58Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиКеча, 10:54Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади26.08, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди