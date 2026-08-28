Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атади
Англия Премер-лигасининг навбатдаги тури олдидан Кристал Пелас бош мураббийи Пер Сеж Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Шерки ҳақида юқори фикрларни билдириб, уни ҳақиқий даҳо сифатида эътироф этди. Goal.com хабар беришича, француз мутахассиси ўзининг собиқ шогирдига қарши ўйин олдидан унинг улкан салоҳияти ва имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, пер Сеж аввалроқ Лион клубида Раян Шерки билан бирга ишлаган ва унинг истеъдодини яқиндан кузатган. Футболчи 2025-йилда 35,4 миллион фунт стерлинг эвазига Этиҳад Стадиум жамоасига кўчиб ўтган эди. Манчестер Сити сафидаги илк мавсумида у 10 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилиб, жамоанинг асосий фигура бирига айланганди.
Янги мавсум бошланишида ҳам Шерки ўзининг ажойиб спорт формасида эканини кўрсатиб қўйди. Борнмутга қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушган франциялик футболчи иккита ҳал қилувчи узатмани амалга ошириб, жамоасига 2:1 ҳисобида иродали ғалаба келтирганди. Бу эса унинг рақиб дарвозаси ёнидаги хавфини яна бир бор яққол намоён этди.
Собиқ устознинг эътирофиЎйин олдидан матбуот анжуманида сўз олган Пер Сеж ўтмишни эслаб, Шерки фаолиятининг бошида кўпчилик унинг муваффақият қозонишига шубҳа билан қараганини таъкидлади. Бироқ мураббий футболчининг иқтидорига доимо ишонганини ва унга ўзига хос контекстда имкониятларини кўрсатиши мумкинлигини айтганини эслади.
«Кўпчилик унинг карьерасида муваффақиятга эриша олмаслигини ўйлаганди, лекин менда бошқача фикр бор эди», — деди Сеж. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, Раян майдонда ҳужум чизиғини жуда яхши тушунади ва унга бу борада кўрсатма беришнинг деярли ҳожати йўқ, чунки футболчининг ўзи ўйинни мураббийдан ҳам яхшироқ ҳис қилади.
Ўйин олдидан тактик вазифаларСелхурст Парк стадионида бўлиб ўтадиган баҳс олдидан Кристал Пелас устозига кўра, Раян Шеркини тўхтатишнинг ягона йўли унга тўп узатилишининг олдини олишдир. Чунки тўпни қабул қилиб олган футболчи рақиб хаёлига ҳам келмаган ҳаракатларни содир этишга қодир. Мураббий ҳатто ҳазиломуз тарзда унинг даражасини таърифлаб, «Балки у Худодир?» дея ҳайратини яширмаган.
Эслатиб ўтамиз, Кристал Пелас жамоаси мавсумнинг илк турида Эвертондан 2:0 ҳисобида мағлубиятга учраган эди. Энди ўз мухлислари қаршисида Манчестер Сити каби гранд жамоани қабул қилиш лондонликлар ҳимоячилари учун жиддий синовга айланади. Халқаро танаффус олдидан ижобий натижа қайд этиш Кристал Пелас учун турнир жадвалида ўз ўрнини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.
…