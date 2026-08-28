Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атади

·0·Спорт
Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атади

Англия Премер-лигасининг навбатдаги тури олдидан Кристал Пелас бош мураббийи Пер Сеж Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Раян Шерки ҳақида юқори фикрларни билдириб, уни ҳақиқий даҳо сифатида эътироф этди. Goal.com хабар беришича, француз мутахассиси ўзининг собиқ шогирдига қарши ўйин олдидан унинг улкан салоҳияти ва имкониятларига алоҳида тўхталиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, пер Сеж аввалроқ Лион клубида Раян Шерки билан бирга ишлаган ва унинг истеъдодини яқиндан кузатган. Футболчи 2025-йилда 35,4 миллион фунт стерлинг эвазига Этиҳад Стадиум жамоасига кўчиб ўтган эди. Манчестер Сити сафидаги илк мавсумида у 10 та гол ва 15 та голли узатмага муаллифлик қилиб, жамоанинг асосий фигура бирига айланганди.

Янги мавсум бошланишида ҳам Шерки ўзининг ажойиб спорт формасида эканини кўрсатиб қўйди. Борнмутга қарши кечган баҳсда захирадан майдонга тушган франциялик футболчи иккита ҳал қилувчи узатмани амалга ошириб, жамоасига 2:1 ҳисобида иродали ғалаба келтирганди. Бу эса унинг рақиб дарвозаси ёнидаги хавфини яна бир бор яққол намоён этди.

Собиқ устознинг эътирофи

Ўйин олдидан матбуот анжуманида сўз олган Пер Сеж ўтмишни эслаб, Шерки фаолиятининг бошида кўпчилик унинг муваффақият қозонишига шубҳа билан қараганини таъкидлади. Бироқ мураббий футболчининг иқтидорига доимо ишонганини ва унга ўзига хос контекстда имкониятларини кўрсатиши мумкинлигини айтганини эслади.

«Кўпчилик унинг карьерасида муваффақиятга эриша олмаслигини ўйлаганди, лекин менда бошқача фикр бор эди», — деди Сеж. Мутахассиснинг қўшимча қилишича, Раян майдонда ҳужум чизиғини жуда яхши тушунади ва унга бу борада кўрсатма беришнинг деярли ҳожати йўқ, чунки футболчининг ўзи ўйинни мураббийдан ҳам яхшироқ ҳис қилади.

Ўйин олдидан тактик вазифалар

Селхурст Парк стадионида бўлиб ўтадиган баҳс олдидан Кристал Пелас устозига кўра, Раян Шеркини тўхтатишнинг ягона йўли унга тўп узатилишининг олдини олишдир. Чунки тўпни қабул қилиб олган футболчи рақиб хаёлига ҳам келмаган ҳаракатларни содир этишга қодир. Мураббий ҳатто ҳазиломуз тарзда унинг даражасини таърифлаб, «Балки у Худодир?» дея ҳайратини яширмаган.

Эслатиб ўтамиз, Кристал Пелас жамоаси мавсумнинг илк турида Эвертондан 2:0 ҳисобида мағлубиятга учраган эди. Энди ўз мухлислари қаршисида Манчестер Сити каби гранд жамоани қабул қилиш лондонликлар ҳимоячилари учун жиддий синовга айланади. Халқаро танаффус олдидан ижобий натижа қайд этиш Кристал Пелас учун турнир жадвалида ўз ўрнини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Раян ШеркиПер СежМанчестер СитиКристал ПеласПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиКоул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтдиБугун, 12:52Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)