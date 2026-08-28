Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқда
Samsung компанияси ўзининг аввалги флагман қурилмалари учун дастурий таъминотни янгилаш жараёнини давом эттирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Galaxy S24 Ultra смартфони учун One UI 9 интерфейсининг дастлабки синов йиғмаси аниқланди, бу эса фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, S928BXXU6ZZHK рақамли янги тест прошивкаси айнан Galaxy S24 Ultra модели учун мўлжалланган. Ушбу қадам жанубий кореялик ишлаб чиқарувчининг ўз қурилмаларини замонавий технологиялар ва янгиланган операцион тизимлар билан ўз вақтида таъминлаш борасидаги стратегиясини кўрсатади.
Янги One UI 9 имкониятлари ва Android 17 асосиМутахассисларнинг таъкидлашича, бўлажак One UI 9 қобиғи Android 17 операцион тизимига асосланади. Бу ўз навбатида смартфон имкониятларини янада кенгайтириб, тизим барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
Янги дастурий таъминот фойдаланувчиларга сунъий интеллект йўналишидаги илғор функцияларни тақдим этади. Хусусан, дастур таркибидан Нов Нудге хусусияти, такомиллаштирилган Galaxy AI имкониятлари ҳамда шахсий маълумотларни ҳимоя қилишнинг кучайтирилган воситалари жой олиши айтилмоқда.
Синов жараёни ва бошқа моделларАввалроқ тарқатилган хабарларга кўра, Galaxy S24 ҳамда янгироқ Galaxy S25 туркумидаги қурилмалар One UI 9 бета-тест дастурига бошқа илғор моделлар сафида қўшилиши режалаштирилган эди. Эндиликда ушбу жараён амалда бошланаётгани кўриниб турибди.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчининг ички серверларида ўтган авлод флагмани ҳисобланган Galaxy S23 модели учун ҳам S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI рақамли прошивкалар аниқлангани маълум бўлди. Бу Samsung ўзининг эскироқ флагманларини ҳам эътибордан четда қолдирмаслигини тасдиқлайди.
Ҳозирча компания янги дастурий таъминотнинг расмий тақдимоти ва оммавий синов босқичининг аниқ муддатларини эълон қилгани йўқ. Бироқ тест йиғмаларининг пайдо бўлиши мазкур жараён унча узоқда эмаслигини англатади.
…