Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқда

·2·Техно
Samsung компанияси Galaxy S24 Ultra учун Оне устида ишламоқда

Samsung компанияси ўзининг аввалги флагман қурилмалари учун дастурий таъминотни янгилаш жараёнини давом эттирмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур Galaxy S24 Ultra смартфони учун One UI 9 интерфейсининг дастлабки синов йиғмаси аниқланди, бу эса фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, S928BXXU6ZZHK рақамли янги тест прошивкаси айнан Galaxy S24 Ultra модели учун мўлжалланган. Ушбу қадам жанубий кореялик ишлаб чиқарувчининг ўз қурилмаларини замонавий технологиялар ва янгиланган операцион тизимлар билан ўз вақтида таъминлаш борасидаги стратегиясини кўрсатади.

Янги One UI 9 имкониятлари ва Android 17 асоси

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бўлажак One UI 9 қобиғи Android 17 операцион тизимига асосланади. Бу ўз навбатида смартфон имкониятларини янада кенгайтириб, тизим барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

Янги дастурий таъминот фойдаланувчиларга сунъий интеллект йўналишидаги илғор функцияларни тақдим этади. Хусусан, дастур таркибидан Нов Нудге хусусияти, такомиллаштирилган Galaxy AI имкониятлари ҳамда шахсий маълумотларни ҳимоя қилишнинг кучайтирилган воситалари жой олиши айтилмоқда.

Синов жараёни ва бошқа моделлар

Аввалроқ тарқатилган хабарларга кўра, Galaxy S24 ҳамда янгироқ Galaxy S25 туркумидаги қурилмалар One UI 9 бета-тест дастурига бошқа илғор моделлар сафида қўшилиши режалаштирилган эди. Эндиликда ушбу жараён амалда бошланаётгани кўриниб турибди.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчининг ички серверларида ўтган авлод флагмани ҳисобланган Galaxy S23 модели учун ҳам S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI рақамли прошивкалар аниқлангани маълум бўлди. Бу Samsung ўзининг эскироқ флагманларини ҳам эътибордан четда қолдирмаслигини тасдиқлайди.

Ҳозирча компания янги дастурий таъминотнинг расмий тақдимоти ва оммавий синов босқичининг аниқ муддатларини эълон қилгани йўқ. Бироқ тест йиғмаларининг пайдо бўлиши мазкур жараён унча узоқда эмаслигини англатади.

SamsungGalaxy S24 UltraOne UI 9Android 17Galaxy AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиСмартфон хотираси нархи кескин ошиб, процессорлардан қимматлашдиБугун, 12:30Starlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиStarlink ва Либертй Костарикада тўғридан-тўғри спутник алоқасини ишга туширдиБугун, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиHuawei Watch GT 7 Pro ақлли соатлари Хитойда сотувга чиқдиБугун, 10:53iPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиiPhone 17 Pro стратосферадан тушиб ҳам омон қолдиБугун, 03:27Xiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Mijia ақлли вентиляция мосламасини тақдим этдиБугун, 01:51Starlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиStarlink Mini учун ўзига хос штатибли ПеакДо паюрбанки тақдим этилдиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда