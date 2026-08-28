Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтди
Челси ярим ҳимоячиси Коул Палмер янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида ўзининг ҳақиқий салоҳиятини очиб беришга эришаётганини маълум қилди. Англия терма жамоаси аъзоси жорий мавсумдаги тактик эркинлик ўтган йиллардаги чекловлардан кескин фарқ қилишини таъкидлаб, собиқ мураббийларнинг иш услубига ишора қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри хабар беришига кўра, душанба куни бўлиб ўтган Фулҳемга қарши баҳсда Челси 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу учрашувда 24 ёшли футболчи майдоннинг энг яхши ўйинчиси бўлди. Коул Палмер ўйин давомида битта ажойиб гол урибгина қолмай, бир нечта муҳим кўрсаткичлар бўйича ҳам етакчилик қилди.
Майдондаги эркинлик ва тактик ўзгаришларУчрашув давомида Палмер бешта зарба йўллади, бешта муваффақиятли дриблинг амалга оширди, ўнта яккакурашда ғалаба қозонди ва рақиб жарима майдончаси ичида тўққиз марта тўпга тегди. Жоау Педру бошлаб берган ҳужумни гол билан якунлаган ярим ҳимоячи айнан Хаби Алонсо унга майдонда эркин ҳаракат қилиш имконини бераётганини айтди.
Палмернинг сўзларига кўра, испаниялик мутахассис унга қатъий тактик чизиқлар ва қолиплардан чиқиб, майдон бўйлаб эркин ҳаракатланиш, тўпни қабул қилиш ҳамда ижодкорлик кўрсатишни талаб қилмоқда. Футболчи собиқ мураббийлар Энзо Мареска, Лиам Росениор ва Калум Макфарлейн даврида бундай ҳаракатлар хавфли зона сифатида баҳоланиб, тақиқланганини эсга олди.
Ўтган мавсумдаги қийинчиликларХаби Алонсо қўл остидаги бу ижобий ўзгаришлар футболчи учун оғир келган ўтган мавсумдан кейинги муҳим қадам бўлди. Чов қисмидаги жароҳат сабаб 11 та учрашувни ўтказиб юборган 24 ёшли футболчининг Премер-лигадаги голлари сони 10 тага тушиб кетганди. Ҳолбуки, унинг аввалги натижалари 22 ва 15 та голни ташкил этган эди.
Ҳозирги кунда Коул Палмер ўзининг аввалги ёрқин формасини тиклаб бораётганини ва Хаби Алонсонинг ишончи унга қанот берганини яширмади. Жамоанинг олдиндаги муҳим ўйинларида инглизистонлик юлдузнинг бу даражада эркин ва илҳомланиб ўйнаши Челси учун катта устунлик тақдим этиши кутилмоқда.
…