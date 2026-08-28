Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтди

·0·Спорт
Коул Палмер Хаби Алонсо қўл остида эркинлик топганини айтди

Челси ярим ҳимоячиси Коул Палмер янги бош мураббий Хаби Алонсо қўл остида ўзининг ҳақиқий салоҳиятини очиб беришга эришаётганини маълум қилди. Англия терма жамоаси аъзоси жорий мавсумдаги тактик эркинлик ўтган йиллардаги чекловлардан кескин фарқ қилишини таъкидлаб, собиқ мураббийларнинг иш услубига ишора қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри хабар беришига кўра, душанба куни бўлиб ўтган Фулҳемга қарши баҳсда Челси 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди ва бу учрашувда 24 ёшли футболчи майдоннинг энг яхши ўйинчиси бўлди. Коул Палмер ўйин давомида битта ажойиб гол урибгина қолмай, бир нечта муҳим кўрсаткичлар бўйича ҳам етакчилик қилди.

Майдондаги эркинлик ва тактик ўзгаришлар

Учрашув давомида Палмер бешта зарба йўллади, бешта муваффақиятли дриблинг амалга оширди, ўнта яккакурашда ғалаба қозонди ва рақиб жарима майдончаси ичида тўққиз марта тўпга тегди. Жоау Педру бошлаб берган ҳужумни гол билан якунлаган ярим ҳимоячи айнан Хаби Алонсо унга майдонда эркин ҳаракат қилиш имконини бераётганини айтди.

Палмернинг сўзларига кўра, испаниялик мутахассис унга қатъий тактик чизиқлар ва қолиплардан чиқиб, майдон бўйлаб эркин ҳаракатланиш, тўпни қабул қилиш ҳамда ижодкорлик кўрсатишни талаб қилмоқда. Футболчи собиқ мураббийлар Энзо Мареска, Лиам Росениор ва Калум Макфарлейн даврида бундай ҳаракатлар хавфли зона сифатида баҳоланиб, тақиқланганини эсга олди.

Ўтган мавсумдаги қийинчиликлар

Хаби Алонсо қўл остидаги бу ижобий ўзгаришлар футболчи учун оғир келган ўтган мавсумдан кейинги муҳим қадам бўлди. Чов қисмидаги жароҳат сабаб 11 та учрашувни ўтказиб юборган 24 ёшли футболчининг Премер-лигадаги голлари сони 10 тага тушиб кетганди. Ҳолбуки, унинг аввалги натижалари 22 ва 15 та голни ташкил этган эди.

Ҳозирги кунда Коул Палмер ўзининг аввалги ёрқин формасини тиклаб бораётганини ва Хаби Алонсонинг ишончи унга қанот берганини яширмади. Жамоанинг олдиндаги муҳим ўйинларида инглизистонлик юлдузнинг бу даражада эркин ва илҳомланиб ўйнаши Челси учун катта устунлик тақдим этиши кутилмоқда.

Коул ПалмерХаби АлонсоЧелсиПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиПер Сеж Раян Шеркини даҳо деб атадиБугун, 12:54Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Бугун, 12:17Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)