Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилди
Замонавий дунёда сунъий интеллект асосидаги кузатув тизимлари жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, германиялик дизайнер Симон Веккерт технология оламини ҳайратда қолдирган ноодатий ихтирони тақдим этди. У компютер кўриши алгоритмларининг инсон қоматини аниқлашига тўсқинлик қилувчи махсус «рақамли камуфляж» кўйлагини ишлаб чиқди.
Мазкур лойиҳа 2026 йилнинг август ойида Берлиннинг гавжум Котбуссер-Тор майдонида СИ асосидаги видеокузатув тизими синов тариқасида ишга туширилганидан сўнг амалиётга татбиқ этилди.
«Визуал шовқин» эффекти: Камералар нега инсонни танимай қолади?
Махсус либос инсонни инсон кўзи учун эмас, балки айнан кузатув камералари ортидаги нейротармоқлар учун «кўринмас» ва чалғитувчи қилиб кўрсатади:
Компютер кўришининг заифлиги: Сунъий интеллект одамни инсон каби яхлит ҳис қилмайди, балки бош, елка силуэти, тана пропорциялари ва контур яхлитлиги каби статистик визуал белгиларга таянади;
Нақш ва ранглар синтези: Кўйлакдаги ёрқин ранг ўтишлари ва кесишувчи геометрик шакллар алгоритм учун кучли «визуал шовқин» ҳосил қилади. Натижада нейротармоқ тасвирдаги қисмларни яхлит инсон танаси сифатида бирлаштира олмай, хатоликка йўл қўяди;
Инсон учун оддий нақш: Одам кўзи учун бу шунчаки замонавий, абстракт ва ёрқин дизайнга эга оддий текстиль маҳсулоти бўлиб кўринади.
Сунъий интеллект асосидаги видеокузатув тизимларини чалғитиш ва инсонни «кўринмас» қилишга мўлжалланган ёрқин абстракт нақшли кўйлак. Фото: © Simon Weckert
СИ’га қарши СИ: Нақшнинг ўзи қандай яратилган?
Дизайнер ушбу «камуфляж»ни яратишда сунъий интеллектнинг ўзидан восита сифатида фойдаланган:
«Рақобатли цикл» усули: Веккерт нейротармоқ ёрдамида нақш вариантини тайёрлаб, уни объектларни аниқлаш тизимларида қайта-қайта синовдан ўтказган;
Ишонч даражасини тушириш: Алгоритмнинг камера қаршисида инсон турганини тасдиқловчи ишонч кўрсаткичи энг пастки нуқтага тушгунга қадар дизайн ўзгартириб борилган;
Аниқлаш чегараси: Лойиҳа инсонни мутлақ ғойиб қилиб қўймайди, балки муайян алгоритмларнинг одамни таниш қобилиятини кескин пасайтиришга хизмат қилади.
…