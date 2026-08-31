Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилди

·47·Техно
Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилди

Замонавий дунёда сунъий интеллект асосидаги кузатув тизимлари жадал ривожланиб бораётган бир пайтда, германиялик дизайнер Симон Веккерт технология оламини ҳайратда қолдирган ноодатий ихтирони тақдим этди. У компютер кўриши алгоритмларининг инсон қоматини аниқлашига тўсқинлик қилувчи махсус «рақамли камуфляж» кўйлагини ишлаб чиқди.

Мазкур лойиҳа 2026 йилнинг август ойида Берлиннинг гавжум Котбуссер-Тор майдонида СИ асосидаги видеокузатув тизими синов тариқасида ишга туширилганидан сўнг амалиётга татбиқ этилди.

«Визуал шовқин» эффекти: Камералар нега инсонни танимай қолади?

Махсус либос инсонни инсон кўзи учун эмас, балки айнан кузатув камералари ортидаги нейротармоқлар учун «кўринмас» ва чалғитувчи қилиб кўрсатади:

  • Компютер кўришининг заифлиги: Сунъий интеллект одамни инсон каби яхлит ҳис қилмайди, балки бош, елка силуэти, тана пропорциялари ва контур яхлитлиги каби статистик визуал белгиларга таянади;

  • Нақш ва ранглар синтези: Кўйлакдаги ёрқин ранг ўтишлари ва кесишувчи геометрик шакллар алгоритм учун кучли «визуал шовқин» ҳосил қилади. Натижада нейротармоқ тасвирдаги қисмларни яхлит инсон танаси сифатида бирлаштира олмай, хатоликка йўл қўяди;

  • Инсон учун оддий нақш: Одам кўзи учун бу шунчаки замонавий, абстракт ва ёрқин дизайнга эга оддий текстиль маҳсулоти бўлиб кўринади.

Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилди

Сунъий интеллект асосидаги видеокузатув тизимларини чалғитиш ва инсонни «кўринмас» қилишга мўлжалланган ёрқин абстракт нақшли кўйлак. Фото: © Simon Weckert

СИ’га қарши СИ: Нақшнинг ўзи қандай яратилган?

Дизайнер ушбу «камуфляж»ни яратишда сунъий интеллектнинг ўзидан восита сифатида фойдаланган:

  • «Рақобатли цикл» усули: Веккерт нейротармоқ ёрдамида нақш вариантини тайёрлаб, уни объектларни аниқлаш тизимларида қайта-қайта синовдан ўтказган;

  • Ишонч даражасини тушириш: Алгоритмнинг камера қаршисида инсон турганини тасдиқловчи ишонч кўрсаткичи энг пастки нуқтага тушгунга қадар дизайн ўзгартириб борилган;

  • Аниқлаш чегараси: Лойиҳа инсонни мутлақ ғойиб қилиб қўймайди, балки муайян алгоритмларнинг одамни таниш қобилиятини кескин пасайтиришга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиHuawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилдиБугун, 11:21Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди