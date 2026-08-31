АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)

·21·Дунё
АҚШ Эроннинг Ларак оролига зарба берди: янги хавф юзага келди (видео)

Яқин Шарқда вазият яна кескинлашди. АҚШ ҳарбийлари Эроннинг стратегик Ҳормуз бўғози яқинидаги Ларак оролида жойлашган икки ракета учириш мосламасига зарба берган. Бу Вашингтоннинг июль ойи охиридан буён Эрон ҳудудига берган биринчи маълум зарбаси бўлди.

Зарба ортидан Теҳрон жавоб қайтарди. Эрон Исроил ёки Форс кўрфазидаги объектларга эмас, балки Иорданияда АҚШ ҳарбийлари жойлашган базаларга ракета зарбалари берганини маълум қилди. Шу тариқа бир неча ҳафта давом этган нисбий сукутдан кейин АҚШ ва Эрон ўртасидаги тўғридан-тўғри ҳарбий қарама-қаршилик яна кучайди.

Ларак оролида нима содир бўлди?

АҚШ расмийсининг маълум қилишича, америкалик ҳарбийлар Ларак оролидаги икки ракета учириш мосламасини нишонга олган.

Вашингтоннинг талқинига кўра, ушбу мосламалар Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси томонидан Ҳормуз бўғозига мина ўрнатиш учун ракеталар тайёрлашда фойдаланилиши мумкин бўлган.

АҚШ томони бу ҳаракатни стратегик сув йўлида кемалар ҳаракати хавфсизлигига таҳдиднинг олдини олиш билан изоҳлаган.

Эрон томони нима деди?

Эроннинг Fars агентлиги Ларак ороли яқинида портлашлар содир бўлганини хабар қилган. Кейинроқ Эрон Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси ҳам зарба берилганини тасдиқлаган.

Эрон расмийлари ҳужум натижасида ҳарбийлар ва фуқаролар орасида ҳалок бўлганлар ҳамда ярадорлар борлигини билдирган.

Айрим Эрон ОАВларида эса қурбонлар сони бўйича аниқ рақамлар келтирилган. Бироқ дастлабки хабарлардаги маълумотлар бир-биридан фарқ қилиши сабабли қурбонлар ҳақидаги рақамларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш лозим.

Эрон АҚШга қандай жавоб берди?

Ларак оролига зарбадан кейин Эрон АҚШ ҳарбий объектларига қарши жавоб чораларини бошлаганини билдирди.

Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Иорданияда АҚШ ҳарбийлари жойлашган икки база нишонга олинганини маълум қилди. Иордания эса ўз ҳудудига учиб кирган ракеталарнинг саккизтаси ҳаво мудофааси томонидан тутиб қолинганини билдирди.

Бу воқеалар АҚШ ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршилик яна очиқ ҳарбий босқичга қайтиши мумкинлигини кўрсатди.

Нега Ҳормуз бўғози атрофидаги вазият муҳим?

Ларак ороли оддий географик нуқта эмас. У Ҳормуз бўғози яқинида жойлашган.

Ҳормуз бўғози жаҳон энергетикаси учун стратегик аҳамиятга эга бўлган денгиз йўли ҳисобланади. Шунинг учун бу ҳудуддаги ҳар қандай ҳарбий ҳаракат нафақат АҚШ ва Эрон муносабатларига, балки нефть бозори ва халқаро денгиз қатновига ҳам таъсир қилиши мумкин. Reuters маълумотларига кўра, янги кескинлашувдан кейин Brent нефти нархи 90 доллардан юқорига кўтарилган.

Вашингтоннинг асосий мақсади нима?

АҚШ зарбани кенг кўламли янги ҳарбий операция сифатида эмас, балки чекланган ва аниқ нишонга қаратилган ҳаракат сифатида талқин қилмоқда.

Вашингтоннинг асосий даъвоси — Эрон томонидан Ҳормуз бўғозига денгиз миналарини жойлаштириш эҳтимолини бартараф этиш ва муҳим халқаро сув йўлида кемалар ҳаракатини ҳимоя қилиш.

Бироқ Теҳрон бу позицияни қабул қилмаяпти ва АҚШ ҳаракатларини тажовуз сифатида баҳоламоқда.

Энди вазият қаерга қараб кетади?

Ларак оролига берилган зарба бир қарашда чекланган ҳарбий операциядек кўриниши мумкин. Аммо унинг ортидан Эроннинг Иорданиядаги АҚШ объектларига жавоб зарбалари вазиятни янада мураккаблаштирди.

Ҳозир томонлар ўртасидаги асосий хавф — чекланган зарбалар занжири кенгроқ ҳарбий тўқнашувга айланиб кетиши.

Айниқса, Ҳормуз бўғози атрофидаги ҳар қандай янги ҳаракат нефть таъминоти, халқаро савдо ва минтақавий хавфсизликка таъсир қилиши мумкин. Шу сабабли Ларак оролидаги зарба фақат битта ҳарбий объектга қилинган ҳужум эмас, балки АҚШ ва Эрон ўртасидаги кескинликнинг янги босқичи сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланади«Макка» битими: Истанбулда муҳим йиғилиш бошланадиБугун, 10:18Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Ҳақиқий буюмлар билан турмуш қурганлар: ғалати «никоҳлар» тарихи (фото)Бугун, 05:56Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Швецияда 7 нафар сайёҳ эскалаторда кутилмаган ҳолатга тушди (видео)Бугун, 04:21Путин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиПутин, Трамп ва Зеленский учрашуви қачон бўлиши мумкин? Ягона шарти маълум қилиндиКеча, 23:04АҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиАҚШ Саудия Арабистонининг ҳусийларга қарши режасини рад этдиКеча, 22:58Ўзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиЎзбекистон ва Беларусь ҳарбий ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Минскдаги музокаралар тафсилотиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди