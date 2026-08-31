Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқланди

·20·Ўзбекистон
Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқланди

Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ тумани ҳудудида жойлашган Аркутсой палеолит ёдгорлигида олиб борилаётган кенг кўламли археологик қазишмалар Ўзбекистон тарихининг энг қадимги саҳифаларини қайта ёзиш имконини бермоқда. Ўзбекистон Фанлар академияси Миллий археология маркази Антропология институти ҳамда Россия Фанлар академияси Сибир бўлими Археология ва этнография институти мутахассисларидан иборат қўшма экспедиция ушбу ҳудудда учинчи йилдирки изланишларни давом эттирмоқда.

Айни пайтда ёдгорликнинг учта алоҳида майдонида олиб борилаётган илмий қазишмаларда қадимги инсонлар томонидан ишлов берилган ноёб тош буюмлар (артефактлар) топилди.

320–280 минг йиллик қатлам ва инсониятнинг дастлабки излари

Олимлар Аркутсой геологик кесмасининг турли чуқурликларида бир нечта қадимги маданий қатламларни аниқлашга муваффақ бўлишди:

  • Бир неча босқичли ўзлаштириш: Инсон қўли теккан тош қуроллар биринчи, иккинчи ва учинчи қазилма тупроқ қатламларидан топилган. Бу эса қадимги аждодларимиз Аркутсой ҳудудини бир марта эмас, балки минг йиллар давомида бир неча босқичда ўзлаштирганини кўрсатади;

  • 320–280 минг йиллик ноёб қатлам: Айниқса, учинчи қадимги тупроқ қатламидан чиққан артефактлар улкан илмий сенсацияга асос бўлмоқда. Дастлабки геологик ва палеоиқлимий таққослашларга кўра, ушбу қатлам бундан тахминан 320–280 минг йил аввал шаклланган;

  • Ўзбекистондаги энг қадимги манзилгоҳ: Агар ушбу ёш кўрсаткичлари замонавий лабораторияларнинг абсолют саналаш усуллари билан тўлиқ тасдиқланса, Аркутсой Ўзбекистон ҳудудида ҳозиргача маълум бўлган энг қадимги археологик ёдгорлик сифатида тарихга киради.

Илк палеолит ва Марказий Осиёдаги миграция йўллари

Ушбу кашфиёт минтақа ва глобал антропология учун қуйидаги стратегик хулосаларни беради:

  • Илк палеолит даври манзараси: Топилмалар Тошкент воҳаси ва умуман юртимиз ҳудуди қадимги инсон жамоалари томонидан илк палеолитнинг сўнгги босқичларидаёқ кенг ўзлаштирилганини исботлайди;

  • Иқлимга мослашиш сирлари: Янги артефактлар қадимги одамларнинг Марказий Осиё бўйлаб тарқалиш йўналишлари ҳамда уларнинг кескин табиий-иқлимий ўзгаришларга қандай мослашганини ўрганишда бебаҳо манба бўлиб хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариДарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлариБугун, 11:14Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Кеча, 22:15Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Кеча, 20:1630 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлариКеча, 18:22Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 16:53«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиКеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)