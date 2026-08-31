Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозонди
Жуд Беллингем ва Килиан Мбаппеларнинг ёрқин ўйини эвазига Реал Мадрид ўз уйида Малага жамоасини йирик 4:5 ҳисобида эмас, балки 4:0 ҳисобида таслим этиб, Ла Лига мавсумидаги муваффақиятли юришини давом эттирди. Ушбу ғалаба жамоанинг мусобақа жадвалидаги етакчилигини сақлаб қолиш билан бирга, бош мураббий лавозимига қайтган Жосе Моуринунинг кетма-кет учинчи ғалабасига айланди ва мадридликларнинг Испания чемпионатидаги мавсумдаги етакчилик мақомини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда устунликни ўрнатган Реал Мадрид ўйин тақдирини қисқа вақт ичида ҳал қилди. Ўйиннинг 19-дақиқасида инглиз ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг индивидуал маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни очди. Майдон марказидан 35 масофадан тўпни эгаллаган 23 ёшли футболчи уч нафар рақиб ҳимоячисини ортда қолдириб, Малага дарвозабони Алфонсо Ҳеррерони ожиз қолдирди ва ажойиб гол муаллифига айланди.
Беллингэм ва Мбаппе шоусиOraдан атиги етти дақиқа ўтиб, Беллингэм яна асосий қаҳрамонга айланди. Ҳерреро қайтарган зарбадан сўнг, инглиз футболчисининг йўллаган боши билан берган зарбаси дарвозабонига тегиб тўп тўрга бориб тушди ва автогол қайд этилди. Шундан сўнг, яқинда Real Sociedad дарвозасига ҳет-трик киритган Килиан Мбаппе ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор кўрсатиб, ҳисобни 2:0 кўринишидан 3:0ga етказди. Франциялик ҳужумчи ўнг қанотдан Трент Александер-Арнолд узатиб берган тўпни жарима майдончаси ичидан тўғридан-тўғри дарвозанинг пастки бурчагига йўллаб, танаффусгача ўйин тақдирини амалда ҳал қилди.
Иккинчи бўлимда ҳам майдонда тўлиқ устунликни сақлаб қолган Реал Мадрид рақибига деярли имкон қолдирмади. Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида захирадан майдонга тушган Арда Гулер якуний нуқтани қўйди. Винисиус Жуниор билан амалга оширилган тезкор қарши ҳужум ва чиройли узатмалардан кейин туркиялик ёш истеъдод яқин масофадан тўпни дарвозага киритиб, учрашувдаги якуний натижани ўрнатди.
Жосе Моуринунинг тактик ёндашувиУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида Жозе Моуринью ўз футболчиларининг ҳаракатларидан мамнунлигини яширмади ва хусусан Жуд Беллингемнинг ўйинига юқори баҳо берди. Португалиялик мутахассис ўзининг иккинчи келишида жамоанинг ҳужум чизиғидаги юлдузлар ўртасидаги мувозанатни топишга муваффақ бўлганини ва улар орасидаги тушунмовчиликлар ҳақидаги миш-мишлар асоссиз эканини таъкидлаб ўтди. Ўз навбатида, Беллингэм ҳам Моуринунинг келиши унга майдонда кўпроқ эркинлик берганини ва бу ўз имкониятларини тўлақонли кўрсатишга ёрдам бераётганини қайд этди.
Статистик маълумотларга кўра, Реал Мадрид учрашув давомида 56.7 фоиз тўп назоратини сақлаб қолди ва 19 та зарба берди (Малага эса 14 та зарба йўллади). Ушбу ишончли ғалаба Лос Бланкос жамоасига асосий рақиби Барселона билан чемпионлик пойгасида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун муҳим қадам бўлди.
…