Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозонди

·16·Спорт
Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозонди

Жуд Беллингем ва Килиан Мбаппеларнинг ёрқин ўйини эвазига Реал Мадрид ўз уйида Малага жамоасини йирик 4:5 ҳисобида эмас, балки 4:0 ҳисобида таслим этиб, Ла Лига мавсумидаги муваффақиятли юришини давом эттирди. Ушбу ғалаба жамоанинг мусобақа жадвалидаги етакчилигини сақлаб қолиш билан бирга, бош мураббий лавозимига қайтган Жосе Моуринунинг кетма-кет учинчи ғалабасига айланди ва мадридликларнинг Испания чемпионатидаги мавсумдаги етакчилик мақомини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ майдонда устунликни ўрнатган Реал Мадрид ўйин тақдирини қисқа вақт ичида ҳал қилди. Ўйиннинг 19-дақиқасида инглиз ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем ўзининг индивидуал маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни очди. Майдон марказидан 35 масофадан тўпни эгаллаган 23 ёшли футболчи уч нафар рақиб ҳимоячисини ортда қолдириб, Малага дарвозабони Алфонсо Ҳеррерони ожиз қолдирди ва ажойиб гол муаллифига айланди.

Беллингэм ва Мбаппе шоуси

Oraдан атиги етти дақиқа ўтиб, Беллингэм яна асосий қаҳрамонга айланди. Ҳерреро қайтарган зарбадан сўнг, инглиз футболчисининг йўллаган боши билан берган зарбаси дарвозабонига тегиб тўп тўрга бориб тушди ва автогол қайд этилди. Шундан сўнг, яқинда Real Sociedad дарвозасига ҳет-трик киритган Килиан Мбаппе ўзининг сермаҳсуллигини яна бир бор кўрсатиб, ҳисобни 2:0 кўринишидан 3:0ga етказди. Франциялик ҳужумчи ўнг қанотдан Трент Александер-Арнолд узатиб берган тўпни жарима майдончаси ичидан тўғридан-тўғри дарвозанинг пастки бурчагига йўллаб, танаффусгача ўйин тақдирини амалда ҳал қилди.

Иккинчи бўлимда ҳам майдонда тўлиқ устунликни сақлаб қолган Реал Мадрид рақибига деярли имкон қолдирмади. Ўйиннинг сўнгги дақиқаларида захирадан майдонга тушган Арда Гулер якуний нуқтани қўйди. Винисиус Жуниор билан амалга оширилган тезкор қарши ҳужум ва чиройли узатмалардан кейин туркиялик ёш истеъдод яқин масофадан тўпни дарвозага киритиб, учрашувдаги якуний натижани ўрнатди.

Жосе Моуринунинг тактик ёндашуви

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида Жозе Моуринью ўз футболчиларининг ҳаракатларидан мамнунлигини яширмади ва хусусан Жуд Беллингемнинг ўйинига юқори баҳо берди. Португалиялик мутахассис ўзининг иккинчи келишида жамоанинг ҳужум чизиғидаги юлдузлар ўртасидаги мувозанатни топишга муваффақ бўлганини ва улар орасидаги тушунмовчиликлар ҳақидаги миш-мишлар асоссиз эканини таъкидлаб ўтди. Ўз навбатида, Беллингэм ҳам Моуринунинг келиши унга майдонда кўпроқ эркинлик берганини ва бу ўз имкониятларини тўлақонли кўрсатишга ёрдам бераётганини қайд этди.

Статистик маълумотларга кўра, Реал Мадрид учрашув давомида 56.7 фоиз тўп назоратини сақлаб қолди ва 19 та зарба берди (Малага эса 14 та зарба йўллади). Ушбу ишончли ғалаба Лос Бланкос жамоасига асосий рақиби Барселона билан чемпионлик пойгасида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш учун муҳим қадам бўлди.

Реал МадридЖуде БеллингэмКилиан МбаппеЖозе МоуриньюЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Бугун, 09:16Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06Мужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиМужибилло Турсунов Якутскда россиялик боксчини енгдиБугун, 08:59Моуринью «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиМоуринью «Малага» билан ўйиндан сўнг мухлисларга ҳақиқий футболни тушунтирдиБугун, 08:53Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)