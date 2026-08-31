Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилди
Хитой бозорида инновацион технологиялари билан танилган Huawei компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Huawei Мате ХТ 2 учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ушбу қурилма замонавий гаджетлар бозорида янги босқични бошлаб бериши ва бу турдаги технологияларга бўлган қизиқишни янада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Digital Chat Station тошкентлик ва халқаро технология ихлосмандлари диққат билан кузатиб бораётган инсайдер маълумотларига кўра, янги авлод қурилмаси ўта юпқа корпусга эга бўлиб, у тўлиқ очилган ҳолатда тахминан 10 дюймли улкан экранни тақдим этади. Бу фойдаланувчиларга планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтнинг ўзида тақдим этади.
Қурилманинг техник имкониятлари ва экран хусусиятлариСмартфоннинг ташқи дисплейи фронтал камера учун махсус тирқиш билан жиҳозланади. Ички экран ҳам ўз навбатида алоҳида камера тирқишига эга бўлади. Қурилманинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бармоқ изи сканери корпуснинг ён томонига жойлаштирилгани фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.
Мате ХТ 2 моделининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг тезкор хотираси ҳисобланади. Маълум қилинишича, ушбу линиядаги барча қурилмалар конфигурацияларга бўлиниб ўтирмасдан, тўғридан-тўғри 16 GB оператив хотира билан таъминланади.
Хотира ҳажми ва махфийлик функциялариҚурилманинг ички хотираси ҳам ўзининг кўлами билан ажралиб туради. Максимал ўрнатилган хотира ҳажми нақ 2 TB га етиши хабар қилинмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга жуда катта ҳажмдаги маълумотларни ҳеч қандай чекловларсиз сақлаш имконини беради.
Шунингдек, 1 TB ва 2 TB сиғимли ички хотирага эга версиялар яна бир ноёб функция — махфийлик экрани билан жиҳозланади. Ушбу технология дисплейнинг кўриш бурчагини чеклашга хизмат қилади. Натижада атрофдаги бегона шахслар экрандаги маълумотларни осонликча кўра олмайди ва бу фойдаланувчи махфийлигини оширади.
Ҳозирги вақтда Хитойда ушбу қизиқарли қурилма учун олдиндан буюртма расман бошланган бўлиб, харидорларга буюртма расмийлаштиргани учун турли хил фойдали бонуслар ҳам тақдим этилмоқда.
…