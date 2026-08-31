Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилди

·12·Техно
Huawei Мате ХТ 2 смартфони Хитойда олдиндан буюртмага очилди

Хитой бозорида инновацион технологиялари билан танилган Huawei компанияси ўзининг навбатдаги флагман қурилмаси — Huawei Мате ХТ 2 учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлади. Ушбу қурилма замонавий гаджетлар бозорида янги босқични бошлаб бериши ва бу турдаги технологияларга бўлган қизиқишни янада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Digital Chat Station тошкентлик ва халқаро технология ихлосмандлари диққат билан кузатиб бораётган инсайдер маълумотларига кўра, янги авлод қурилмаси ўта юпқа корпусга эга бўлиб, у тўлиқ очилган ҳолатда тахминан 10 дюймли улкан экранни тақдим этади. Бу фойдаланувчиларга планшет ва смартфон имкониятларини бир вақтнинг ўзида тақдим этади.

Қурилманинг техник имкониятлари ва экран хусусиятлари

Смартфоннинг ташқи дисплейи фронтал камера учун махсус тирқиш билан жиҳозланади. Ички экран ҳам ўз навбатида алоҳида камера тирқишига эга бўлади. Қурилманинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида бармоқ изи сканери корпуснинг ён томонига жойлаштирилгани фойдаланишда қўшимча қулайлик яратади.

Мате ХТ 2 моделининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг тезкор хотираси ҳисобланади. Маълум қилинишича, ушбу линиядаги барча қурилмалар конфигурацияларга бўлиниб ўтирмасдан, тўғридан-тўғри 16 GB оператив хотира билан таъминланади.

Хотира ҳажми ва махфийлик функциялари

Қурилманинг ички хотираси ҳам ўзининг кўлами билан ажралиб туради. Максимал ўрнатилган хотира ҳажми нақ 2 TB га етиши хабар қилинмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга жуда катта ҳажмдаги маълумотларни ҳеч қандай чекловларсиз сақлаш имконини беради.

Шунингдек, 1 TB ва 2 TB сиғимли ички хотирага эга версиялар яна бир ноёб функция — махфийлик экрани билан жиҳозланади. Ушбу технология дисплейнинг кўриш бурчагини чеклашга хизмат қилади. Натижада атрофдаги бегона шахслар экрандаги маълумотларни осонликча кўра олмайди ва бу фойдаланувчи махфийлигини оширади.

Ҳозирги вақтда Хитойда ушбу қизиқарли қурилма учун олдиндан буюртма расман бошланган бўлиб, харидорларга буюртма расмийлаштиргани учун турли хил фойдали бонуслар ҳам тақдим этилмоқда.

HuaweiМате ХТ 2СмартфонТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиБугун, 11:59Камералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиКамералар танимай қолади: Сунъий интеллектни чалғитувчи «ақлли» кўйлак яратилдиБугун, 11:05Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаБугун, 09:52Specialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси янги Турбо Вадо электровелосипедини тақдим этдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиSamsung Galaxy З Fold8 Ultra чидамлилик тестида синиб қолдиБугун, 03:21Физиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиФизиклар ёруғликда Магнус эффектини илк бор қайд этишдиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди