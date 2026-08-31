Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари

·33·Ўзбекистон
Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари

Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик байрами арафасида Сурхондарё вилоятида йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири фойдаланишга топширилди. Умумий узунлиги 111 километрни ташкил этувчи Дарбанд–Бойсун–Элбаён автомобиль йўлини қуриш ва реконструкция қилиш лойиҳасининг дастлабки босқичи муваффақиятли якунланди.

30 август куни мазкур магистралнинг 5–32,5 километрлик қисми тўлиқ замонавий стандартлар асосида қуриб битказилиб, ҳайдовчилар ва йўловчилар ихтиёрига берилди.

Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари

7 та кўприк ва тунги ёритиш тизими: Қурилиш кўлами қандай бўлди?

Вилоят ҳокимлиги маълумотларига кўра, биринчи босқич доирасида ҳудуд инфратузилмасини тубдан яхшилайдиган қуйидаги муҳим иншоотлар қад ростлади:

  • Кўприклар ва йўл ўтказгичлар: Магистралнинг ушбу қисмида жами 7 та янги кўприк барпо этилди;

  • Пиёдалар хавфсизлиги: Аҳоли пунктлари ҳудудида тунги ёритиш тизимлари билан тўлиқ таъминланган 8 километрлик замонавий пиёдалар йўлаги қурилди;

  • 60 метрлик янги йўл ўтказгич: Лойиҳанинг 7,1-километрида қад ростлаган янги йўл ўтказгич кўпригининг узунлиги 60 метр, эни 15,7 метр, ер сатҳидан баландлиги эса 9 метрни ташкил этади.

Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари

Тантанали очилиш ва халқаро ҳамкорлик

Иншоотнинг очилиш маросими янги йўл ўтказгич кўприги устида катта тантана билан бўлиб ўтди:

  • Раҳбарият ва жамоатчилик иштироки: Тантанали тадбирда Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов, нуронийлар, маҳаллий фаоллар, пудратчи ташкилот мутахассислари ҳамда кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди;

  • Халқаро молиялаштириш ва пудратчи: Мазкур стратегик лойиҳа Осиё тараққиёт банки (ОТБ) томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилмоқда. Қурилиш ишларини Озарбойжоннинг халқаро тан олинган «Lankaran Yol Tikinti» компанияси амалга оширмоқда.

Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиТошкент вилоятида 300 минг йиллик ноёб топилмалар аниқландиБугун, 10:58Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)Кеча, 22:15Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Кеча, 20:1630 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлариКеча, 18:22Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Кеча, 16:53«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиКеча, 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)