Дарбанд–Бойсун–Элбаён йўлининг биринчи босқичи битди: Ушбу халқаро лойиҳа тафсилотлари
Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик байрами арафасида Сурхондарё вилоятида йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири фойдаланишга топширилди. Умумий узунлиги 111 километрни ташкил этувчи Дарбанд–Бойсун–Элбаён автомобиль йўлини қуриш ва реконструкция қилиш лойиҳасининг дастлабки босқичи муваффақиятли якунланди.
30 август куни мазкур магистралнинг 5–32,5 километрлик қисми тўлиқ замонавий стандартлар асосида қуриб битказилиб, ҳайдовчилар ва йўловчилар ихтиёрига берилди.
7 та кўприк ва тунги ёритиш тизими: Қурилиш кўлами қандай бўлди?
Вилоят ҳокимлиги маълумотларига кўра, биринчи босқич доирасида ҳудуд инфратузилмасини тубдан яхшилайдиган қуйидаги муҳим иншоотлар қад ростлади:
Кўприклар ва йўл ўтказгичлар: Магистралнинг ушбу қисмида жами 7 та янги кўприк барпо этилди;
Пиёдалар хавфсизлиги: Аҳоли пунктлари ҳудудида тунги ёритиш тизимлари билан тўлиқ таъминланган 8 километрлик замонавий пиёдалар йўлаги қурилди;
60 метрлик янги йўл ўтказгич: Лойиҳанинг 7,1-километрида қад ростлаган янги йўл ўтказгич кўпригининг узунлиги 60 метр, эни 15,7 метр, ер сатҳидан баландлиги эса 9 метрни ташкил этади.
Тантанали очилиш ва халқаро ҳамкорлик
Иншоотнинг очилиш маросими янги йўл ўтказгич кўприги устида катта тантана билан бўлиб ўтди:
Раҳбарият ва жамоатчилик иштироки: Тантанали тадбирда Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов, нуронийлар, маҳаллий фаоллар, пудратчи ташкилот мутахассислари ҳамда кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди;
Халқаро молиялаштириш ва пудратчи: Мазкур стратегик лойиҳа Осиё тараққиёт банки (ОТБ) томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилмоқда. Қурилиш ишларини Озарбойжоннинг халқаро тан олинган «Lankaran Yol Tikinti» компанияси амалга оширмоқда.
…