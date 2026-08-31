Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!

·48·Спорт
Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!

Туркия Суперлигасининг 3-тури доирасида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Қосимпошо» клуби билан куч синашиб, 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди. Истанбул дербиси мақомидаги ушбу баҳс тўлиқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг ёрқин бенефисига айланди.

Учрашувда ҳисобни очган ва рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни яратган Шомуродов мавсумдаги сермаҳсуллик сериясини давом эттирмоқда.

Шомуродов қаҳрамонлиги: Ўйиндаги барча хавфли вазиятлар хроникаси

Беллашув давомида Элдор Шомуродов рақиб ҳимоячиларига ҳақиқий «бошоғриқ» бўлди:

  • 11-дақиқа: Олсеннинг ўнг қанотдан жарима майдонига узатган тўпига Шомуродов юқорига сакраб, бош билан хавфли зарба йўллади;

  • 18-дақиқа — ГОЛ! (1:0): Бозокнинг узатмасидан сўнг Шомуродов жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олди. Тўп ҳимоячига тегиб, йўналишини ўзгартирди ва посбон Жанниотисни чалғитиб, тўрга бориб тушди;

  • 20-дақиқа: Тўпни рақибдан олиб қўйган Элдор жарима майдонига ёриб кириб, зарба берди. Тўп ҳимоячига тегиб, дарвоза устунига урилди ва майдонга қайтди;

  • 69-дақиқа: Опокунинг аниқ пасидан сўнг ўзбекистонлик форвард яна бир қулай имкониятни юзага келтирди;

  • 78-дақиқа: Оперининг қанотдан узатмасига Шомуродов пенальти нуқтаси яқинида бош билан зарба берди, аммо тўп яна дарвоза устунига тегиб қайтди;

  • 81-дақиқа — Жавоб голи (1:1): Бенедичакнинг узатмасидан сўнг Диабате ҳисобни тенглаштириб, мувозанатни тиклади.

Ушбу дуранг натижадан сўнг «Башакшеҳир» очколарини 4 тага етказди. Жамоани 4-турда амалдаги чемпион — «Галатасарой»га қарши оғир баҳс кутмоқда.

Тўпурарлар пойгаси: Шомуродов юлдузлар орасида

Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида қаторасига иккинчи мавсум «Олтин бутса» учун асосий даъвогарга айланмоқда:

  • Мавсум стартидаги натижа: Шомуродов дастлабки 3 та ўйинда 3 та гол уриб (ҳар баҳсда биттадан), тўпурарлар рўйхатида 2-ўринга кўтарилиб олди;

  • Осимҳен билан рақобат: «Галатасарой»нинг нигериялик юлдузи Виктор Осимҳен 3 та ўйинда 5 та гол билан пешқадамлик қилмоқда;

  • Юлдузлар таъқиби: Ҳар икки ҳужумчи ортидан ўз ҳисобига 2 тадан гол ёздириб қўйган Муҳаммад Салоҳ, Мэйсон Гринвуд ва Ведат Мурики каби машҳур юлдузлар келишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Коди Гакпо нега «Тоттенхэм»ни алдаб, «Манчестер Сити»ни танлади?Бугун, 11:27Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиЭмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот бердиБугун, 11:21Реал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиРеал Мадрид Малага устидан ишончли ғалаба қозондиБугун, 09:50Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Сонг Ядонг Умар Нурмагомедов ҳақида кескин фикр билдирди...Бугун, 09:16Азизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиАзизян Гуськовнинг Анкалаевга қарши жангидаги парда орти воқеаларни очиқладиБугун, 09:12Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бобур Қурбонов тўлиқ жангдан сўнг мағлубиятга учради (видео)Бугун, 09:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)