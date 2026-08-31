Шомуродов Туркияда қаторасига 3-ўйинда гол уриб, рекорд қайд этмоқда!
Туркия Суперлигасининг 3-тури доирасида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Қосимпошо» клуби билан куч синашиб, 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди. Истанбул дербиси мақомидаги ушбу баҳс тўлиқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг ёрқин бенефисига айланди.
Учрашувда ҳисобни очган ва рақиб дарвозаси олдида бир нечта хавфли вазиятларни яратган Шомуродов мавсумдаги сермаҳсуллик сериясини давом эттирмоқда.
Шомуродов қаҳрамонлиги: Ўйиндаги барча хавфли вазиятлар хроникаси
Беллашув давомида Элдор Шомуродов рақиб ҳимоячиларига ҳақиқий «бошоғриқ» бўлди:
11-дақиқа: Олсеннинг ўнг қанотдан жарима майдонига узатган тўпига Шомуродов юқорига сакраб, бош билан хавфли зарба йўллади;
18-дақиқа — ГОЛ! (1:0): Бозокнинг узатмасидан сўнг Шомуродов жарима майдони ташқарисидан дарвозани нишонга олди. Тўп ҳимоячига тегиб, йўналишини ўзгартирди ва посбон Жанниотисни чалғитиб, тўрга бориб тушди;
20-дақиқа: Тўпни рақибдан олиб қўйган Элдор жарима майдонига ёриб кириб, зарба берди. Тўп ҳимоячига тегиб, дарвоза устунига урилди ва майдонга қайтди;
69-дақиқа: Опокунинг аниқ пасидан сўнг ўзбекистонлик форвард яна бир қулай имкониятни юзага келтирди;
78-дақиқа: Оперининг қанотдан узатмасига Шомуродов пенальти нуқтаси яқинида бош билан зарба берди, аммо тўп яна дарвоза устунига тегиб қайтди;
81-дақиқа — Жавоб голи (1:1): Бенедичакнинг узатмасидан сўнг Диабате ҳисобни тенглаштириб, мувозанатни тиклади.
Ушбу дуранг натижадан сўнг «Башакшеҳир» очколарини 4 тага етказди. Жамоани 4-турда амалдаги чемпион — «Галатасарой»га қарши оғир баҳс кутмоқда.
Тўпурарлар пойгаси: Шомуродов юлдузлар орасида
Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида қаторасига иккинчи мавсум «Олтин бутса» учун асосий даъвогарга айланмоқда:
Мавсум стартидаги натижа: Шомуродов дастлабки 3 та ўйинда 3 та гол уриб (ҳар баҳсда биттадан), тўпурарлар рўйхатида 2-ўринга кўтарилиб олди;
Осимҳен билан рақобат: «Галатасарой»нинг нигериялик юлдузи Виктор Осимҳен 3 та ўйинда 5 та гол билан пешқадамлик қилмоқда;
Юлдузлар таъқиби: Ҳар икки ҳужумчи ортидан ўз ҳисобига 2 тадан гол ёздириб қўйган Муҳаммад Салоҳ, Мэйсон Гринвуд ва Ведат Мурики каби машҳур юлдузлар келишмоқда.
…