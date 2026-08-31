2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади
Ўзбекистон ва Хитой Халқ Республикасининг Ҳонконг махсус маъмурий ҳудуди ўртасидаги транспорт-логистика ва инвестициявий алоқалар янги босқичга чиқмоқда. Транспорт вазирлиги матбуот хизматининг хабарига кўра, вазир Илҳом Маҳкамов Ҳонконгнинг «Бир макон, бир йўл» офиси раҳбари Николас Хо Лик-Чи билан муҳим музокаралар ўтказди.
Учрашув марказида Ўзбекистоннинг энг йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири — Тошкент–Самарқанд пулли автомобиль йўли қурилишини молиялаштириш масаласи турди. Ҳонконг томони мазкур ташаббус ўзлари учун устувор аҳамиятга эга эканини маълум қилди.
2,2 млрд долларлик мегалойиҳа: Инвестиция ва қурилиш босқичлари
22 август куни қурилишига расман старт берилган ушбу стратегик йўл икки босқичда амалга оширилади:
COVEC томонидан қурилиш: Хитойнинг таниқли «China Overseas Engineering Group» (COVEC) компанияси янги автомагистрални тўлиқ барпо этиб, уни 2030 йилда фойдаланишга топширади;
Оператор ва пулли тизим: Йўл тўлиқ қуриб битказилгач, алоҳида оператор компания танлаб олинади ва магистрал пулли йўл тизимига ўтказилади;
Ҳонконг банкларининг ҳиссаси: Умумий қиймати 2,2 млрд доллар бўлган мазкур йирик лойиҳага Ҳонконгнинг етакчи молиявий институтлари ва банкларини фаол жалб этиш режалаштирилмоқда.
Ҳонконгга тўғридан-тўғри парвозлар ва ҳукуматлараро битим
Музокараларда фақат автомобиль йўли эмас, балки ҳаво қатновини ривожлантириш масалалари ҳам келишиб олинди:
Авиақатнов бўйича ҳукуматлараро битим: Томонлар Ўзбекистон ва Ҳонконг ўртасида ҳаво қатнови тўғрисидаги муҳим битимни имзолашга тайёргарлик кўрмоқда;
Мунтазам рейслар: Икки томонлама туризм ва бизнес алоқаларини кенгайтириш мақсадида тўғридан-тўғри мунтазам авиапарвозлар йўлга қўйилиши кутилмоқда;
Ҳамкорлик давоми: Жорий йилнинг май ойида Бош вазир Абдулла Арипов бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Ҳонконгга ташрифи давомида эришилган келишувлар амалий ижрога кўчмоқда.
…