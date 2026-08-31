2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади

·26·Иқтисодиёт
2,2 млрд долларлик Тошкент–Самарқанд пулли йўлига Ҳонконг банклари пул тикади

Ўзбекистон ва Хитой Халқ Республикасининг Ҳонконг махсус маъмурий ҳудуди ўртасидаги транспорт-логистика ва инвестициявий алоқалар янги босқичга чиқмоқда. Транспорт вазирлиги матбуот хизматининг хабарига кўра, вазир Илҳом Маҳкамов Ҳонконгнинг «Бир макон, бир йўл» офиси раҳбари Николас Хо Лик-Чи билан муҳим музокаралар ўтказди.

Учрашув марказида Ўзбекистоннинг энг йирик инфратузилма лойиҳаларидан бири — Тошкент–Самарқанд пулли автомобиль йўли қурилишини молиялаштириш масаласи турди. Ҳонконг томони мазкур ташаббус ўзлари учун устувор аҳамиятга эга эканини маълум қилди.

2,2 млрд долларлик мегалойиҳа: Инвестиция ва қурилиш босқичлари

22 август куни қурилишига расман старт берилган ушбу стратегик йўл икки босқичда амалга оширилади:

  • COVEC томонидан қурилиш: Хитойнинг таниқли «China Overseas Engineering Group» (COVEC) компанияси янги автомагистрални тўлиқ барпо этиб, уни 2030 йилда фойдаланишга топширади;

  • Оператор ва пулли тизим: Йўл тўлиқ қуриб битказилгач, алоҳида оператор компания танлаб олинади ва магистрал пулли йўл тизимига ўтказилади;

  • Ҳонконг банкларининг ҳиссаси: Умумий қиймати 2,2 млрд доллар бўлган мазкур йирик лойиҳага Ҳонконгнинг етакчи молиявий институтлари ва банкларини фаол жалб этиш режалаштирилмоқда.

Ҳонконгга тўғридан-тўғри парвозлар ва ҳукуматлараро битим

Музокараларда фақат автомобиль йўли эмас, балки ҳаво қатновини ривожлантириш масалалари ҳам келишиб олинди:

  • Авиақатнов бўйича ҳукуматлараро битим: Томонлар Ўзбекистон ва Ҳонконг ўртасида ҳаво қатнови тўғрисидаги муҳим битимни имзолашга тайёргарлик кўрмоқда;

  • Мунтазам рейслар: Икки томонлама туризм ва бизнес алоқаларини кенгайтириш мақсадида тўғридан-тўғри мунтазам авиапарвозлар йўлга қўйилиши кутилмоқда;

  • Ҳамкорлик давоми: Жорий йилнинг май ойида Бош вазир Абдулла Арипов бошчилигидаги Ўзбекистон делегациясининг Ҳонконгга ташрифи давомида эришилган келишувлар амалий ижрога кўчмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)Ўзбекистон ва Ҳиндистон савдони 5 миллиард долларга етказмоқчи (фото)Кеча, 16:15Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиОилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиКеча, 13:311 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?Кеча, 13:27Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!28.08, 19:47999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди28.08, 19:132 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди28.08, 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди