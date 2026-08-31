Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқарди

·19·Техно
Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқарди

Ixbt.com маълумотига кўра, технология оламидаги етакчи брендлардан бири бўлган Xiaomi ўзининг йирик маиший техника турларини яна бир илғор маҳсулот билан бойитди. Хитой бозорида сотувга чиқарилган Mijia Рефригератор Pro 600L Кросс-Шапед Аутоматик Исе Макер деб номланган янги музлатгич ўзининг улкан ҳажми ва автоматлаштирилган муз тайёрлаш тизими билан истеъмолчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг умумий сиғими нақ 600 литрни ташкил этиб, катта оилалар учун ўта қулай ечим сифатида тақдим этилмоқда. Тўқ кўк рангдаги замонавий дизайнда ишланган мазкур маиший техника воситаси 852 × 675 × 1912 миллиметр ўлчамларга ҳамда 93 килограмм оғирликка эга. Хитой бозорида унинг бошланғич нархи 4469 юан этиб белгиланган.

Ички бўлинмалар ва ҳаво айланиш тизими

Ушбу музлатгичнинг умумий ҳажми икки асосий қисмга бўлинган бўлиб, унинг 375 литри тўғридан-тўғри асосий музлатиш бўлимига, қолган 225 литри эса музлатиш камерасига тўғри келади. Шунингдек, асосий бўлимда ҳарорати алоҳида ростланадиган 36 литрли махсус қисм ҳам мавжуд. Бу ерда болалар овқатлари, қуруқ маҳсулотлар ёки 0 даража атрофидаги ҳароратни талаб қилувчи нозик озиқ-овқатларни сақлаш имконияти яратилган.

Муҳандислар қурилманинг ҳаво айланиш тизимига алоҳида эътибор қаратишган. Музлатгич камераси ва асосий бўлим мустақил буғлатгичлар ҳамда вентиляторлар билан жиҳозланган. Бунинг натижасида икки зона орасидаги ҳаво оқимлари ўзаро аралашмайди ва озиқ-овқат маҳсулотлари ҳидларининг бир-бирига ўтиши олди олинади.

Замонавий музгенератор ва ҳаво тозалаш технологиялари

Моделнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу ўрнатилган автоматик музгенератор ҳисобланади. Мазкур тизим бир вақтнинг ўзида 130 тагача муз кубигини сақлаш қувватига эга. Қурилманинг ўзи сув сатини ва идиш тўлганини мустақил равишда назорат қилиб, сув қўшиш ёки музни бўшатиш зарурлиги ҳақида фойдаланувчини ўз вақтида огоҳлантиради.

Муз тайёрлаш жараёнини бевосита музлатгичнинг ўзидан ёки смартфон орқали Mi Home иловаси ёрдамида бошқариш мумкин. Шунингдек, илова орқали музгенерация тизимининг ички каналларини ювиб тозалашга мўлжалланган уч дақиқалик автоматик тозалаш режимини ҳам фаоллаштириш имконияти мавжуд.

Қурилманинг гигиена кўрсаткичлари ҳам юқори даражада. Асосий бўлимда ўрнатилган ионли ҳаво тозалаш тизими ичак таёқчаси ва тилларанг стафилококк бактерияларини 99,9999 фоизгача йўқ қилиш қувватига эга. Шу билан бирга, ёқимсиз ҳидларни келтириб чиқарувчи триметиламин моддасининг 99,9 фоизигача қисми тозаланди ҳамда музлатиш камераси −30 даражагача бўлган ҳароратда ишлагани ҳолда маҳсулотларни тез ва чуқур музлатишни таъминлайди.

XiaomiМузлатгичСмартТехникаMijiaХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари квант вакуумидан ток олувчи чипни молиялаштирдиБугун, 17:58Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиXiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этдиБугун, 16:50Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиБугун, 15:50ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди