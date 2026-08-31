Xiaomi бозорга 600 литр ҳажмли ва муз ясаш тизимига эга янги музлатгич чиқарди
Ixbt.com маълумотига кўра, технология оламидаги етакчи брендлардан бири бўлган Xiaomi ўзининг йирик маиший техника турларини яна бир илғор маҳсулот билан бойитди. Хитой бозорида сотувга чиқарилган Mijia Рефригератор Pro 600L Кросс-Шапед Аутоматик Исе Макер деб номланган янги музлатгич ўзининг улкан ҳажми ва автоматлаштирилган муз тайёрлаш тизими билан истеъмолчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилманинг умумий сиғими нақ 600 литрни ташкил этиб, катта оилалар учун ўта қулай ечим сифатида тақдим этилмоқда. Тўқ кўк рангдаги замонавий дизайнда ишланган мазкур маиший техника воситаси 852 × 675 × 1912 миллиметр ўлчамларга ҳамда 93 килограмм оғирликка эга. Хитой бозорида унинг бошланғич нархи 4469 юан этиб белгиланган.
Ички бўлинмалар ва ҳаво айланиш тизимиУшбу музлатгичнинг умумий ҳажми икки асосий қисмга бўлинган бўлиб, унинг 375 литри тўғридан-тўғри асосий музлатиш бўлимига, қолган 225 литри эса музлатиш камерасига тўғри келади. Шунингдек, асосий бўлимда ҳарорати алоҳида ростланадиган 36 литрли махсус қисм ҳам мавжуд. Бу ерда болалар овқатлари, қуруқ маҳсулотлар ёки 0 даража атрофидаги ҳароратни талаб қилувчи нозик озиқ-овқатларни сақлаш имконияти яратилган.
Муҳандислар қурилманинг ҳаво айланиш тизимига алоҳида эътибор қаратишган. Музлатгич камераси ва асосий бўлим мустақил буғлатгичлар ҳамда вентиляторлар билан жиҳозланган. Бунинг натижасида икки зона орасидаги ҳаво оқимлари ўзаро аралашмайди ва озиқ-овқат маҳсулотлари ҳидларининг бир-бирига ўтиши олди олинади.
Замонавий музгенератор ва ҳаво тозалаш технологиялариМоделнинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири бу ўрнатилган автоматик музгенератор ҳисобланади. Мазкур тизим бир вақтнинг ўзида 130 тагача муз кубигини сақлаш қувватига эга. Қурилманинг ўзи сув сатини ва идиш тўлганини мустақил равишда назорат қилиб, сув қўшиш ёки музни бўшатиш зарурлиги ҳақида фойдаланувчини ўз вақтида огоҳлантиради.
Муз тайёрлаш жараёнини бевосита музлатгичнинг ўзидан ёки смартфон орқали Mi Home иловаси ёрдамида бошқариш мумкин. Шунингдек, илова орқали музгенерация тизимининг ички каналларини ювиб тозалашга мўлжалланган уч дақиқалик автоматик тозалаш режимини ҳам фаоллаштириш имконияти мавжуд.
Қурилманинг гигиена кўрсаткичлари ҳам юқори даражада. Асосий бўлимда ўрнатилган ионли ҳаво тозалаш тизими ичак таёқчаси ва тилларанг стафилококк бактерияларини 99,9999 фоизгача йўқ қилиш қувватига эга. Шу билан бирга, ёқимсиз ҳидларни келтириб чиқарувчи триметиламин моддасининг 99,9 фоизигача қисми тозаланди ҳамда музлатиш камераси −30 даражагача бўлган ҳароратда ишлагани ҳолда маҳсулотларни тез ва чуқур музлатишни таъминлайди.
…