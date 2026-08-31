Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ бор

·30·Дунё
Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ бор

Бразилиялик Да Силва оиласи ўзининг ноодатий ирсий хусусияти билан дунё эътиборини тортган. Оиланинг айрим аъзолари ҳар икки қўли ва оёғида олти тадан бармоқ билан туғилган.

Бу эса уларда жами 24 та бармоқ — қўлларда 12 та ва оёқларда яна 12 та бармоқ борлигини англатади.

Маълумотларга кўра, Бразилияда яшовчи катта оиланинг бир қатор аъзоларида ушбу камёб хусусият авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Айрим манбаларда оиланинг 20 дан ортиқ аъзосидан 14 нафарида қўл ва оёқларда қўшимча бармоқлар борлиги қайд этилган.

Braziliya bayrog'ini ushlab olti barmoqli qo'llarini ko'rsatayotgan odamlar.

Ушбу ҳолат тиббиётда полидактилия деб аталади. Бу ирсий хусусият натижасида инсон қўл ёки оёқларида одатдагидан кўпроқ бармоқ билан туғилиши мумкин.

Энг қизиғи, Да Силва оиласи аъзолари бу хусусиятни камчилик деб ҳисобламайди. Аксинча, улар ўзларининг бошқалардан фарқли жиҳатини ғурур билан қабул қилиб, оддий ҳаёт тарзини давом эттириб келмоқда.

Оила аъзолари учун чақалоқ туғилиши арафасидаги энг қизиқ саволлардан бири ҳам унинг қиз ёки ўғил бўлиши эмас, балки беш ёки олти бармоқ билан туғилишидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиФорс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиБугун, 16:51Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 16:10Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурдиБугун, 15:24Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар