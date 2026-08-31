Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ бор
Бразилиялик Да Силва оиласи ўзининг ноодатий ирсий хусусияти билан дунё эътиборини тортган. Оиланинг айрим аъзолари ҳар икки қўли ва оёғида олти тадан бармоқ билан туғилган.
Бу эса уларда жами 24 та бармоқ — қўлларда 12 та ва оёқларда яна 12 та бармоқ борлигини англатади.
Маълумотларга кўра, Бразилияда яшовчи катта оиланинг бир қатор аъзоларида ушбу камёб хусусият авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Айрим манбаларда оиланинг 20 дан ортиқ аъзосидан 14 нафарида қўл ва оёқларда қўшимча бармоқлар борлиги қайд этилган.
Ушбу ҳолат тиббиётда полидактилия деб аталади. Бу ирсий хусусият натижасида инсон қўл ёки оёқларида одатдагидан кўпроқ бармоқ билан туғилиши мумкин.
Энг қизиғи, Да Силва оиласи аъзолари бу хусусиятни камчилик деб ҳисобламайди. Аксинча, улар ўзларининг бошқалардан фарқли жиҳатини ғурур билан қабул қилиб, оддий ҳаёт тарзини давом эттириб келмоқда.
Оила аъзолари учун чақалоқ туғилиши арафасидаги энг қизиқ саволлардан бири ҳам унинг қиз ёки ўғил бўлиши эмас, балки беш ёки олти бармоқ билан туғилишидир.
…