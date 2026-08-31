Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этди
Xiaomi компанияси ўзининг маиший техника воситалари туркумини яна бир қизиқарли янги маҳсулот билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотган янги Mijia компакт музгенератори 31-август куни Хитой бозорида расман савдога чиқарилди. Дастлабки босқичда мазкур қурилма харидорларга 399 юан бошланғич нархда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ихчам ва замонавий қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати сифатида унинг бир неча дақиқа ичида муз тайёрлаш имкониятини берувчи икки хил режими эътироф этилмоқда. Биринчи режимда кичик ҳажмдаги тезкор музлар ҳосил қилинади. Унга кўра, саккиз дона муз кубигидан иборат дастлабки порция атиги 6–8 дақиқа ичида тўлиқ тайёр ҳолатга келади.
Икки хил режим ва юқори сифатли музҚурилманинг иккинчи режими эса янада йирик ҳамда тиниқроқ муз кубикларини олишга мўлжалланган. Ушбу жараёнда махсус бир хилда музлатиш технологияси қўлланилади. Бу ўз навбатида муз таркибидаги ҳаво пуфакчалари ва турли аралашмалар миқдорини сезиларли даражада камайтириб, унинг тиниқ чиқишини таъминлайди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, йирик кубиклар секинроқ эрийди ва тўлиқ сикл тахминан етти дақиқани ташкил этади. Xiaomi бундай турдаги музни айниқса салқин ичимликлар учун тавсия қилади, чунки у кофе, виски, пиво ва газланган ичимликларни ортиқча сувсизлантирмасдан, уларнинг таъмини сақлаб қолишга ёрдам беради.
Қулайликлар ва техник кўрсаткичларМузгенератор ўзининг ихчам корпуси билан ажралиб туради. Унинг оғирлиги қарийб 6,1 килограммни ташкил этиб, уни ошхонада, кичик барда ёки ҳатто ўзига хос қулайлик сифатида тўғридан-тўғри офис шароитида ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз жойлаштириш мумкин.
Қурилма корпусидаги махсус шаффоф ойна фойдаланувчига тайёр муз миқдорини доимий назорат қилиб бориш имконини беради. Шунингдек, замонавий ёруғлик чиқарувчи диодли (ЛEД) индикаторлар танланган иш режими, таймер кўрсаткичлари, сув сатининг даражаси ҳамда қурилманинг бошқа ҳолатлари ҳақида батафсил маълумот бериб туради.
Ички контейнер ҳажми тахминан 64 тадан 80 тагача муз кубигини сиғдира олади. Қурилманинг умумий унумдорлиги эса бир сутка, яни 24 соат ичида 13 килограммгача муз ишлаб чиқаришга қодир. Бундан ташқари, 3, 5 ва 8 соатлик таймерлар мавжудлиги туфайли фойдаланувчилар керакли миқдордаги музни олдиндан белгиланган вақтга автоматик равишда тайёрлаб қўйиш имкониятига эга бўладилар.
…