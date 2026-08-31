Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этди

·9·Техно
Xiaomi тезкор муз тайёрловчи янги Mijia қурилмасини тақдим этди

Xiaomi компанияси ўзининг маиший техника воситалари туркумини яна бир қизиқарли янги маҳсулот билан бойитди. ixbt.com маълумотига кўра, харидорлар орасида катта қизиқиш уйғотган янги Mijia компакт музгенератори 31-август куни Хитой бозорида расман савдога чиқарилди. Дастлабки босқичда мазкур қурилма харидорларга 399 юан бошланғич нархда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ихчам ва замонавий қурилманинг асосий ўзига хос жиҳати сифатида унинг бир неча дақиқа ичида муз тайёрлаш имкониятини берувчи икки хил режими эътироф этилмоқда. Биринчи режимда кичик ҳажмдаги тезкор музлар ҳосил қилинади. Унга кўра, саккиз дона муз кубигидан иборат дастлабки порция атиги 6–8 дақиқа ичида тўлиқ тайёр ҳолатга келади.

Икки хил режим ва юқори сифатли муз

Қурилманинг иккинчи режими эса янада йирик ҳамда тиниқроқ муз кубикларини олишга мўлжалланган. Ушбу жараёнда махсус бир хилда музлатиш технологияси қўлланилади. Бу ўз навбатида муз таркибидаги ҳаво пуфакчалари ва турли аралашмалар миқдорини сезиларли даражада камайтириб, унинг тиниқ чиқишини таъминлайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, йирик кубиклар секинроқ эрийди ва тўлиқ сикл тахминан етти дақиқани ташкил этади. Xiaomi бундай турдаги музни айниқса салқин ичимликлар учун тавсия қилади, чунки у кофе, виски, пиво ва газланган ичимликларни ортиқча сувсизлантирмасдан, уларнинг таъмини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Қулайликлар ва техник кўрсаткичлар

Музгенератор ўзининг ихчам корпуси билан ажралиб туради. Унинг оғирлиги қарийб 6,1 килограммни ташкил этиб, уни ошхонада, кичик барда ёки ҳатто ўзига хос қулайлик сифатида тўғридан-тўғри офис шароитида ҳам ҳеч қандай қийинчиликсиз жойлаштириш мумкин.

Қурилма корпусидаги махсус шаффоф ойна фойдаланувчига тайёр муз миқдорини доимий назорат қилиб бориш имконини беради. Шунингдек, замонавий ёруғлик чиқарувчи диодли (ЛEД) индикаторлар танланган иш режими, таймер кўрсаткичлари, сув сатининг даражаси ҳамда қурилманинг бошқа ҳолатлари ҳақида батафсил маълумот бериб туради.

Ички контейнер ҳажми тахминан 64 тадан 80 тагача муз кубигини сиғдира олади. Қурилманинг умумий унумдорлиги эса бир сутка, яни 24 соат ичида 13 килограммгача муз ишлаб чиқаришга қодир. Бундан ташқари, 3, 5 ва 8 соатлик таймерлар мавжудлиги туфайли фойдаланувчилар керакли миқдордаги музни олдиндан белгиланган вақтга автоматик равишда тайёрлаб қўйиш имкониятига эга бўладилар.

XiaomiMijiaМузгенераториТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларТелефон ўчиқ бўлганда ким телефон қилганини қандай билиш мумкин? Муҳим USSD-кодларБугун, 16:33Huawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Watch D3 ақлли соати расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиБугун, 16:22Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиБугун, 15:50ҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиҲМД Аша 305 Pro смартфони тақдим этиладиБугун, 15:27Apple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумApple 9 сентябрда янги iPhone’ни намойиш қилади: барча кутган сана маълумБугун, 15:17Хитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиХитойда миниб юриш мумкин бўлган робот-от яратилдиБугун, 15:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди