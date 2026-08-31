Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирди
Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий-сиёсий зиддиятлар янада хавфли босқичга кўтарилди. Эрон Ислом Республикаси армияси Бирлашган Араб Амирликлари ҳудудида жойлашган стратегик аҳамиятга эга «Ал-Минҳад» ҳарбий-ҳаво базасига ўнлаб зарбдор дронлар воситасида ёпирилма ҳужум уюштирганини расман эълон қилди.
Мазкур кенг кўламли зарба Форс кўрфази ва унинг атрофидаги хавфсизлик балансини жиддий тарзда издан чиқариши мумкин.
Ҳужум нишони: АҚШ вертолётлари ва ҳарбий контингенти
Эрон ҳарбий идораси матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотда ҳужум тафсилотлари қуйидагича очиқланди:
Асосий нишонлар: Зарбдор учувчисиз аппаратлар ҳужуми бевосита «Ал-Минҳад» базасида жойлашган АҚШ қуролли кучларининг вертолётлар парки ҳамда америкалик ҳарбий хизматчилар турган нуқталарга йўналтирилган;
Ўнлаб зарбдор дронлар: Ҳужумда бир вақтнинг ўзида кўплаб камикадзе ва зарбдор дронлардан фойдаланилиб, база инфратузилмасига шикаст етказиш кўзланган.
«Ал-Минҳад» базасининг стратегик ўрни ва халқаро аҳамияти
БАА ҳудудидаги ушбу йирик ҳарбий иншоот Ғарб коалицияси учун ўта муҳим логистика маркази саналади:
Халқаро коалиция тугуни: «Ал-Минҳад» базасидан нафақат АҚШ, балки Буюк Британия ва Австралия қуролли кучлари ҳам Яқин Шарқ бўйлаб ўз логистика, таъминот ва транспорт операцияларини мувофиқлаштирувчи бош марказ сифатида кенг фойдаланиб келади;
Минтақавий хавфнинг кучайиши: Эроннинг ушбу тўғридан-тўғри зарбаси БАА ва Форс кўрфази давлатларининг ҳаво хавфсизлигини янги хавф-хатарлар қаршисида қолдирмоқда.
…