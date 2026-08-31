Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирди

·6·Дунё
Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирди

Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий-сиёсий зиддиятлар янада хавфли босқичга кўтарилди. Эрон Ислом Республикаси армияси Бирлашган Араб Амирликлари ҳудудида жойлашган стратегик аҳамиятга эга «Ал-Минҳад» ҳарбий-ҳаво базасига ўнлаб зарбдор дронлар воситасида ёпирилма ҳужум уюштирганини расман эълон қилди.

Мазкур кенг кўламли зарба Форс кўрфази ва унинг атрофидаги хавфсизлик балансини жиддий тарзда издан чиқариши мумкин.

Ҳужум нишони: АҚШ вертолётлари ва ҳарбий контингенти

Эрон ҳарбий идораси матбуот хизмати томонидан берилган расмий баёнотда ҳужум тафсилотлари қуйидагича очиқланди:

  • Асосий нишонлар: Зарбдор учувчисиз аппаратлар ҳужуми бевосита «Ал-Минҳад» базасида жойлашган АҚШ қуролли кучларининг вертолётлар парки ҳамда америкалик ҳарбий хизматчилар турган нуқталарга йўналтирилган;

  • Ўнлаб зарбдор дронлар: Ҳужумда бир вақтнинг ўзида кўплаб камикадзе ва зарбдор дронлардан фойдаланилиб, база инфратузилмасига шикаст етказиш кўзланган.

«Ал-Минҳад» базасининг стратегик ўрни ва халқаро аҳамияти

БАА ҳудудидаги ушбу йирик ҳарбий иншоот Ғарб коалицияси учун ўта муҳим логистика маркази саналади:

  • Халқаро коалиция тугуни: «Ал-Минҳад» базасидан нафақат АҚШ, балки Буюк Британия ва Австралия қуролли кучлари ҳам Яқин Шарқ бўйлаб ўз логистика, таъминот ва транспорт операцияларини мувофиқлаштирувчи бош марказ сифатида кенг фойдаланиб келади;

  • Минтақавий хавфнинг кучайиши: Эроннинг ушбу тўғридан-тўғри зарбаси БАА ва Форс кўрфази давлатларининг ҳаво хавфсизлигини янги хавф-хатарлар қаршисида қолдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 16:10Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурдиБугун, 15:24Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45Франциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиФранциялик севишганлар никоҳдан олдин ака-сингил эмаслигини текширишдиБугун, 14:21«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқда«Берлин саросимада»: Россия санкцияларига қарши чиққан партия ҳокимиятга яқинлашмоқдаБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар