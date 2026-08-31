Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқланди

·0·Дунё
Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқланди

Калифорниялик 22 ёшли Аида Бёркинс Чикагога парвоз қилганидан кейин қулоқлари очилмай қолганини сезди. Оддийдек кўринган бу муаммо ортидан ойлар давомида турли текширувлар ўтказилиб, охир-оқибат унда камёб саратон аниқланди.

У уйига қайтгач, аҳволи тез ёмонлашди: томоғига қон келиши, эшитиш қобилияти пасайиши, қулоқда доимий шовқин, чарчоқ ва вазн йўқотиш кузатилди.

1 ва 3 ёшли икки фарзанди бор Аида бир неча шифокорга мурожаат қилди, аммо унга бу ҳолат баландлик таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги айтилди.

Ниҳоят, шифокорлар қон кетишига сабаб бўлаётган, евстахий найини беркитган массани аниқлади ва Аидани ЛОР мутахассисига юборди. Унинг айтишича, барча товушлар бўғиқ эшитилар, қулоғидаги шовқин эса тўхтамасди.

ЛОР шифокори массани кўриб, унинг саратон бўлиши мумкинлигини тахмин қилди. Текширувлар Аиданинг аденоидлари ҳам кучли яллиғланганини кўрсатиб, уларни олиб ташлаш зарурлигини аниқлади.

Биопсия натижаларини кутаётганда унинг томоғининг чап томони шиша бошлади ва иккинчи биопсия ўтказилди. Шифокор саратон эканини аниқ айта олмаган бўлса-да, натижалар жуда шубҳали эканини билдирди.

Компьютер томографияси эса ўсма бир нечта ҳудудларга, жумладан бош суяги асоси яқинидаги бўйин лимфа тугунларига тарқалганини кўрсатди.

Февраль ойида Аидага назофарингеал карцинома — бурун ортидаги бурун-ҳалқум соҳасида бошланадиган камёб бош ва бўйин саратони ташхиси қўйилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБугун, 17:17Форс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиФорс кўрфази олов ичида: Эрон ҳарбийлари БАА ҳудудига дрон ҳужуми уюштирдиБугун, 16:51Ҳиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиҲиндистонда сув омбори тўлиб, фавқулодда ҳолат эълон қилиндиБугун, 16:10Венада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиВенада 673 бриллиантли малика маржони кундузи ўғирландиБугун, 15:38360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурди360 тонналик қалъа минорасини 1800 киши қўлда сурдиБугун, 15:24Калифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиКалифорнияда уч айиқ боласи билан сув бакидан топилдиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар